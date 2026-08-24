US OPEN: Eskalacja handlowa między USA i Kanadą

Giełda w USA otwiera tydzień umiarkowanym spadkiem. Rynek dyskontuje sygnały cenowe z rynku długu oraz towarów, jednak kluczowa publikacja wyników Nvidia zostanie opublikowana dopiero w środę. Większość indeksów Wall Street notują spadki rzędu 0,3-0,5%.

Spadkami wyróżnia się obecnie głównie US100 gdzie sięgają one 1%. Większe ruchy indeksu technologicznego są pokłosiem spadków na spółkach półprzewodnikowych oraz pamięci - które to sięgają na początku sesji ok. 3-5%.

Wielu inwestorów wciąż żyje interwencją na rynku długu przez sekretarza skarbu. Dokładne implikacje są wciąż trudne do oszacowania, jednak niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych zagadnień jest to, czy interwencja ta jest „jednorazowa”, czy może jest początkiem nowej polityki sterowania oprocentowaniem długu.

Dla amerykańskich i kanadyjskich inwestorów nie bez znaczenia jest też kompletne fiasko negocjacji „handlowych”. Problemem dla lokalnych przedsiębiorstw może być nie tylko sam fakt pojawienia się kolejnych restrykcji handlowych, ale również natura negocjacji, które mają coraz mniej wspólnego z komunikacją dyplomatyczną na poziomie państw rozwiniętych. Mowa tu między innymi o żądaniach ze strony USA, takich jak de facto wyrzeczenie się suwerenności gospodarczej i wycofanie francuskiego jako jednego z oficjalnych języków. Dotychczasowym rezultatem negocjacji między USA i Kanadą są sankcje odwetowe ze strony Kanady w wysokości 20% na m.in: produkty stalowe czy drewno.

Umiarkowanie pozytywny sygnał płynie natomiast z Zatoki Perskiej, mimo braku sukcesu negocjacji między Iranem a USA. Jak twierdzi sekretarz energii, wolumen eksportu ropy z cieśniny może być znacznie większy – potencjalnie dwukrotnie większy – niż wskazują na to publicznie dostępne dane. Trend uwalniania podaży z regionu wspiera też niedawna decyzja ze strony Iranu o przepuszczeniu szeregu tankowców należących do Iraku.

Wiadomości ze spółek

Nucor (NUE.US): Producent i dystrybutor drewna zyskuje ok. 4%, jest to następstwo polityki ceł odwetowych nałożonych przez Kanadę na USA.

AliBaba (BABA.US): Chińska spółka notowana w USA traci ok. 2% po emisji udziałów wartej ok. 10 miliardów USD.

PDD Holdings: Operator platformy „Temu” zyskuje ponad 2% na otwarciu po publikacji lepszych od oczekiwań wyników. Na szczególną uwagę zasługują opłaty transakcyjne, które wzrosły o 13%.

Applied Optoelectronics (AAOI.US): Spółka z branży fotoniki traci aż 16% po publikacji regulacyjnej, według której spółka przygotowuje emisję akcji o wartości 600 milionów USD.

RegenxBio (RGNX.US): Firma farmaceutyczna traci aż 25% po tym, jak FDA wstrzymało dalsze próby nad terapią genową „RGX-121”, która docelowo ma leczyć tzw. „Hunter’s Syndrome”.

ArcelorMittal (MT.US): Operator hut stalowych oraz dystrybutor wyrobów metalurgicznych zyskuje ok. 2% po pozytywnej rekomendacji ze strony firmy inwestycyjnej.

Analiza techniczna US100 (D1)

Na wykresie można zaobserwować wyraźne poruszanie się kursu w rozszerzającym się kanale spadkowym. Aktualną słabość kupujących zdradza szybki odwrót ze strefy powyżej ~30 000 punktów i dalszy kierunek w stronę FIBO 61,8. Średnia MACD przecina średnią sygnałową, co może potencjalnie wspierać scenariusz kontynuowania korekty. W tym kontekście jednak warto mieć na uwadze nawarstwiające się strefy oporu – szczególnie poziomy FIBO, średnią EMA100 oraz dolną granicę trendu. Będzie to bardzo istotny test sentymentu, jednak pokonanie tak silnego oporu może być dużym wyzwaniem dla podaży. Źródło: xStation