Unity rośnie o 10% 🚨 Rewolucja w spółce?

Spółka Unity, deweloper i dystrybutor szeregu narzędzi do produkcji głównie gier komputerowych, pozytywnie zaskoczyła rynek swoimi ogłoszeniami.
Wstępne wyniki pokazują fenomenalny wzrost rentowności firmy. Skorygowana EBITDA spółki ma wzrosnąć o 58% rok do roku, osiągając ponad 130 milionów dolarów. Wynikać to może potencjalnie ze znacznej poprawy efektywności spółki, z uwagi na fakt, że przychody spółki mają osiągnąć okolice 505 milionów dolarów, co reprezentuje wzrost o 17%. Marża na działalności operacyjnej ma wzrosnąć do 26% wobec prognozowanych 22%. Należy jednak zaznaczyć, że są to wyniki wstępne, a nie ostateczne, liczby te mogą ulec zmianie.
Jednocześnie spółka zapowiedziała sprzedaż swoich spółek: ironSource Ads Network oraz SuperSonic. Są to kolejno biznesy odpowiedzialne za reklamę oraz publikowanie gier. Nie oznacza to jednak, że spółka wycofuje się z branży reklamowej. „Vector AI” spółki jest jednym z głównych kontrybutorów wzrostu przychodów w segmencie uznawanym przez spółkę za „strategiczny”.
Zarząd spółki zapowiada, że sprzedaż mniej perspektywicznych biznesów da spółce możliwość skupienia się na trzonie działalności, który radzi sobie wyraźnie lepiej. Entuzjazm CEO wobec nowych zmian podzielają inwestorzy, spółka notuje jedne z najwyższych wzrostów na pesymistycznej piątkowej sesji.
U.US (D1)
Nie należy jednak zapominać, że spółka ma za sobą bardzo trudny okres pod względem wyceny. Obawy ze strony konkurencji dla narzędzi deweloperskich wynikającej z rozwoju AI zostały spotęgowane przez pierwotne prognozy na Q1 2026, które okazały się poniżej oczekiwań rynku. Spółka straciła ponad 60% od początku roku i ponad 90% swojej wartości od szczytu w 2021 roku. Źródło: xStation5.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.