Na ten moment można stwierdzić, że świat uniknął najgorszego scenariusza, czyli całkowitej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Niemniej zawieszenie broni wciąż jest bardzo kruche, a sytuacja może ulec zmianie w każdej chwili. Kluczowym aspektem dla rynków będzie to, czy do Cieśniny Ormuz powróci normalny ruch statków i tankowców.

Poza kwestiami geopolitycznymi warto zauważyć, że rozpoczyna się sezon wyników spółek za I kwartał 2026 roku. W związku z tym inwestorzy powinni w tym tygodniu skupić się na takich instrumentach jak ropa (OIL), kontrakty na S&P 500 (US500) oraz para AUDUSD.

OIL

Ropa naftowa cofnęła się o blisko 20 dolarów na baryłce po ogłoszeniu zawieszenia broni pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Okazuje się jednak, że choć obie strony ogłosiły już zwycięstwo, to porozumienie i rozmowy pokojowe wciąż wiszą na włosku. Mimo wyraźnie niższych cen niż na początku kwietnia, sytuacja pozostaje napięta, a ewentualny powrót notowań powyżej 100 dolarów za baryłkę grozi kolejną falą globalnej inflacji.

Notowania ropy wpływają obecnie na niemal każdy rynek, w tym na dolara amerykańskiego oraz złoto. W poniedziałek poznamy raport OPEC na temat produkcji w marcu, którego wydźwięk może nadać kierunek cenom surowca w średnim terminie.

US500

Nastroje na Wall Street uległy znacznej poprawie, a kontrakty terminowe na indeks S&P 500 odrobiły większość strat z marca. Kontrakt US500 jest notowany zaledwie 2,5% poniżej historycznych szczytów. Na nowojorskiej giełdzie na dobre rozpoczyna się sezon wyników.

W pierwszym tygodniu kluczowe będą raporty gigantów sektora bankowego, takich jak Goldman Sachs czy JP Morgan, ale poznamy również wyniki firm Netflix oraz TSMC. Raport tajwańskiego producenta półprzewodników (TSMC) będzie miał kluczowy wpływ na nastroje w całym sektorze technologicznym, rzutując na wyceny spółek z indeksów S&P 500 oraz Nasdaq.

AUDUSD

Nadchodzący tydzień nie przyniesie wielu bezpośrednich odczytów makroekonomicznych z Australii – najważniejsze będą czwartkowe dane dotyczące stopy bezrobocia oraz wtorkowe raporty o nastrojach konsumentów i biznesu. Warto jednak zauważyć, że dolar australijski jest obecnie silnie wykupiony przez spekulantów, a RBA to pierwszy bank z grupy G10, który zdecydował się na powrót do podwyżek stóp procentowych.

Na kurs AUDUSD istotnie wpłyną publikacje z Chin: dane o handlu zagranicznym (wtorek) oraz PKB, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa (czwartek). Dalsza deeskalacja na Bliskim Wschodzie będzie sprzyjać chińskiej gospodarce, co pośrednio wzmocni również pozycję Australii.

