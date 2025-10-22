US OPEN: Czy rozpoczyna się sezon „meme stocks”?

- W ostatnich dniach akcje Beyond Meat (BYND.US) wzrosły o ponad 1000%, wliczając w to obrót przed otwarciem rynku 22 października.
- Netflix i Texas Instruments odnotowały spadki po opublikowaniu wyników finansowych za III kwartał.
- Złoto kontynuuje korektę, a akcje producentów odnotowały największe spadki od 2020 r.
- Po zamknięciu sesji na Wall Street oczekiwane są wyniki Tesli i IBM.
- W ostatnich dniach akcje Beyond Meat (BYND.US) wzrosły o ponad 1000%, wliczając w to obrót przed otwarciem rynku 22 października.
- Netflix i Texas Instruments odnotowały spadki po opublikowaniu wyników finansowych za III kwartał.
- Złoto kontynuuje korektę, a akcje producentów odnotowały największe spadki od 2020 r.
- Po zamknięciu sesji na Wall Street oczekiwane są wyniki Tesli i IBM.
Indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 straciły wczoraj na wartości, ale z poziomów bardzo zbliżonych do historycznych maksimów. Kontrakty terminowe również straciły na wartości podczas dzisiejszych notowań w związku z niepewnością dotyczącą polityki handlowej Stanów Zjednoczonych i Chin. Donald Trump zasugerował wczoraj, że spotkanie między nim a prezydentem Chin Xi Jinpingiem może nie dojść do skutku, co wzmogło obawy o możliwość znacznego podwyższenia ceł na chińskie towary od początku listopada. Jednak niektóre agencje informacyjne sugerują, że przygotowania do podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych na szczyt APEC w Korei Południowej nadal trwają, co oznacza, że spotkanie może się jednak odbyć.
Wczoraj odnotowano gwałtowne spadki nie tylko w przypadku złota, które straciło ponad 5% swojej wartości i kontynuuje wyprzedaż również dzisiaj. Indeksy producentów złota odnotowały zdecydowanie większy spadek. Jak podaje Bloomberg, fundusz ETF VanEck Gold Miners stracił wczoraj prawie 10%, odnotowując największy spadek od 2020 r.
Sezon wyników finansowych trwa, choć wstępne wyniki amerykańskich spółek technologicznych są na razie rozczarowujące. Netflix odnotował znacznie niższe niż oczekiwano zyski, co przypisuje się spadkowi marży i jednorazowym kosztom podatkowym. Spółka wykazała jednak przyzwoite przychody, co sugeruje potencjalną poprawę w przyszłości. Texas Instruments przedstawił przede wszystkim niższe niż oczekiwano prognozy na kolejne kwartały, rozczarowując rynek.
Podczas gdy warunki rynkowe wydają się coraz bardziej niestabilne, uwaga inwestorów kieruje się w stronę tzw. „akcji memowych”. Beyond Meat, producent substytutów mięsa, który stracił prawie 95% swojej wartości, zyskał ponad 360% w ciągu ostatnich pięciu dni, a w dzisiejszym obrocie przed otwarciem rynku zyskał aż 100%, osiągając poziom bliski 7 dolarów.
Prognoza techniczna dla US500
US500 oscyluje w pobliżu wczorajszego zamknięcia, wykazując niewielkie zmiany na początku sesji. Kontrakty terminowe na indeksy są około 0,5% od historycznych szczytów. Warto zauważyć, że wyprzedaż na rynku metali szlachetnych nie przenosi się na rynek akcji. ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) poniósł w ostatnich dniach poważne straty. Przed nami wiele ważnych publikacji wyników finansowych amerykańskich spółek technologicznych, które będą miały wpływ na dalszy kierunek indeksów amerykańskich. Wyraźny knot na poziomie 6800 USD byłby silnym sygnałem spadkowym, ale świeca zamykająca się z wyraźnym korpusem powyżej tego poziomu stanowiłaby kolejny sygnał pro-wzrostowy. Dzisiaj i jutro poznamy wyniki Tesli i Amazona, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości indeksu.
Wiadomości
- Akcje producenta substytutów mięsa Beyond Meat (BYND.US) wzrosły we wtorek z około 0,5 USD do prawie 4 USD za akcję, a w środę przed otwarciem rynku osiągnęły poziom prawie 7 USD w wyniku pozytywnych wiadomości. Jednym z czynników jest umowa dystrybucyjna z Walmart, największą siecią detaliczną w Stanach Zjednoczonych. Drugim jest włączenie spółki do funduszu ETF zajmującego się akcjami memowymi. Według komentatorów rynku akcji memowych, spekuluje się, że firma może osiągnąć zysk w skali roku i potencjalnie osiągnąć 6 USD za akcję. Należy jednak pamiętać, że ten wzrost nie jest jeszcze uzasadniony danymi fundamentalnymi.
- Akcje Netflix (NFLX.US) spadły o prawie 7% po otwarciu po opublikowaniu wyników kwartalnych. Zysk firmy był znacznie niższy od oczekiwań z powodu sporu podatkowego z Brazylią.
- Texas Instruments (TXN.US) odnotowuje spadek o około 9% na otwarciu z powodu znacznie słabszych niż oczekiwano prognoz na przyszłe kwartały. Firma sugeruje, że popyt na półprzewodniki może wkrótce osiągnąć szczyt, co wiąże się ze spowolnieniem zamówień dla firmy.
- Warner Bros (WBD.US) odnotowuje wzrosty przez kolejny dzień, dziś o prawie 3%, po doniesieniach o potencjalnych oferentach zainteresowanych częścią działalności firmy. Netflix i Comcast są podobno zainteresowane niektórymi segmentami. Firma odrzuciła wcześniej propozycję przejęcia złożoną przez Paramount.
- Alphabet (GOOGL.US) zyskuje około 2% w związku z trwającymi negocjacjami z firmą Anthropic, która zamierza zakupić dodatkową moc obliczeniową w centrach danych, potencjalnie wartą dziesiątki miliardów dolarów. Firma znana jest z modelu sztucznej inteligencji Claude, który ostatnio szybko zyskuje na popularności.
- Akcje Intuitive Surgical (ISRG.US), producenta robotów medycznych Da Vinci, wzrosły o 18% po otwarciu giełdy po podwyższeniu prognoz sprzedaży.
Tryb "Mad Max" - Czy Tesla ma kłopoty?
Komentarz giełdowy: Droższa ropa, tańsze złoto, USA pozostają bez rządu
Wyniki IBM: Powolny wzrost i słabsze prognozy
Google Quantum Echoes – przełom w obliczeniach kwantowych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.