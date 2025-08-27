US OPEN: Co po Nvidii? Rynki czekają na raport kwartalny Giganta

Środowe notowania na amerykańskich indeksach rozpoczęły się od spadków. Kontrakty terminowe na US100 oraz US500 delikatnie tracą, a inwestorzy zachowują wyraźną ostrożność, wyczekując nie tylko raportu Nvidii, ale także innych istotnych danych płynących z gospodarki. Oprócz Nvidi, mamy jeszcze dane z raportu EIA, z którego dowiemy się o tygodniowych zmianach ropy w Stanach.

Główna uwagę inwestorów bez wątpienia przyciąga dziś przede wszystkim oczekiwany raport finansowy Nvidii, który może wyznaczyć dalszy kierunek dla całego sektora technologii i sztucznej inteligencji. Nadszedł długo wyczekiwany dzień, w którym technologiczny gigant opublikuje swoje wyniki kwartalne, a stanie się to po zakończeniu środowej sesji na Wall Street.

Od tych danych zależeć może przyszłość trwającej hossy technologicznej. Jeśli wyniki okażą się słabsze od oczekiwań, rynek może zareagować gwałtowną wyprzedażą akcji, zwłaszcza spółek z sektora AI, które dotąd napędzały wzrosty głównych amerykańskich indeksów. Co istotne, nawet rezultaty zgodne z prognozami mogą nie wystarczyć. Inwestorzy liczą na pobicie konsensusu i potwierdzenie, że dynamiczna hossa w sektorze technologicznym ma przed sobą kolejną falę wzrostów.

US100 (interwał H1)

Kontrakty na indeks Nasdaq-100 (US100) notują lekką stratę po otwarciu sesji. Na wykresie godzinowym widoczna jest faza konsolidacji, w której cena oscyluje wokół średnich kroczących EMA 50 i EMA 100, które pełnią rolę kluczowych poziomów oporu. Pomimo prób odbicia, przewaga sprzedających utrzymuje się, co wskazuje na ostrożność inwestorów. Rynek zdaje się wstrzymywać większe ruchy i czeka na wyniki kwartalne Nvidii, które mogą stać się istotnym impulsem dla całego sektora technologicznego. Pozytywne dane mogą przełamać obecne opory i przyspieszyć wzrosty, podczas gdy słabsze wyniki prawdopodobnie pogłębią korektę.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje MongoDB (MDB.US ) zanotowały wzrost o ponad 30% po publikacji bardzo mocnych wyników kwartalnych oraz podwyższeniu prognoz na cały rok. Przychody za drugi kwartał 2026 roku wyniosły 591 milionów dolarów, napędzane głównie przez silny wzrost segmentu Atlas, który zwiększył się o 29% rok do roku. Firma podniosła swoje prognozy na cały rok, wspierana przez rosnące wdrożenia rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, umowy z klientami korporacyjnymi oraz poprawę marży operacyjnej.

nCino (NCNO.US) również pozytywnie zaskoczyło inwestorów, przekraczając oczekiwania dotyczące przychodów i zysku na akcję za drugi kwartał. Spółka podniosła prognozę przychodów subskrypcyjnych na rok fiskalny 2026 do 517,5 miliona dolarów, a akcje firmy rośnie około 8%. Przychody za Q2 wyniosły 148,8 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 12% rok do roku, a przychody subskrypcyjne wzrosły o 15% do poziomu 130,8 miliona dolarów. Informacje te przełożyły się na wzrost notowań nawet o 12% przed otwarciem rynku.

Kohl’s (KSS.US) pokazał poprawę wyników, osiągając lepsze wyniki za drugi kwartał niż oczekiwano, co pozwoliło podnieść prognozy zysku na cały rok fiskalny 2025. Pomimo wcześniejszych problemów finansowych, firma stara się poprawić sytuację, koncentrując się na wzmocnieniu marek własnych oraz strategii omnichannel, co budzi optymizm inwestorów. Akcje zyskują ponad 20%

PVH Corp (PVH.US) , właściciel marek Calvin Klein i Tommy Hilfiger, również zaskoczył pozytywnie, odnotowując wzrost przychodów o 4% do 2,167 miliarda dolarów w drugim kwartale. Spółka potwierdziła swoje cele zysków na cały rok, a dobre wyniki marek premium oraz pozytywne perspektywy na 2025 rok pomimo wyzwań makroekonomicznych, takich jak taryfy czy presja na marże, przyczyniły się do pozytywnej reakcji rynku.







