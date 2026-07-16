US Open: Krew na Wall Street, sektor półprzewodników kontynuuje korektę

Wall Street pozostaje dzisiaj pod presją, a główne indeksy utrzymują się poniżej poziomów odniesienia. Na tle szerokiego rynku wyróżnia się jedynie Dow Jones, który pozostaje na symbolicznym plusie, podczas gdy pozostałe segmenty amerykańskiego rynku akcji znajdują się pod presją sprzedających. Inwestorzy zachowują ostrożność, próbując ocenić kolejne ruchy Rezerwy Federalnej, wpływ napięć geopolitycznych oraz kondycję sektora technologicznego, który w ostatnich miesiącach był jednym z głównych motorów wzrostów.

Największym obciążeniem dla rynku pozostają dzisiaj spółki związane z półprzewodnikami. Sektor chipów, będący jednym z największych beneficjentów hossy napędzanej rozwojem sztucznej inteligencji, ponownie znalazł się pod presją sprzedających. Inwestorzy coraz częściej realizują zyski po wcześniejszych wzrostach i zastanawiają się, czy obecne wyceny producentów układów scalonych nadal uzasadniają bardzo optymistyczne oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju branży. Słabsze zachowanie firm z segmentu pamięci oraz szeroko rozumianej technologii pokazuje, że rynek zaczyna patrzeć dalej niż na bieżące wyniki, koncentrując się przede wszystkim na przyszłych perspektywach wzrostu.

Kierunek dla Wall Street nadal wyznaczają również oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej w USA. Ostatnie dane gospodarcze częściowo ograniczyły obawy przed dłuższym okresem restrykcyjnej polityki Fed, jednak inwestorzy pozostają uzależnieni od kolejnych sygnałów dotyczących inflacji oraz kondycji amerykańskiej gospodarki.

W tym kontekście uwagę przyciągnęły najnowsze dane makroekonomiczne. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła poniżej oczekiwań, potwierdzając odporność amerykańskiego rynku pracy i pokazując, że gospodarka nadal zachowuje solidne fundamenty.

Jednocześnie sprzedaż detaliczna pozostała stabilna, a odczyt zgodny z prognozami wskazał na umiarkowane tempo wydatków konsumentów bez wyraźnych oznak załamania popytu. Taka kombinacja mocnego rynku pracy i stabilnej konsumpcji daje Rezerwie Federalnej więcej czasu na ostrożne podejmowanie decyzji, ale jednocześnie może ograniczać przestrzeń do szybkich obniżek stóp procentowych.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostają napięcia geopolityczne, które nadal wpływają na poziom niepewności na globalnych rynkach. Choć inwestorzy nie wyceniają obecnie scenariusza gwałtownej eskalacji, utrzymujące się ryzyka ograniczają potencjał mocniejszego odbicia bardziej ryzykownych aktywów.

Dzisiejsza sesja pokazuje, że zainteresowanie sektorem technologicznym pozostaje wysokie, jednak poprzeczka dla spółek związanych ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami została wyraźnie podniesiona. Rynek coraz mocniej weryfikuje, czy ambitne oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu znajdują odzwierciedlenie w obecnych wycenach. Najbliższe dni pokażą, czy obecna słabość producentów chipów jest jedynie naturalną korektą po silnych wzrostach, czy początkiem szerszego schłodzenia w jednym z najważniejszych segmentów amerykańskiego rynku.

Żródło: xStation5

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) pozostają dzisiaj pod presją, a głównym czynnikiem obciążającym rynek jest słabość sektora półprzewodników. Spółki związane z produkcją układów scalonych ponownie znajdują się pod presją sprzedających, co negatywnie wpływa na cały segment technologiczny. Inwestorzy realizują część zysków po silnych wzrostach napędzanych hossą wokół sztucznej inteligencji, jednocześnie coraz większą uwagę zwracając na wysokie wyceny oraz oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu branży. Obecna presja na producentów chipów pokazuje, że rynek staje się bardziej wymagający wobec spółek, których kursy w dużej mierze opierają się na przyszłym potencjale AI.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) opublikował wyniki za drugi kwartał lepsze od oczekiwań oraz przedstawił optymistyczne prognozy na kolejne miesiące. Spółka wskazuje, że głównym motorem wzrostu pozostaje rosnący popyt na zaawansowane układy wykorzystywane w rozwoju sztucznej inteligencji, a dodatkowym wsparciem ma być szybkie zwiększanie produkcji w najnowszej technologii 2 nm. TSMC zakłada, że przychody w trzecim kwartale wyniosą 44,6–45,8 mld USD, co oznacza dalszy wzrost względem wcześniejszych oczekiwań rynku. Mimo bardzo dobrych perspektyw akcje TSMC pozostają pod presją. Reakcja rynku pokazuje, że oczekiwania wobec sektora półprzewodników są obecnie bardzo wysokie, a same dobre wyniki nie zawsze wystarczają, aby utrzymać pozytywny sentyment po wcześniejszych, dynamicznych wzrostach spółek powiązanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

UnitedHealth Group(UNH.US) opublikowała wyniki lepsze od oczekiwań rynku, a największą uwagę zwróciła poprawa rentowności oraz skuteczna kontrola kosztów medycznych. Spółka podniosła prognozy na cały rok, wskazując na dalszą poprawę efektywności operacyjnej i stabilizację marż. Pozytywna reakcja rynku pokazuje, że inwestorzy dobrze oceniają działania spółki związane z ograniczaniem wydatków i poprawą wyników finansowych po okresie presji kosztowej.

Nvidia(NVDA.US) poinformowała o współpracy z japońską spółką Noetra przy budowie zaawansowanej infrastruktury sztucznej inteligencji opartej na najnowszych układach Rubin. Projekt zakłada wykorzystanie około 27,5 tys. procesorów, które mają wspierać rozwój krajowych rozwiązań AI, robotyki oraz zaawansowanych systemów obliczeniowych. Dla Nvidii jest to kolejny sygnał utrzymującego się globalnego popytu na najbardziej wydajne układy wykorzystywane w centrach danych.

Netflix(NFLX.US) pozostaje w centrum uwagi przed publikacją wyników za drugi kwartał. Rynki będą zwracać uwagę nie tylko na same rezultaty finansowe, ale przede wszystkim na tempo wzrostu zaangażowania użytkowników, rozwój segmentu reklamowego oraz dalsze plany związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oczekiwania zakładają zysk na akcję na poziomie 0,79 USD oraz przychody w wysokości 12,58 mld USD. Kluczowe dla dalszej wyceny spółki będą jednak komentarze dotyczące perspektyw wzrostu platformy, skuteczności nowego modelu reklamowego oraz tego, w jaki sposób Netflix zamierza wykorzystać nowe technologie do zwiększania efektywności i konkurencyjności.

Abbott(ABT.US) zaprezentował wyniki, które zostały dobrze przyjęte przez rynek, a akcje spółki zyskują po publikacji raportu kwartalnego. Szczególną uwagę zwróciła poprawa wyników operacyjnych oraz podniesienie prognozy skorygowanego zysku na akcję na 2026 rok do przedziału 5,45–5,60 USD.



