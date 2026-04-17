Trzy rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (20.04.2026)

Inwestorzy na wszystkich rynkach mają nadzieję, że zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem okaże się trwałe i w końcu pozwoli na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz. Chociaż ceny ropy nieco spadły, nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Euforia jest widoczna przede wszystkim na rynkach akcji, gdzie obserwujemy rekordowo wysokie wyceny. Nadchodzący tydzień przyniesie kilka istotnych danych makroekonomicznych, jednak uwaga świata nadal będzie skupiona głównie na Bliskim Wschodzie. Warto również zauważyć, że sezon wyników finansowych na Wall Street trwa w najlepsze, co może znacząco wpłynąć na utrzymanie się cen indeksów na historycznych szczytach. W związku z tym w nadchodzącym tygodniu warto zwrócić szczególną uwagę na instrumenty takie jak GBPUSD, GOLD i US500.

GBPUSD

W najbliższych dniach pojawi się imponująca liczba danych makroekonomicznych dotyczących zarówno funta, jak i dolara. We wtorek poznamy dane o zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii oraz wyniki sprzedaży detalicznej w USA. W środę pojawi się raport o inflacji CPI w Wielkiej Brytanii, który może mieć kluczowe znaczenie dla określenia perspektyw stóp procentowych w tym kraju. Obecnie rynek wycenia prawdopodobieństwo jednej podwyżki stóp do połowy roku na zaledwie 40%, podczas gdy pod koniec marca szacowano, że mogą to być aż dwie podwyżki. Jeśli chodzi o politykę pieniężną, kluczowe znaczenie będzie miało przesłuchanie Kevina Warsha przed Komisją Bankową Senatu USA. Jego wypowiedzi mogą wskazywać kierunek, w którym podąży Fed po odejściu Jerome'a Powella. Ponadto w czwartek poznamy wstępne odczyty PMI dla sektorów przemysłowych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA.

GOLD

Ceny złota pozostają w dużej mierze uzależnione od nastrojów związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Paradoksalnie eskalacja konfliktu może wywierać presję spadkową na ceny kruszcu ze względu na ryzyko wyższej inflacji w przyszłości i wynikających z tego restrykcyjnych działań banków centralnych. Z drugiej strony poprawa nastrojów wspiera ceny złota, ponieważ ryzyko inflacyjne maleje, zmniejszając prawdopodobieństwo powrotu do podwyżek stóp procentowych. W tym kontekście wtorkowe przesłuchanie Kevina Warsha będzie niezwykle ważne dla rynku złota. Należy również pamiętać, że wraz z pojawieniem się sygnałów pokoju z Bliskiego Wschodu uwaga inwestorów przeniesie się na inne czynniki ryzyka, które powinny wspierać ten metal szlachetny. Rosnące globalne zadłużenie i postępująca de-dolarizacja to czynniki fundamentalne, które mogą napędzać kontynuację hossy, pod warunkiem, że nie zostanie ona zatrzymana przez potencjalny powrót do jastrzębiej polityki pieniężnej.

US500

Indeksy na Wall Street zdołały osiągnąć nowe historyczne maksima pomimo nadal w tamtym czasie zablokowanej cieśniny Ormuz. Wygląda na to, że amerykańscy inwestorzy uznali tę kwestię za niemal rozwiązaną. Jeśli ten optymizm się utrzyma, rynek skupi całą swoją uwagę na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Jak dotąd większość gigantów przedstawiła solidne wyniki, choć reakcje rynku były mieszane. W najbliższych dniach poznamy wyniki takich firm jak Tesla, IBM, AT&T i Boeing (środa), a także Caterpillar i Intel (czwartek). Również w czwartek zaplanowano głosowanie w sprawie oferty połączenia Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance, co może wywołać dodatkową zmienność w sektorze mediów.