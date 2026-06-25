US OPEN: Micron to za mało, Wall Street pogłębia spadki

Po otwarciu amerykańskiej giełdy, sprzedaż szybko przejmuje inicjatywę. Kontrakty na główne indeksy (US100,US500) tracą ok. 1%, US30 oraz US2000 radzą sobie lepiej i rosną o ok. 0,2%. Może to sugerować, że obawy rynku są silnie skoncentrowane wokół dużych spółek oraz sektora technologii.
Rynek skupia swoją uwagę na wiadomościach ze spółek technologicznych, szczególnie na świetnych wynikach Micron, oraz na skoncentrowanej dawce danych makroekonomicznych za maj. Wyniki Micron utwierdzają rynek w słuszności tezy o “AI-trade”, jednak zachowanie indeksów definitywnie pokazuje, że nie wszystkie wątpliwości inwestorów zostały rozwiane.
Dane makroekonomiczne:
- Inflacja PCE pokazała wzrost do 4,1%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Dane te nie powinny drastycznie wpłynąć na wycenianą ścieżkę stóp w USA. Warto zwrócić uwagę na fakt, że inflacja PCE w ujęciu bazowym nie tylko jest istotnie niższa, ale również ustabilizowała się ona wcześniej. Może to implikować czasowy charakter wzrostu cen.
- Wzrost gospodarczy zaskoczył pozytywnie, PKB w USA (Q1) wzrosło o 2,1% wobec oczekiwanego 1,6%. Wzrosły też zarobki i wydatki osobiste, o 0,7%.
- Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych utrzymały się w przedziale powyżej 200 tys., jednak okazały się mniejsze od oczekiwań.
- Obawy mogą budzić wydatki konsumentów oraz zamówienia na dobra trwałe, które jednak okazały się wyraźnie niższe od oczekiwań.
US100 (D1)
Cena oscyluje wokół oporu na poziomie FIBO 38.2, jednak podaż wyraźnie wchodzi już w strefę oporu. Korekta pozostaje jednak płytka, a RSI w tym czasie znormalizował się. Dynamika średnich EMA również pozostaje wyraźnie pro-wzrostowa. Jeśli sprzedaż zachowa inicjatywę, następnym docelowym poziomem byłby poziom FIBO 61,8, czyli ok. 28 445 punktów. Źródło: xStation
Wiadomości ze spółek:
- Micron (MU.US): Producent pamięci opublikował fenomenalne wyniki, spółka rośnie na otwarciu o 20%. Spółka osiągnęła 41,46 miliarda USD przychodu oraz 25,11$ EPS, jest to wzrost o ponad 100% względem poprzedniego kwartału oraz plasuje się kilkanaście procent powyżej mediany rynkowych oczekiwań. Dobre wyniki spółki wspierają też innych producentów z tego sektora.
- Wendy (WEN.US): Spółka kontynuuje odbicie od dołków na wycenach, na fali zakupu akcji przez detalistów, w obliczu optymizmu wobec przyszłych wyników nowego “meme-stock”. Spółka rośnie ok. 10%.
- IBM (IBM.US): Spółka zademonstrowała pierwszy, prototypowy chip w technologii poniżej 1nm. Akcje spółki zyskują o 2%.
- Apple (AAPL.US): Spółka podniosła ceny produktów, argumentując to dużymi niedoborami kości pamięci, o które elektronika konsumencka musi rywalizować z centrami danych AI. Rynek widzi grożącą spółce presję na marże i/lub spadek sprzedaży, akcje tracą ok. 5%.
- Blue Owl (OBDC.US): Jak donosi Bloomberg, firma inwestycyjna jest w trakcie negocjacji dot. zakupu zespołu koszykówki “Cavaliers”, akcje spółki zyskują 2%.
- Blackberry (BB.US): Spółka opublikowała optymistyczne prognozy na koniec roku, przychody mają być wspierane przez wydatki infrastrukturalne. Akcje spółki rosną o 7%.
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