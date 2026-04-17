US OPEN: Cieśnina Hormuz całkowicie otwarta 💥Euforia na rynkach 🚀

Amerykańskie indeksy futures dynamicznie odbiły na otwarciu Wall Street — kontrakty na Dow Jones Industrial Average zyskały ponad 500 punktów (+1,1%), S&P 500 wzrósł o 0,8%, a Nasdaq 100 o 0,9% . Głównym impulsem było oświadczenie irańskiego ministra spraw zagranicznych Seyed Abbasa Aragchiego, który ogłosił pełne otwarcie Cieśniny Ormuz dla komercyjnego ruchu morskiego podczas rozejmu z Libanem . Jednocześnie agencja Axios podała, że USA i Iran negocjują trójelementerowe memorandum porozumienia (MOU) zakładające wypłatę $20 mld zamrożonych irańskich funduszy w zamian za zrzeczenie się przez Iran wzbogaconego uranu.

US100 notują najszybszy i największy impuls wzrostowy od września 2025 roku. Źródło: xStation

Ropa naftowa zareagowała gwałtowną przeceną — WTI spadło ponad 10% do okolic $84,6/baryłkę, a Brent tanieje o niemal 10% . Złoto i srebro poszły jednak w górę: spot gold zyskał 2% do $4 881,81/oz, a srebro wzrosło o blisko 5% do $82,30/oz .

Bezpośrednim katalizatorem ruchu była deklaracja Teheranu o pełnym otwarciu Cieśniny Ormuz — kluczowego szlaku, przez który przepływa ok. 20% światowego handlu ropą — na czas trwania rozejmu izraelsko-libańskiego ogłoszonego przez prezydenta Trumpa . Wcześniej, po pierwszej rundzie rozmów pokojowych w Islamabadzie, Iran jedynie częściowo uchylał drzwi dla wybranych statków . Perspektywa drugiej rundy rozmów w Islamabadzie w najbliższą niedzielę oraz postęp w negocjacjach dotyczących 450 kg uranu wzbogaconego do 60% czystości — złożonego w podziemnych instalacjach Iranu — dodatkowo wzmacniają optymizm rynku wobec trwałego zakończenia konfliktu .

Zmienność widoczna na kluczowych rynkach w chwili obecnej. Źródło: xStation

