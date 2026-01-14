US Open: Indeksy zatrzymane prze PPI, banki w cieniu danych

Głównymi informacjami dzisiejszego dnia, na które z niecierpliwością czekały rynki, były kluczowe publikacje danych makroekonomicznych z USA, które dostarczają ważnych wskazówek na temat kondycji gospodarki w ostatnim kwartale 2025 roku. W listopadzie ceny producentów wzrosły o 0,2% miesiąc do miesiąca i o 3,0% rok do roku, co okazało się nieco wyższym wynikiem niż przewidywały rynki. Ten odczyt potwierdza, że presja cenowa u źródła nadal jest obecna i nie ustępuje tak szybko, jak można by się spodziewać, co sugeruje, że firmy nadal napotykają na wyzwania związane z rosnącymi kosztami produkcji.
Z drugiej strony, dane o sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły, pokazując wzrost o 0,6% w porównaniu z październikiem. Konsumenci pozostają aktywni i gotowi do wydawania, nawet po wyłączeniu najbardziej zmiennych kategorii, takich jak samochody, paliwo czy usługi gastronomiczne. To wyraźny sygnał, że popyt wewnętrzny nadal napędza amerykańską gospodarkę i wspiera jej wzrost w czwartym kwartale.
Takie połączenie utrzymującej się inflacji u źródła z dynamiczną konsumpcją sugeruje, że gospodarka pozostaje na ścieżce stabilnego wzrostu, ale jednocześnie wymaga ostrożności w podejściu do polityki monetarnej. Dla Rezerwy Federalnej wyższe od oczekiwań wskaźniki inflacji stanowią mocny argument, aby nie spieszyć się z obniżaniem stóp procentowych. Wręcz przeciwnie, istnieje prawdopodobieństwo, że obecne, dość wysokie stopy mogą pozostać na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas, co rynki już zaczynają uwzględniać w swoich wycenach.
W reakcji na te informacje amerykańskie indeksy giełdowe wykazują dziś wyraźną słabość. Dow Jones traci około 0,2%, S&P 500 obniża się o 0,5%, a Nasdaq notuje spadek rzędu 0,9%. Taka reakcja odzwierciedla niepokój rynków, które dostrzegają, że utrzymująca się presja inflacyjna może wymagać dalszej restrykcyjnej polityki monetarnej, co z kolei może hamować wzrost zysków korporacyjnych i podnosić koszty finansowania. Szczególnie indeks Nasdaq, skupiający wiele spółek technologicznych, bardziej odczuwa obawy związane z wyższymi stopami procentowymi, które podnoszą wycenę kapitału i ograniczają przyszły potencjał wzrostu tych firm.
Mimo że dane o sprzedaży detalicznej wskazują na zdrowy popyt konsumpcyjny, to jednak dominująca obawa przed dłuższym utrzymaniem się wysokich stóp procentowych wpływa na ostrożność i decyzje na rynku kapitałowym. W dłuższej perspektywie kluczowe będą kolejne raporty z inflacji konsumenckiej.
Notowania kontraktów na US500 (S&P 500) cofają się w stosunku do wczorajszego zamknięcia, głównie w reakcji na wyższy od oczekiwań PPI, który wskazuje na utrzymujące się presje inflacyjne i ogranicza oczekiwania rynku dotyczące szybkich cięć stóp przez Fed. Dane dotyczące core PPI powyżej konsensusu wywołały obawy o kontynuację obecnej polityki monetarnej. Wskaźnik RSI spada do ok. 50 z poziomu, co sygnalizuje neutralne momentum i możliwość dalszej korekty po grudniowych rekordowych poziomach.
Wiadomości ze spółek
Wells Fargo(WFC.US) opublikował wyniki za IV kwartał 2025, które rozczarowały rynki, ponieważ przychody i zysk na akcję były niższe od oczekiwań, co wpłynęło na spadek kursu akcji. Mimo to bank odnotował wzrost zysków netto i przedstawia optymistyczne perspektywy na 2026 rok, zakładając stabilizację wydatków, wzrost dochodów odsetkowych oraz rozwój segmentów kredytowych i rynków finansowych. Zniesienie ograniczeń regulacyjnych umożliwia dalszą ekspansję i inwestycje, co budzi nadzieje na poprawę wyników w nadchodzącym roku.
Najważniejsze dane finansowe Wells Fargo IV kwartał 2025:
- Przychody 21,29 mld USD
- Zysk na akcję (EPS) 1,62 USD
- Bilans przekroczył 2 bln USD
- Wzrost zysków netto rok do roku dzięki dochodom odsetkowym
- Dynamiczny rozwój nowych kart kredytowych i pożyczek samochodowych
Citigroup(C.US) opublikował wyniki za IV kwartał 2025, które pozytywnie zaskoczyły rynki. Mimo słabszych wyników działu rynków finansowych, bank pokazał solidny wzrost w segmentach bankowości inwestycyjnej i zarządzania majątkiem. Bank prognozuje wzrost dochodów odsetkowych netto w 2026 roku o oraz utrzymanie efektywnej struktury kosztów.
Najważniejsze dane finansowe Citigroup IV kwartał 2025:
- Skorygowany zysk na akcję (EPS) 1,81 USD wobec oczekiwanych 1,62 USD
- Przychody 19,9 mld USD wobec konsensusu 20,5 mld USD, rok do roku wzrost z 19,5 mld USD
- Dochód odsetkowy netto (NII) 15,7 mld USD, wzrost 5% kw/kw i 14% r/r
- Całkowite koszty operacyjne 13,8 mld USD wobec 14,3 mld USD w poprzednim kwartale
- Rezerwa na straty kredytowe 2,22 mld USD, spadek z 2,45 mld USD kwartał wcześniej
- Kredyty na koniec okresu 752 mld USD, depozyty 1,40 bln USD
Przychody wg segmentów:
- Usługi 5,94 mld USD, wzrost 11% kw/kw i 15% r/r
- Rynki 4,54 mld USD, spadek 18% kw/kw i 1% r/r
- Bankowość 2,21 mld USD, wzrost 4% kw/kw i 78% r/r
- Bankowość osobista w USA 5,29 mld USD, wzrost 3% r/r
- Zarządzanie majątkiem 2,13 mld USD, wzrost 7% r/r
Bank podkreśla, że rok 2025 zakończył się rekordowymi przychodami i pozytywnym dźwignią operacyjną w każdym z pięciu segmentów działalności, a inwestycje w rozwój przynoszą solidny wzrost przychodów.
Bank of America(BAC.US) ogłosił wyniki za IV kwartał 2025, które przekroczyły oczekiwania rynku. Wzrost zarówno dochodów odsetkowych, jak i nieodsetkowych odzwierciedlał odporność konsumentów i firm. Segmenty Global Banking oraz Global Wealth and Investment Management odnotowały wzrost przychodów rok do roku i kwartał do kwartału. Bank prognozuje na 2026 rok wzrost dochodów odsetkowych netto o 5–7% oraz pozytywną dźwignię operacyjną.
Najważniejsze dane finansowe Bank of America IV kwartał 2025:
- Zysk na akcję (EPS) 0,98 USD wobec oczekiwanych 0,95 USD
- Dochód odsetkowy netto (FTE) 15,9 mld USD, wzrost z 14,5 mld USD rok wcześniej
- Dochód nieodsetkowy 12,6 mld USD, wzrost z 12,1 mld USD rok wcześniej
- Rezerwa na straty kredytowe 1,31 mld USD, spadek z 1,45 mld USD rok wcześniej
- Koszty operacyjne 17,4 mld USD wobec 16,8 mld USD w Q4 2024
- Depozyty 2,01 bln USD,
- Przychody 28,40 mld USD wobec prognozy 27,55 mld USD
Zysk netto 7,6 mld USD
Przychody wg segmentów:
- Consumer Banking: 11,2 mld USD, wzrost z 10,6 mld USD rok wcześniej
- Global Wealth and Investment Management: 6,62 mld USD, wzrost z 6,0 mld USD rok wcześniej
- Global Banking: 6,24 mld USD, wzrost z 6,10 mld USD rok wcześniej
- Global Markets: 5,32 mld USD, wzrost z 4,86 mld USD rok wcześniej
Bank odnotował solidną jakość kredytową, pozytywną dźwignię operacyjną i wzrost przychodów w kluczowych segmentach, co w połączeniu z odpornym popytem konsumenckim i biznesowym buduje optymizm na nadchodzący rok.
