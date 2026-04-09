US Open: Dane o PKB tonują nastroje, Bliski Wschód nie daje wytchnienia

Dziś inwestorzy na Wall Street otrzymali mieszane sygnały z amerykańskiej gospodarki, które analizowane są w kontekście bardzo kruchych warunków geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz utrzymujących się wysokich cen ropy. Z danych opublikowanych wynika, że wydatki Amerykanów w lutym wzrosły zgodnie z oczekiwaniami o 0,5% miesiąc do miesiąca, a inflacja PCE core utrzymała się na poziomie 0,4%, co pokazuje, że konsumpcja wciąż napędza gospodarkę, mimo że presja kosztowa dla gospodarstw domowych pozostaje wyraźna. Dochody osobiste spadły o 0,1%, a wnioski o zasiłek dla bezrobotnych były wyższe od prognoz, co sugeruje, że rynek pracy zaczyna odczuwać lekkie spowolnienie.
Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale wzrósł wolniej niż wcześniej szacowano, osiągając zaledwie 0,5% rocznie. W tym czasie wydatki gospodarstw domowych wzrosły tylko o 1,9%, co pokazuje, że tempo rozwoju gospodarki wyraźnie spowolniło, choć konsumenci wciąż wspierają wzrost. Inflacja mierzona deflatorem PKB oraz wskaźnikiem PCE core pozostaje umiarkowana – odpowiednio 3,7% w ujęciu kwartalnym i 2,7% rocznie.
Na te dane nakłada się bardzo krucha sytuacja geopolityczna. Po ogłoszeniu warunkowego zawieszenia broni między USA a Iranem, które miało dać rynkom oddech, komunikaty stron okazały się sprzeczne. Iran oskarża Izrael o kontynuowanie ataków na południu Libanu, grożąc wycofaniem się z rozejmu, podczas gdy strona amerykańsko‑izraelska wskazuje, że działania Izraela w Libanie nie były częścią formalnego porozumienia, a więc nie łamią jego warunków. Taka sprzeczność interpretacji sprawia, że pokój jest bardzo delikatny, a ryzyka eskalacji w regionie pozostają wysokie.
Ceny ropy utrzymują się na wysokim poziomie, co podtrzymuje presję kosztową w gospodarce i wpływa na inflację. Wysokie koszty energii przekładają się na wyższe ceny transportu i produkcji, ograniczając pole do obniżek stóp procentowych i tłumiąc apetyt na ryzyko wśród inwestorów. Rynki akcyjne reagują ostrożnie, indeksy S&P 500 i Nasdaq pozostają na delikatnym minusie, odzwierciedlając niepewność inwestorów, którzy balansują między solidnymi, choć spowalniającymi odczytami makro a niestabilną sytuacją geopolityczną.
Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale wzrósł wolniej niż wcześniej szacowano, a konsumpcja prywatna rośnie w umiarkowanym tempie. Inflacja pozostaje stabilna, ale nie spada na tyle, by jednoznacznie wskazać kierunek dalszej polityki Fed. Dzisiejsze odczyty nie ułatwiają Rezerwie Federalnej podjęcia decyzji w sprawie stóp procentowych, ale rynki są zgodne, że kolejne publikacje danych będą dużo istotniejsze i dopiero one prawdopodobnie wskażą wyraźniej, w którą stronę pójdzie polityka monetarna.
Kontrakty na indeks SP500 (US500) notują dziś niewielkie straty. Rynek reaguje nie tylko na umiarkowanie słabsze odczyty makroekonomiczne z USA, które sugerują spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim na rosnącą niepewność geopolityczną wokół Iranu i Bliskiego Wschodu. Napięcia w regionie oraz sprzeczne komunikaty dotyczące warunkowego zawieszenia broni podtrzymują ostrożność inwestorów, ograniczając skłonność do podejmowania ryzyka
Wiadomości ze spółek
CoreWeave(CRWV.US) ogłosił rozszerzenie współpracy z Meta Platforms(META.US) poprzez nową, długoterminową umowę wartą około 21 miliardów dolarów, która zapewni moc obliczeniową w chmurze dla projektów związanych ze sztuczną inteligencją do końca 2032 roku. Umowa rozwija istniejące partnerstwo i podkreśla rosnące potrzeby Meta w zakresie infrastruktury AI oraz znaczenie CoreWeave jako kluczowego dostawcy mocy obliczeniowej.
Również Chevron(CVX.US) zyskuje przed otwarciem rynku po komunikacie, że choć produkcja w pierwszym kwartale spadła częściowo z powodu skutków wojny w Iranie, wyższe ceny ropy i gazu znacząco poprawiły wyniki segmentu wydobywczego. Firma prognozuje, że zyski z wydobycia mogą być o 1,6–2,2 miliarda dolarów wyższe niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku, mimo ograniczeń w wolumenach spowodowanych przestojami w Azji Środkowej i niższą produkcją na Bliskim Wschodzie.
Akcje Applied Digital(APLD.US) spadają po publikacji wyników za trzeci kwartał fiskalny, mimo że firma odnotowała wzrost przychodów i poprawę wyników operacyjnych. Zysk netto pozostaje ujemny, ale skorygowana EBITDA rośnie, a kierownictwo podkreśla rozwój działalności w segmencie centrów danych dla sztucznej inteligencji oraz rozbudowę nowych kampusów infrastruktury AI.
Oracle(ORCL.US) rozwija ofertę rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, wprowadzając zestaw aplikacji agentowych, które mają wspierać automatyzację zadań w finansach, HR, łańcuchu dostaw i obsłudze klienta. Nowe narzędzia mają zwiększyć efektywność operacyjną firm korzystających z chmury Oracle i przyciągać klientów do platformy.
Amazon(AMZN.US) i Eli Lilly(LLY.US) znalazły się w centrum uwagi po ogłoszeniu, że Amazon Pharmacy rozpocznie sprzedaż nowego leku na odchudzanie zatwierdzonego przez FDA. Produkt będzie dostępny w punktach Amazon i z dostawą tego samego dnia, co otwiera nowy segment rynku dla Amazonu i może wpłynąć na popyt na produkty Eli Lilly.
