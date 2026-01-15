TSMC bije rekordy! Atomowe wyniki potwierdzają trwałość hossy AI🚀

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, największy na świecie producent półprzewodników na zlecenie, opublikował dziś wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które można określić jednym słowem: fenomenalne. Firma zamknęła rok rekordowymi przychodami przekraczającymi 122 mld USD, co oznacza wzrost o ponad 35% rok do roku i jest najwyższym wynikiem w historii spółki. Zysk netto w samym czwartym kwartale wzrósł o 35% do 16 mld USD, zdecydowanie przebijając oczekiwania analityków.

TSMC zapowiedziało nakłady inwestycyjne na 2026 rok w przedziale 52–56 mld USD, czyli o ponad 25% więcej niż w 2025, co sygnalizuje, że gigant z Hsinchu widzi trwałe fundamenty pod rozwój sztucznej inteligencji. Te wyniki potwierdzają, że boom na AI to nie chwilowa moda, lecz strukturalna zmiana w globalnej gospodarce cyfrowej, a TSMC pozostaje jej niekwestionowanym sercem technologicznym. Wzrost spółki napędzają zaawansowane procesy technologiczne 3 nm, 5 nm i 7 nm oraz rosnący popyt ze strony głównych klientów, takich jak Nvidia, AMD i hyperscalerzy, co stwarza solidną bazę do dalszego dynamicznego rozwoju.

Najważniejsze wyniki finansowe

TSMC zakończyło czwarty kwartał 2025 roku z wynikami, które absolutnie przebijają oczekiwania analityków. Przychody kwartalne osiągnęły około 33,2 miliarda USD, co oznacza wzrost o ponad 20 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i stanowi najwyższy poziom w historii spółki. Zysk netto w tym okresie wzrósł o 35 procent do 16 miliardów USD, co pokazuje nie tylko skalę działalności, ale również wyjątkową zdolność firmy do generowania wysokiej rentowności przy jednoczesnym zwiększaniu inwestycji kapitałowych.

Dane finansowe za 4Q25:

Przychody skonsolidowane: NT$1 046,09 mld (33,73 mld USD) — wzrost 20,5 % r/r

Zysk netto: NT$505,74 mld (16 mld USD) — wzrost 35 % r/r

EPS: NT$19,50 (3,14 USD)

Marża brutto: 62,3 %

Marża operacyjna: 54,0 %

Marża zysku netto: 48,3 %

Kluczowym czynnikiem sukcesu były zaawansowane procesy technologiczne. Chipy produkowane w węzłach 3 nanometrów, 5 nanometrów i 7 nanometrów odpowiadały za 77% przychodów z waferów, przy czym 3 nanometry stanowiły 28%, 5 nanometrów 35%, a 7 nanometrów 14%. To jasno pokazuje, że TSMC nie tylko zaspokaja rosnący popyt na układy do sztucznej inteligencji i high performance computing, ale robi to przy zachowaniu niezwykle wysokiej efektywności produkcyjnej.

Równocześnie struktura klientów podkreśla strategiczną pozycję TSMC w globalnym łańcuchu półprzewodników. Najwięksi odbiorcy, w tym Nvidia, AMD i Apple, a także główni hyperscalerzy, rezerwują coraz większe moce produkcyjne, co pozwala firmie utrzymać przewagę nad konkurencją i generować stabilne przychody mimo rosnącej presji ze strony innych producentów chipów. Wysoka marża brutto pokazuje, że spółka doskonale radzi sobie w segmencie high-end, gdzie koszty produkcji są wysokie, ale zyski jeszcze wyższe.

Forward guidance TSMC

Przychody Q1 2026: 34,6–35,8 mld USD

Marża brutto: 63–65%

Marża operacyjna: 54–56%

Nakłady inwestycyjne (CapEx) 2026: 52–56 mld USD

TSMC rozpoczyna 2026 rok z mocnym momentum i bardzo optymistycznymi prognozami. Zarząd prognozuje przychody na pierwszy kwartał w przedziale 34,6–35,8 miliarda USD, co oznacza dalszy, dwucyfrowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Marża brutto przewidywana jest na 63–65%, a marża operacyjna na 54–56%, co pokazuje, że spółka utrzymuje zdolność do generowania wysokiej rentowności nawet przy rosnących nakładach inwestycyjnych i dynamicznym popycie na chipy AI.

Zarząd podkreśla, że spółka koncentruje się na dalszym rozwoju zaawansowanych węzłów 3, 5 i 7 nanometrów, które pozostają sercem wysokomarżowego segmentu produktów. Ta strategia pozwala TSMC utrzymać technologiczną przewagę nad konkurencją, w tym nad rosnącymi możliwościami innych producentów chipów, jednocześnie umacniając pozycję firmy jako kluczowego gracza w globalnym łańcuchu półprzewodników. W połączeniu z rosnącymi zamówieniami od największych klientów, takich jak Nvidia, AMD, Apple i hyperscalerzy, guidance pokazuje, że TSMC jest przygotowane na trwały, wieloletni wzrost przychodów i marż w segmencie high-end.

Wpływ wyników TSMC na hossę technologiczną

Rekordowe wyniki TSMC za IV kwartał 2025 roku oraz optymistyczny guidance na 2026 rok potwierdzają, że firma jest jednym z głównych motorów globalnej hossy technologicznej. Rosnący popyt na układy do sztucznej inteligencji i high performance computing napędza nie tylko przychody TSMC, ale wpływa także na całe łańcuchy dostaw półprzewodników. Zaawansowane procesy 3, 5 i 7 nanometrów pozwalają firmie oferować produkty niedostępne dla większości konkurentów, co przekłada się na stabilne marże i przewagę konkurencyjną.

Na początku 2026 roku TSMC wprowadziło również procesory 2 nanometrów, które pozwalają spółce jeszcze bardziej odskoczyć konkurencji i przygotowują grunt pod dalszy, wieloletni wzrost przychodów, zwłaszcza w segmencie AI i high performance computing. Inwestorzy obserwujący sektor technologiczny mogą traktować TSMC jako barometr kondycji rynku chipów, a wyniki firmy dają jasny sygnał, że boom AI ma trwałe fundamenty.

Podsumowanie Raportu

TSMC zamknęło 2025 rok rekordowymi wynikami, które potwierdzają dominującą pozycję spółki w globalnym rynku półprzewodników. Zarząd nie tylko zwiększa nakłady inwestycyjne do 56 miliardów USD w 2026 roku, ale także koncentruje się na rozwoju zaawansowanych węzłów technologicznych, w tym procesorów 2 nanometrów, co zapewnia wysoką marżowość i pozwala jeszcze bardziej odskoczyć konkurencji. Silne zamówienia od największych klientów, takich jak Nvidia, AMD i Apple, oraz od głównych hyperscalerów wskazują, że TSMC jest przygotowane na trwały, wieloletni wzrost przychodów i utrzymanie przewagi technologicznej.

Kluczowe wnioski: