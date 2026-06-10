TSMC i AI: fundamenty ponad korektą, boom na chipy trwa!

Ostatnie dni przyniosły wyraźniejsze ochłodzenie nastrojów na globalnych rynkach akcji, co można interpretować jako naturalną fazę konsolidacji po bardzo silnym rajdzie napędzanym narracją sztucznej inteligencji od początku roku. Wcześniejsza euforia, szczególnie w segmencie spółek technologicznych i półprzewodników, zderza się obecnie z bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym, obejmującym podwyższoną inflację wynikającą m.in. z napięć geopolitycznych i wzrostu cen energii oraz utrzymującą się niepewność co do tempa luzowania polityki monetarnej przez banki centralne.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma nie tyle sama skala korekty, co jej jakość, a więc to, czy podważa ona fundamentalny trend wzrostowy związany z inwestycjami w sztuczną inteligencję. Najnowsze dane oraz komentarze jednego z największych beneficjentów tego cyklu, czyli TSMC, sugerują, że strukturalny popyt na zaawansowane moce obliczeniowe pozostaje nie tylko nienaruszony, ale wręcz dalej przyspiesza.

TSMC, będący krytycznym ogniwem globalnego łańcucha dostaw półprzewodników, dostarcza najbardziej zaawansowane procesy technologiczne wykorzystywane przez takich klientów jak Nvidia, AMD czy Apple. Ta pozycja sprawia, że komentarz spółki dotyczący popytu na chipy AI jest jednym z najważniejszych barometrów kondycji całego megatrendu.

Najnowsze dane operacyjne potwierdzają utrzymanie bardzo silnego momentum. Majowa sprzedaż TSMC wzrosła o około 30% rok do roku, co wpisuje się w szeroki trend dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na zaawansowane układy scalone. Spółka podtrzymuje również prognozy zakładające ponad 30-procentowy wzrost przychodów w całym roku, co w kontekście skali działalności stanowi wynik wyjątkowo mocny i rzadko spotykany w dojrzałej branży półprzewodników.

Jeszcze istotniejszy od samych danych finansowych jest wydźwięk komunikacji zarządu. TSMC konsekwentnie wskazuje, że popyt na chipy związane z AI pozostaje wyjątkowo silny i przekracza dostępne moce produkcyjne. W praktyce oznacza to utrzymującą się strukturalną nierównowagę pomiędzy popytem a podażą w najbardziej zaawansowanych technologiach litograficznych.

Spółka sygnalizuje jednocześnie możliwość dalszych podwyżek cen w segmentach najbardziej zaawansowanych procesów, co wskazuje na utrzymującą się siłę negocjacyjną TSMC wobec klientów. W warunkach wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz ograniczonej dostępności najbardziej zaawansowanych węzłów technologicznych przekłada się to bezpośrednio na stabilność, a potencjalnie dalszą poprawę marż.

W szerszym ujęciu obecna sytuacja istotnie różni się od wcześniejszych cykli technologicznych. AI nie pozostaje już jedynie narracją rynkową, lecz staje się realnym i mierzalnym źródłem wzrostu przychodów oraz inwestycji kapitałowych największych graczy. Wzrost nakładów inwestycyjnych hyperscalerów przekłada się bezpośrednio na rosnący popyt na moce produkcyjne TSMC, co wzmacnia cały łańcuch wartości półprzewodników.

W krótkim terminie rynek może pozostawać pod wpływem czynników makroekonomicznych, takich jak ceny energii, inflacja oraz ryzyko geopolityczne. Czynniki te sprzyjają okresowej redukcji ekspozycji na najbardziej wycenione segmenty rynku i prowadzą do naturalnych faz korekcyjnych.

W średnim horyzoncie kluczowe pozostaje jednak utrzymanie siły fundamentalnej liderów cyklu AI. Jeżeli popyt na rozwiązania sztucznej inteligencji pozostanie wysoki, a TSMC będzie kontynuować obecne tempo wzrostu, sektor technologiczny ma potencjał do wznowienia trendu wzrostowego, choć w bardziej wymagającym otoczeniu makroekonomicznym niż w poprzednich kwartałach.

Źródło: xStation5