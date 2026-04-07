United Health Group – Decyzja o „Medicaid” wspiera kurs

UnitedHealth Group to zdecydowany lider amerykańskiego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Mimo trudnego otoczenia rynkowego spółka notuje dziś wzrost o ponad 7%.

Podstawowym czynnikiem wspierającym wzrosty jest decyzja Centrum Usług Medicare i Medicaid (CMS), odpowiedzialnego za rządowy program „Medicaid”. Medicaid to rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego subsydiowanego przez rząd USA, przeznaczonego dla osób o niższych dochodach - z programu korzysta dziś aż 70 mln obywateli USA .

Zarządzający programem „Medicaid” podjęli decyzję o podniesieniu poziomu refundacji w programie. Wzrost wyniósł 2,48%, co okazało się wynikiem powyżej przewidywań analityków sektora . W praktyce oznacza to poprawę marż ubezpieczycieli dzięki wyższej refundacji ze strony rządu USA.

W rezultacie akcje ubezpieczycieli w USA przeżywają euforię, a analitycy banków w pośpiechu aktualizują wyceny.

Lider rynku rośnie o 7%, CVS Health zyskuje prawie 5%, Alignment Healthcare rośnie o ponad 15%, a Evolent Health umacnia kurs o 11%. Pozytywny sentyment wobec spółek potwierdzają analitycy Bank of America, którzy podnoszą cenę docelową dla akcji spółki.

Wiadomości te pojawiają się w kluczowym momencie dla spółki. Po zakończeniu sesji 7 kwietnia spółka ma opublikować swoje wyniki za I kwartał 2026 r. Rynek oczekuje EPS na poziomie ok. 6,65 USD na akcję oraz ok. 110 mld USD przychodu.

Spółka ma za sobą trudny okres, wycena znajduje się w środku rocznego kanału konsolidacji po spadkach na przełomie 2024/2025. Czy decyzja dotycząca finansowania Medicaid pozwoli spółce wyrwać się z konsolidacji?