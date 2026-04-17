US OPEN: Cieśnina Hormuz całkowicie otwarta 💥Euforia na rynkach 🚀

Amerykańskie indeksy futures dynamicznie odbiły na otwarciu Wall Street — kontrakty na Dow Jones Industrial Average zyskały ponad 500 punktów (+1,1%), S&P 500 wzrósł o 0,8%, a Nasdaq 100 o 0,9% . Głównym impulsem było oświadczenie irańskiego ministra spraw zagranicznych Seyed Abbasa Aragchiego, który ogłosił pełne otwarcie Cieśniny Ormuz dla komercyjnego ruchu morskiego podczas rozejmu z Libanem . Jednocześnie agencja Axios podała, że USA i Iran negocjują trójelementerowe memorandum porozumienia (MOU) zakładające wypłatę $20 mld zamrożonych irańskich funduszy w zamian za zrzeczenie się przez Iran wzbogaconego uranu.
US100 notują najszybszy i największy impuls wzrostowy od września 2025 roku. Źródło: xStation
Ropa naftowa zareagowała gwałtowną przeceną — WTI spadło ponad 10% do okolic $84,6/baryłkę, a Brent tanieje o niemal 10% . Złoto i srebro poszły jednak w górę: spot gold zyskał 2% do $4 881,81/oz, a srebro wzrosło o blisko 5% do $82,30/oz .
Bezpośrednim katalizatorem ruchu była deklaracja Teheranu o pełnym otwarciu Cieśniny Ormuz — kluczowego szlaku, przez który przepływa ok. 20% światowego handlu ropą — na czas trwania rozejmu izraelsko-libańskiego ogłoszonego przez prezydenta Trumpa . Wcześniej, po pierwszej rundzie rozmów pokojowych w Islamabadzie, Iran jedynie częściowo uchylał drzwi dla wybranych statków . Perspektywa drugiej rundy rozmów w Islamabadzie w najbliższą niedzielę oraz postęp w negocjacjach dotyczących 450 kg uranu wzbogaconego do 60% czystości — złożonego w podziemnych instalacjach Iranu — dodatkowo wzmacniają optymizm rynku wobec trwałego zakończenia konfliktu .
Zmienność widoczna na kluczowych rynkach w chwili obecnej. Źródło: xStation
Najważniejsze informacje spółkowe:
Netflix (NFLX, -10%) — Akcje streamera przeceniane są najmocniej od października po rozczarowującym guidanceu na Q2: EPS prognozowany na 78 centów wobec oczekiwanych 84 centów wg LSEG. Dodatkowym ciosem jest zapowiedź odejścia z rady nadzorczej współzałożyciela Reeda Hastingsa w czerwcu. Wielu analityków zaleca jednak kupowanie spadku, wskazując na solidny wynik Q1 — przychody $12,25 mld (+16% r/r) pobiły konsensus $12,18 mld. Netflix rezygnuje też z przejęcia Warner Bros. Discovery.
Ally Financial (ALLY) +4,27% — Bank zyskuje po publikacji wyników za Q1, które zaskoczyły pozytywnie po stronie zysku: EPS wyniósł $1,11 na akcję wobec konsensusu $0,93 według FactSet — solidne pobicie oczekiwań. Przychody wyniosły $2,10 mld, nieznacznie poniżej szacowanych $2,14 mld, co jednak nie przeszkodziło inwestorom w pozytywnym odbiorze raportu. Kurs aktualnie notowany jest na poziomie $41,96, powyżej 50-dniowej średniej kroczącej ($40,06), co sugeruje utrzymujący się momentum wzrostowy.
Oracle (ORCL, +3%) — Akcja zyskuje kolejne 3% i jest na ścieżce do szóstej z rzędu sesji wzrostowej. Spółka rośnie ponad 30% w skali tygodnia — najlepszy tydzień od 1999 roku — wspierana przez entuzjazm rynku wokół AI i kontraktów chmurowych .
Alcoa (AA) -2% — Producent aluminium spada po mieszanych wynikach za Q1 2026: EPS adjusted wyniósł $1,40 na akcję wobec konsensusu $1,49 według LSEG — nieznaczne rozczarowanie po stronie zysku. Przychody wyniosły $3,19 mld i były poniżej szacowanych $3,28–$3,40 mld, rok do roku spadek o 5,2%. Pozytywem jest natomiast silny wzrost zysku netto sekwencyjnie — do $425 mln z $213 mln w Q4 2025 (+99,5%), napędzony wzrostem cen aluminium pierwotnego o 12,3% kw./kw. do $4 209 za tonę metryczną. Spółka potwierdziła całoroczne cele na 2026, co ogranicza przecenę, jednak presja na segment aluminy (ujemna EBITDA: -$40 mln) i rosnące koszty energii oraz frachtu pozostają kluczowymi czynnikami ryzyka.
Affirm (AFRM, +3%) — Morgan Stanley wyróżnił spółkę jako top pick, argumentując potencjałem wzrostu zysku i opadaniem obaw o sektor private credit. Kurs stracił 19% od początku 2026, co analitycy traktują jako atrakcyjny punkt wejścia .
Knight-Swift (KNX, -1%) — Firma transportowa obniżyła guidance na Q1, powołując się na zimową pogodę i rosnące koszty paliwa w marcu jako dodatkowy czynnik presji na sektor ciężarówek .
