Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (24.07.2026)

Miniony tydzień przebiegł pod znakiem powrotu cen ropy naftowej do trzycyfrowych poziomów na wygasających wrześniowych kontraktach oraz kontynuacji wyprzedaży na rynku akcyjnym. Szeroko rozumiana geopolityka ponownie była głównym motorem napędowym dla inwestorów, nie tylko ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale również ze względu na nowe szerokie amerykańskie cła. Sezon wyników na Wall Street przyniósł dobre wyniki spółek, choć to nie wystarczyło, aby podnieść inwestorów na duchu. Być może zmieni to seria publikacji ze strony kolejnych technologicznych gigantów, jak Microsoft czy Apple. Oprócz tego poznamy decyzję dwóch kluczowych banków centralnych, takich jak Rezerwa Federalna oraz Bank Japonii. Biorąc pod uwagę spiętrzenie tych wydarzeń, szczególną uwagę w najbliższych dniach warto skierować na takie rynki jak USDJPY, GOLD oraz US100.

USDJPY

Japońska waluta nie ma się w ostatnim czasie zbyt dobrze, a poprzedni tydzień upłynął pod znakiem narastającej presji inflacyjnej w Japonii wywołanej m.in. wyższymi kosztami energii na świecie. W tym tygodniu będziemy mieli do czynienia z bezpośrednim starciem dwóch banków centralnych. W środę poznamy decyzję FOMC oraz odbędzie się już druga konferencja prasowa nowego szefa Fed Kevina Warsha. Z kolei w piątek stanowisko w sprawie stóp przedstawi Bank Japonii (BoJ), poprzedzone poranną publikacją wskaźnika inflacji CPI dla obszaru Tokio.

Konsensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach zarówno przez Fed, jak i BoJ (gdzie stopa wynosi obecnie 1,0%). Kluczowe dla inwestorów będą możliwe deklaracje dotyczące zacieśniania polityki, zwłaszcza w kontekście jena oscylującego w rejonie 40-letnich minimów oraz rosnących cen importu. Historyczne interwencje walutowe w Japonii pokazały, że sama presja rynkowa bez zdecydowanych ruchów BoJ daje jenowi jedynie chwilowy oddech. Co więcej, w kontekście trendów na USDJPY kluczowy jest jednak sentyment wysyłany przez amerykański bank centralny. Jeśli Fed podtrzyma twardą retorykę, a BoJ powstrzyma się od jastrzębich sygnałów w obawie o wzrost gospodarczy, para USDJPY może ponownie ruszyć na północ, nawet do poziomu 165. Z kolei jastrzębie zaskoczenie ze strony BoJ, poparte wyższym odczytem CPI z Tokio oraz podniesieniem prognoz inflacyjnych na kolejne lata, może wywołać impuls do umocnienia JPY i gwałtownego zamknięcia ogromnych ilości krótkich pozycji spekulacyjnych na jenie.

GOLD

Podczas gdy poprzedni tydzień ukształtowały wahania nastrojów wokół napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz cen ropy naftowej, bieżący tydzień dla rynku złota będzie bezpośrednim testem ze strony amerykańskiej polityki pieniężnej oraz napływających twardych danych makroekonomicznych z USA.

Głównym katalizatorem zmienności będzie środowa decyzja FOMC, a następnie czwartkowa publikacja wskaźnika PKB oraz czerwcowej inflacji PCE, wciąż jeszcze preferowanej przez Fed miary inflacyjnej. Złoto pozostaje bardzo wrażliwe na realne stopy procentowe i kierunek rentowności amerykańskich obligacji. Przykład zysków złota z okresów wyceniania cyklu obniżek stóp wyraźnie obrazuje tę zależność: gdy realne rentowności długu spadają, kapitał płynnie przenosi się w stronę aktywów nieprzynoszących odsetek. Jeżeli czwartkowy raport PCE wykaże utrzymującą się presję inflacyjną, a Fed zasygnalizuje konieczność utrzymania wysokich stóp na dłużej, złoto może pozostać pod presją, w szczególności, jeśli ropa ponownie będzie kierować się do 100 dolarów za baryłkę. W przeciwnym scenariuszu, przy niższym odczycie PCE i spadku ryzyka geopolitycznego, kruszec zyska silny impuls do ponownego wybicia się z trendu spadkowego.

US100 (Nasdaq 100 fut.)

Miniony tydzień przyniósł kolejną falę wyprzedaży spółek w globalnym sektorze półprzewodników i pamięci AI. Ten tydzień przynosi kolejną serię publikacji wyników finansowych spółek z grupy Big Tech na Wall Street, zbiegającą się w czasie z posiedzeniem Rezerwy Federalnej. W środę swoje raporty kwartalne zaprezentują Microsoft oraz Meta Platforms, natomiast w czwartek wyniki przedstawią Apple i Amazon. Publikacje te nakładają się bezpośrednio na środową decyzję FOMC oraz czwartkowe odczyty PKB i PCE z amerykańskiej gospodarki.

Inwestorzy będą szczegółowo analizować nie tylko dynamikę przychodów, ale przede wszystkim efektywność gigantycznych nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na infrastrukturę sztucznej inteligencji. Wyśrubowane wyceny spółek z sektora Big Tech sprawiają, że margines błędu jest niezwykle wąski. Mechanizmy rynkowe obserwowane podczas wcześniejszych korekt technologicznych pokazują, że nawet drobne rozczarowanie perspektyw związanych z przyszłymi marżami potrafi wywołać wyprzedaż całego indeksu, pomimo solidnych wyników obecnych zysków. Solidne raporty liderów rynku w połączeniu ze stonowanym przekazem ze strony Fed mogą dać indeksowi US100 impuls do odbicia po ostatniej fali wyprzedaży, ale z drugiej strony rozczarowanie prognozami w zestawieniu z jastrzębią retoryką Kevina Warsha wywoła ryzyko pogłębienia ostatniej korekty.