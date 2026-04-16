Trwa sezon wyników w USA 🗽Co mówią dane FactSet?

Początek sezonu wyników za pierwszy kwartał 2026 roku jest bardzo udany i sugeruje, że dynamika zysków spółek z S&P 500 może ponownie pozytywnie zaskoczyć rynek. Obecny konsensus wg. danych FactSet pozostaje solidny, jednak historyczne wzorce wskazują, że finalny wynik indeksu często okazuje się wyraźnie lepszy od początkowych szacunków.
- Obecnie oczekiwany wzrost zysków dla S&P 500 w Q1 wynosi 12,6% r/r, co oznaczałoby 6. z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu EPS
- Historycznie istnieje silna tendencja do „pozytywnych niespodzianek"; w 37 z ostatnich 40 kwartałów faktyczny wzrost zysków był wyższy niż prognozowany na koniec okresu
- Mechanizm rewizji działa wprost: wyższe rzeczywiste EPS zastępują niższe estymacje, co podnosi agregatową dynamikę całego indeksu
- Przykładowo: jeśli spółka raportuje EPS powyżej konsensusu, jej dynamika wzrostu automatycznie rośnie, co przekłada się na wynik całego S&P 500
- W ujęciu 10-letnim:
- spółki przekraczały oczekiwania średnio o 7,1%
- około 76% firm raportowało EPS powyżej konsensusu
- efektem był średni wzrost dynamiki zysków o +5,8 pkt proc. w trakcie sezonu wynikowego
- W ujęciu 5-letnim:
- średni „beat” wynosił 7,3%
- około 78% spółek przekraczało prognozy
- średnia rewizja wzrostu EPS wynosiła +7,0 pkt proc.
- W ujęciu ostatnich 4 kwartałów (2025):
- pozytywne zaskoczenia wynosiły średnio 7,2%
- 79% spółek biło konsensus
- średni wzrost dynamiki zysków w trakcie sezonu: +6,1 pkt proc.
- Przy zastosowaniu konserwatywnego scenariusza (10-letnia średnia):
- końcowa dynamika zysków dla Q1 może wynieść około 19,0% r/r
- W scenariuszu opartym o ostatnie lata:
- potencjalny zakres to około 19,3% do 20,2% r/r
- Oznaczałoby to najwyższą dynamikę zysków od Q4 2021 (32%)
- Pierwsze dane z sezonu (stan na 10 kwietnia):
- 20 spółek opublikowało wyniki
- 80% z nich przebiło oczekiwania EPS
- skala pozytywnych zaskoczeń wyniosła +15,7%
- Jednocześnie:
- rewizje prognoz zysków na akcje w dół od końca kwartału przewyższyły wpływ pozytywnych niespodzianek
- w efekcie oczekiwana dynamika spadła z 13,2% do 12,6% (-0,6 pkt proc.)
- Kluczowa zmienna na kolejne tygodnie:
- czy wysoki odsetek „earnings beats” utrzyma się w szerszym przekroju indeksu
- czy skala rewizji w dół nie będzie dalej ograniczać poprawę łączonego zysku na akcje
Bazowy scenariusz rynku pozostaje konserwatywny względem historycznych doświadczeń. Jeśli typowa dla S&P 500 skala pozytywnych zaskoczeń się utrzyma, finalna dynamika zysków w Q1 2026 ma przestrzeń, by wyraźnie przekroczyć obecne oczekiwania i zbliżyć się do poziomu ok. 19%. Oznaczałoby to, że rekordy na Wall Street pozostają w pewnym stopniu fundamentalnie uzasadnione.
US500 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.