US OPEN: Micron to za mało, Wall Street pogłębia spadki

Po otwarciu amerykańskiej giełdy, sprzedaż szybko przejmuje inicjatywę. Kontrakty na główne indeksy (US100,US500) tracą ok. 1%, US30 oraz US2000 radzą sobie lepiej i rosną o ok. 0,2%. Może to sugerować, że obawy rynku są silnie skoncentrowane wokół dużych spółek oraz sektora technologii.

Rynek skupia swoją uwagę na wiadomościach ze spółek technologicznych, szczególnie na świetnych wynikach Micron, oraz na skoncentrowanej dawce danych makroekonomicznych za maj. Wyniki Micron utwierdzają rynek w słuszności tezy o “AI-trade”, jednak zachowanie indeksów definitywnie pokazuje, że nie wszystkie wątpliwości inwestorów zostały rozwiane.

Dane makroekonomiczne:

Inflacja PCE pokazała wzrost do 4,1%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Dane te nie powinny drastycznie wpłynąć na wycenianą ścieżkę stóp w USA. Warto zwrócić uwagę na fakt, że inflacja PCE w ujęciu bazowym nie tylko jest istotnie niższa, ale również ustabilizowała się ona wcześniej. Może to implikować czasowy charakter wzrostu cen.

Wzrost gospodarczy zaskoczył pozytywnie, PKB w USA (Q1) wzrosło o 2,1% wobec oczekiwanego 1,6%. Wzrosły też zarobki i wydatki osobiste, o 0,7%.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych utrzymały się w przedziale powyżej 200 tys., jednak okazały się mniejsze od oczekiwań.

Obawy mogą budzić wydatki konsumentów oraz zamówienia na dobra trwałe, które jednak okazały się wyraźnie niższe od oczekiwań.

US100 (D1)

Cena oscyluje wokół oporu na poziomie FIBO 38.2, jednak podaż wyraźnie wchodzi już w strefę oporu. Korekta pozostaje jednak płytka, a RSI w tym czasie znormalizował się. Dynamika średnich EMA również pozostaje wyraźnie pro-wzrostowa. Jeśli sprzedaż zachowa inicjatywę, następnym docelowym poziomem byłby poziom FIBO 61,8, czyli ok. 28 445 punktów. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: