🔴Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)

Sezon wyników na Wall Street niemal dobiegł końca, a amerykańscy inwestorzy prawie nie przejmują się wciąż napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Zmienność na rynku ropy naftowej pozostaje bardzo wysoka, biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą tego, czy bliżej jest do osiągnięcia pokoju, czy do wznowienia działań wojennych. Ten tydzień na rynkach będzie dosyć ciekawy. Z jednej strony poznamy inflację w Stanach Zjednoczonych, która będzie miała spore znaczenie dla Fed, a z drugiej strony oficjalnie kończymy epokę Jerome’a Powella na stanowisku szefa banku centralnego. Nie można również pominąć spotkania Donalda Trumpa oraz Xi Jinpinga, które odbędzie się w Chinach. Wobec tego rynki, na które warto zwrócić uwagę w najbliższych dniach, to EURUSD, CH50cash (China A50) oraz OIL (ropa Brent).

EURUSD

Ceny energii wciąż wywierają negatywną presję na europejską walutę, ale z drugiej strony inwestorzy wciąż czekają na szybki pokój na Bliskim Wschodzie. Po wojnie uwaga rynku skupi się oczywiście na innych kwestiach, głównie związanych z polityką monetarną. W poniedziałek Senat ma ostatecznie potwierdzić Kevina Warsha na stanowisku szefa Fed, natomiast piątek będzie ostatnim dniem Jerome’a Powella na stanowisku przewodniczącego, choć zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamierza on pozostać w składzie Rady Gubernatorów. Rynek skupi się przede wszystkim na publikacji inflacji CPI za kwiecień. Oczekuje się, że inflacja w Stanach Zjednoczonych sięgnie poziomu 3,7%, czyli niemal dwukrotności celu. Inwestorzy wciąż nie wierzą jednak, że Fed pod wodzą nowego szefa miałby powrócić do podwyżek stóp procentowych.

CH50cash (China A50)

W tym tygodniu poznamy bardzo ważne publikacje makroekonomiczne z Chin w postaci inflacji PPI i CPI, które opublikowane zostaną w poniedziałek. Niemniej rynek skupi się przede wszystkim na spotkaniu prezydenta USA, Donalda Trumpa, oraz prezydenta Chin, Xi Jinpinga. Oczekuje się, że dojdzie do deklaracji przedłużenia porozumienia handlowego, które zawarto jesienią zeszłego roku. Trump będzie chciał też uzyskać zapewnienie zakupu amerykańskich produktów, takich jak soja, gaz, węgiel czy samoloty (Boeing). Z kolei Chiny będą chciały uzyskać złagodzenie ograniczeń związanych z eksportem technologii, przede wszystkim tej związanej z półprzewodnikami. Jeśli dojdzie do takiej deklaracji ze strony amerykańskiego prezydenta, CH50cash (China 50), notowany niedawno w okolicach najwyższych poziomów od 2022 roku, może zyskać. Dostęp do nowoczesnej technologii dla chińskich spółek może pobudzić wzrost kontraktów na chińskie indeksy do najwyższych poziomów od 2020 roku.

OIL

Pierwszy pełny weekend maja przyniósł zmienność na rynku ropy naftowej na poziomie 20 dolarów na baryłce. Ostatecznie ceny ponownie spadły poniżej poziomu 100 USD (WTI) oraz nieznacznie powyżej 100 USD (Brent). Choć doszło do niewielkiej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, nie wydaje się, aby Trump chciał powrotu do pełnoskalowej wojny tuż przed swoją wizytą w Chinach. W kontekście danych warto śledzić raport DOE dotyczący zapasów ropy w najbliższą środę, kiedy to również poznamy najnowsze miesięczne raporty OPEC oraz IEA na temat rynku ropy. Warto wspomnieć, że Stany Zjednoczone odnotowały ostatnio rekordowy eksport ropy, który potencjalnie może prowadzić do dalszego silnego spadku zapasów.