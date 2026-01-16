Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (16.01.2026)

Świat pozostaje w dużym napięciu ze względu na sytuację związaną z Iranem oraz trwającymi tam protestami, a dodatkowo wciąż nie wyklarowała się sytuacja dotycząca Wenezueli czy nie znamy żadnych konkretów dotyczących potencjalnego pokoju na Ukrainie. Każde tego typu ognisko zapalne wiąże się ze zwiększoną zmiennością na rynku ropy naftowej. Inwestorzy zwracają jednak uwagę nie tylko na geopolitykę, ale w coraz większym stopniu również na Wall Street. Po publikacjach wyników banków uwaga przenosi się na spółki technologiczne – w tym tygodniu poznamy raporty m.in. Netflixa oraz Intela. Kalendarz makroekonomiczny będzie dość bogaty, choć zabraknie w nim publikacji o charakterze krytycznym. Warto jednak pamiętać o nadchodzącej decyzji Banku Japonii, która choć prawdopodobnie nie przyniesie zmian w wysokości stóp procentowych, może mieć ogromne znaczenie dla notowań jena. W najbliższych dniach warto obserwować takie instrumenty jak USDJPY, US100 oraz OIL.WTI.

USDJPY

Para USDJPY notowana jest bardzo blisko szczytów z 2024 roku, które są jednocześnie najwyższymi poziomami od przełomu lat 80. i 90. Słabość jena wynika z wielu czynników, m.in. z utrzymującej się presji inflacyjnej, rosnącego zadłużenia, braku wyraźnego ożywienia gospodarczego oraz powolnych działań banku centralnego. Japoński minister finansów zasugerował możliwość wspólnej interwencji w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, aby wesprzeć osłabioną walutę. Z jednej strony słaby jen sprzyja gospodarce nastawionej na eksport, z drugiej jednak prowadzi do zubożenia społeczeństwa poprzez tzw. inflację importową. W piątek poznamy decyzję Banku Japonii (BoJ) w sprawie stóp procentowych. Choć rynek nie oczekuje podwyżki, nie można wykluczyć zasygnalizowania terminu pierwszego zacieśnienia w tym roku lub kolejnej interwencji słownej.

US100

Amerykańskie indeksy zareagowały pozytywnie na deeskalację sytuacji geopolitycznej w ubiegłym tygodniu oraz optymistycznie odebrały wyniki TSMC – tajwańskiego giganta produkcji półprzewodników. Świetne dane finansowe TSMC (zysk netto na poziomie 16 mld USD) sugerują dobrą kondycję sektora i rozbudzają nadzieje na solidne raporty pozostałych amerykańskich gigantów technologicznych. W tym tygodniu wprawdzie nie poznamy wyników żadnej spółki z grupy „Magnificent 7”, ale oczy inwestorów zwrócone będą na Netflixa oraz Intela, który dzięki wsparciu rządowemu i zamówieniom od innych podmiotów powoli odzyskuje dynamikę wzrostu. Kontrakt US100 (Nasdaq 100) znajduje się zaledwie 2% od historycznych szczytów ustanowionych w październiku. Z kolei US500 (S&P 500) regularnie wyznacza nowe rekordy od początku bieżącego roku.

OIL.WTI

Ceny ropy naftowej pozostają pod wpływem dużej zmienności – w pewnym momencie obserwowaliśmy wzrost rzędu 9% od początku roku. Tegoroczne zwyżki są ściśle powiązane z czynnikami geopolitycznymi: niepewnością dotyczącą Wenezueli, Rosji oraz Iranu. Ryzyko interwencji USA w regionie Bliskiego Wschodu utrzymuje ceny na wielotygodniowych szczytach, mimo że niemal wszystkie prognozy fundamentalne wskazują na realną nadpodaż surowca. Jeśli napięcia polityczne opadną, rynek ropy może znaleźć się pod silną presją spadkową. Na ten moment jednak oczekuje się, że ceny pozostaną na podwyższonych poziomach.

