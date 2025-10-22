US OPEN: Czy rozpoczyna się sezon „meme stocks”?

Indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 straciły wczoraj na wartości, ale z poziomów bardzo zbliżonych do historycznych maksimów. Kontrakty terminowe również straciły na wartości podczas dzisiejszych notowań w związku z niepewnością dotyczącą polityki handlowej Stanów Zjednoczonych i Chin. Donald Trump zasugerował wczoraj, że spotkanie między nim a prezydentem Chin Xi Jinpingiem może nie dojść do skutku, co wzmogło obawy o możliwość znacznego podwyższenia ceł na chińskie towary od początku listopada. Jednak niektóre agencje informacyjne sugerują, że przygotowania do podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych na szczyt APEC w Korei Południowej nadal trwają, co oznacza, że spotkanie może się jednak odbyć.

Wczoraj odnotowano gwałtowne spadki nie tylko w przypadku złota, które straciło ponad 5% swojej wartości i kontynuuje wyprzedaż również dzisiaj. Indeksy producentów złota odnotowały zdecydowanie większy spadek. Jak podaje Bloomberg, fundusz ETF VanEck Gold Miners stracił wczoraj prawie 10%, odnotowując największy spadek od 2020 r.

Sezon wyników finansowych trwa, choć wstępne wyniki amerykańskich spółek technologicznych są na razie rozczarowujące. Netflix odnotował znacznie niższe niż oczekiwano zyski, co przypisuje się spadkowi marży i jednorazowym kosztom podatkowym. Spółka wykazała jednak przyzwoite przychody, co sugeruje potencjalną poprawę w przyszłości. Texas Instruments przedstawił przede wszystkim niższe niż oczekiwano prognozy na kolejne kwartały, rozczarowując rynek.

Podczas gdy warunki rynkowe wydają się coraz bardziej niestabilne, uwaga inwestorów kieruje się w stronę tzw. „akcji memowych”. Beyond Meat, producent substytutów mięsa, który stracił prawie 95% swojej wartości, zyskał ponad 360% w ciągu ostatnich pięciu dni, a w dzisiejszym obrocie przed otwarciem rynku zyskał aż 100%, osiągając poziom bliski 7 dolarów.

Beyond Meat zyskuje na początku sesji, podobnie jak inne akcje memowe Krispy Kreme. Pierwsza na świecie akcja memowa – Gamestop – zachowuje raczej spokój. Źródło: xStation5

Prognoza techniczna dla US500

US500 oscyluje w pobliżu wczorajszego zamknięcia, wykazując niewielkie zmiany na początku sesji. Kontrakty terminowe na indeksy są około 0,5% od historycznych szczytów. Warto zauważyć, że wyprzedaż na rynku metali szlachetnych nie przenosi się na rynek akcji. ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) poniósł w ostatnich dniach poważne straty. Przed nami wiele ważnych publikacji wyników finansowych amerykańskich spółek technologicznych, które będą miały wpływ na dalszy kierunek indeksów amerykańskich. Wyraźny knot na poziomie 6800 USD byłby silnym sygnałem spadkowym, ale świeca zamykająca się z wyraźnym korpusem powyżej tego poziomu stanowiłaby kolejny sygnał pro-wzrostowy. Dzisiaj i jutro poznamy wyniki Tesli i Amazona, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości indeksu.

