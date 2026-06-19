US Closed: Przełożone negocjacje ciążą kontraktom futures

Gwoli przypomnienia – dziś na Wall Street nie odbędzie się sesja giełdowa. Amerykanie obchodzą Juneteenth, czyli Dzień Wyzwolenia, upamiętniający zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W takich warunkach na rynku globalnym widoczny jest spadek płynności, a aktywność inwestorów jest ograniczona.
Brak handlu na rynku kasowym (segmencie w którym transakcje kupna i sprzedaży są rozliczane natychmiast) nie oznacza jednak wstrzymania operacji na rynku terminowym.
Indeksy
To pozwala nam na wgląd w sentyment, który panuje dziś na amerykańskim rynku (choć nadmienić należy, że z racji na zamknięcie rynku amerykańskiego, ruchy na kontraktach terminowych mogą być bardziej zmienne i mniej reprezentatywne dla pełnego obrazu rynku). Przeważają spadki (kontrakty terminowe na S&P 500 w dół o 0,2%, na Nasdaq 100 o 0,3%). Nie sprzyja przełożenie kolejnej rundy rozmów pokojowych, która miała odbyć się dziś w szwajcarskim Burgenstock.
Geopolityka
Powód rezygnacji z rozmów nie jest jasny. Strona amerykańska mówi o nierozwiązanych problemach logistycznych, irańska zaś o kolejnej fali izraelskich ataków na Liban, które naruszają warunki podpisanego w środę memorandum. Pewnym jest natomiast to, że to nie koniec niepewności, która spowija kwestię konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Surowce energetyczne
W obliczu owych wydarzeń we wczesnych godzinach handlu obserwowaliśmy skromne wzrosty cen surowców energetycznych. Późniejsze zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem doprowadziło jednak do ponownych spadków. Za ropę naftową Brent zapłacić musimy ok. 79$, WTI oscyluje zaś w okolicach 76$. W górę kieruje się za to cena gazu na holenderskiej giełdzie TTF (obecnie to 41,8$ za MWh).
Wykres 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)
Źródło: xStation, 19.06.2026
Analiza techniczna
Wykres 2: US100 [D1] (15.10.2025 - 19.06.2026)
Źródło: xStation, 19.06.2026
Po głębszym cofnięciu do okolic poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%, indeks wrócił do średniookresowego trendu wzrostowego, przebijając barierę 30 tys. Średnie kroczące są ułożone modelowo dla trendu wzrostowego, EMA 50, przebiegająca w okolicach 28,8 tys., stanowi kluczowe wsparcie – dopóki notowania utrzymają się ponad zarysowanym przez nią obszarem, potencjalne spadki można traktować raczej jako korektę w dominującym trendzie wzrostowym.
Wskaźnik RSI znajduje się w okolicach 60. Nie możemy mówić więc jeszcze o przegrzaniu rynku. Po okresie spadku słupków histogramu MACD (które odzwierciedlały majową korektę), pęd spadkowy wyraźnie wygasł.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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