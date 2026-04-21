US Open: Makro w górę, napięcia w dół!

Dzisiejszy obraz na Wall Street kształtuje się pod wpływem jednoczesnego działania dwóch głównych czynników, czyli lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki oraz zmieniającego się tła geopolitycznego, które w krótkim terminie wyraźnie wpływa na apetyt inwestorów na ryzyko. Rynek próbuje równocześnie ocenić realną kondycję amerykańskiego konsumenta oraz skalę potencjalnych zagrożeń wynikających z napięć na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na podwyższoną zmienność, ale też wsparcie dla indeksów.

Po stronie makroekonomicznej kluczowe znaczenie mają dane o sprzedaży detalicznej w USA, które okazały się wyraźnie lepsze od prognoz. Częściowo wynikało to z wyższych cen benzyny, które podbijają nominalne wartości sprzedaży, jednak jednocześnie widoczna była również poprawa w ujęciu bazowym, czyli po wyłączeniu najbardziej zmiennych składników. To sugeruje, że konsument wciąż pozostaje aktywny mimo utrzymującej się presji kosztowej oraz wysokich stóp procentowych. Rynek interpretuje to jako sygnał, że gospodarka USA nie wchodzi w gwałtowne spowolnienie, lecz raczej porusza się w kierunku bardziej kontrolowanego schłodzenia aktywności. W takim układzie poprawia się ogólny sentyment i rośnie skłonność do podejmowania ryzyka na rynku akcji.

Dodatkowym elementem, który wzmacnia ten obraz, jest wpływ cen energii na dane gospodarcze. Wyższe ceny paliw, będące pochodną napięć geopolitycznych, przekładają się bezpośrednio na wyższe nominalne odczyty sprzedaży, jednocześnie częściowo zaburzając obraz realnej siły konsumpcji. W efekcie dane wyglądają bardzo solidnie na poziomie nagłówkowym, ale ich struktura wymaga bardziej ostrożnej interpretacji, ponieważ nie w pełni oddają rzeczywistą dynamikę zakupów.

Drugi istotny filar dzisiejszego ruchu to geopolityka, gdzie pojawiają się sygnały dotyczące możliwego powrotu do rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu niepewności i sprzecznych komunikatów z regionu. Sama perspektywa dialogu, nawet jeśli niepewna, działa na rynki w sposób uspokajający, ponieważ zmniejsza obawy o dalszą eskalację konfliktu i potencjalne zakłócenia na rynku energii. To z kolei obniża premię za ryzyko i sprzyja przepływowi kapitału w stronę aktywów bardziej ryzykownych.

W rezultacie mamy do czynienia z układem, w którym relatywnie mocne dane z gospodarki USA spotykają się z chwilową poprawą sentymentu geopolitycznego. Taka kombinacja naturalnie wspiera indeksy giełdowe i sprzyja wzrostom, choć jednocześnie jest to środowisko warunkowe i podatne na szybkie zmiany narracji, zarówno po stronie danych makro, jak i wydarzeń politycznych.

Żródło: xStation5

Na rynku kontraktów terminowych na S&P 500(US500) widać dziś lekkie wzrosty, które są reakcją na zaskakująco dobre dane z amerykańskiej sprzedaży detalicznej. Pokazują one, że popyt konsumencki w USA nadal trzyma się solidnie, co zmniejsza obawy o szybkie pogorszenie koniunktury i wspiera wyceny akcji. Dodatkowo inwestorzy pozytywnie odbierają sygnały sugerujące możliwość wznowienia rozmów USA–Iran, co chwilowo łagodzi napięcia geopolityczne i poprawia ogólny sentyment na rynku.

Wiadomości ze spółek

UnitedHealth(UNH.US) wyraźnie zaskoczył rynek lepszymi od oczekiwań wynikami za pierwszy kwartał 2026 roku oraz podniósł prognozy zysków na cały rok, co zostało odebrane jako sygnał utrzymującej się bardzo dobrej kondycji operacyjnej. Dodatkowo ogłoszenie programu skupu akcji własnych o wartości 2 mld USD wzmocniło pozytywny odbiór raportu i wsparło kurs. Rynek interpretuje to jako potwierdzenie, że spółka pozostaje jednym z najbardziej stabilnych liderów sektora ochrony zdrowia.

Amazon (AMZN.US) rośnie po ogłoszeniu mocnego przyspieszenia w obszarze sztucznej inteligencji poprzez rozszerzoną współpracę z Anthropic i dużym pakietem inwestycyjnym. Partnerstwo wzmacnia pozycję AWS jako kluczowej infrastruktury dla rozwoju modeli AI, a skala planowanych wydatków i mocy obliczeniowych sugeruje długoterminowe, bardzo silne zapotrzebowanie na usługi Amazona. Rynek odbiera to jako kolejny krok w umacnianiu przewagi Amazona w globalnym wyścigu AI.

RTX(RTX.US) rośnie po bardzo solidnych wynikach za pierwszy kwartał, które przebiły oczekiwania zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. Spółka dodatkowo podniosła część prognoz na cały rok, co rynek odebrał jako potwierdzenie utrzymującego się silnego popytu w sektorze obronnym oraz stopniowego odbicia w lotnictwie cywilnym. W tle wspiera to cały sektor zbrojeniowy, gdzie nadal widać wysokie zamówienia i stabilny napływ kontraktów.

Northrop Grumman (NOC.US) mimo lepszych od oczekiwań wyników znalazł się pod lekką presją sprzedażową, ponieważ inwestorzy skupili się na całorocznych prognozach, które nie dały wyraźnego pozytywnego zaskoczenia. Spółka pokazała solidne przychody i zyski, ale brak mocniejszej rewizji w górę outlooku ograniczył entuzjazm rynku. Jednocześnie fundamenty sektora pozostają silne dzięki wysokim budżetom obronnym i dużej liczbie zamówień, co wspiera długoterminową narrację dla firmy.

Apple(AAPL.US) ogłosił dużą zmianę na szczycie zarządzania, w której Tim Cook ma odejść ze stanowiska CEO i przejść na rolę przewodniczącego rady nadzorczej, a jego miejsce zajmie John Ternus. Informacja ta wywołała mieszane reakcje inwestorów