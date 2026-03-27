Unity rośnie o 10% 🚨 Rewolucja w spółce?

Spółka Unity, deweloper i dystrybutor szeregu narzędzi do produkcji głównie gier komputerowych, pozytywnie zaskoczyła rynek swoimi ogłoszeniami.

Wstępne wyniki pokazują fenomenalny wzrost rentowności firmy. Skorygowana EBITDA spółki ma wzrosnąć o 58% rok do roku, osiągając ponad 130 milionów dolarów. Wynikać to może potencjalnie ze znacznej poprawy efektywności spółki, z uwagi na fakt, że przychody spółki mają osiągnąć okolice 505 milionów dolarów, co reprezentuje wzrost o 17%. Marża na działalności operacyjnej ma wzrosnąć do 26% wobec prognozowanych 22%. Należy jednak zaznaczyć, że są to wyniki wstępne, a nie ostateczne, liczby te mogą ulec zmianie.

Jednocześnie spółka zapowiedziała sprzedaż swoich spółek: ironSource Ads Network oraz SuperSonic. Są to kolejno biznesy odpowiedzialne za reklamę oraz publikowanie gier. Nie oznacza to jednak, że spółka wycofuje się z branży reklamowej. „Vector AI” spółki jest jednym z głównych kontrybutorów wzrostu przychodów w segmencie uznawanym przez spółkę za „strategiczny”.

Zarząd spółki zapowiada, że sprzedaż mniej perspektywicznych biznesów da spółce możliwość skupienia się na trzonie działalności, który radzi sobie wyraźnie lepiej. Entuzjazm CEO wobec nowych zmian podzielają inwestorzy, spółka notuje jedne z najwyższych wzrostów na pesymistycznej piątkowej sesji.

U.US (D1)

Nie należy jednak zapominać, że spółka ma za sobą bardzo trudny okres pod względem wyceny. Obawy ze strony konkurencji dla narzędzi deweloperskich wynikającej z rozwoju AI zostały spotęgowane przez pierwotne prognozy na Q1 2026, które okazały się poniżej oczekiwań rynku. Spółka straciła ponad 60% od początku roku i ponad 90% swojej wartości od szczytu w 2021 roku. Źródło: xStation5.