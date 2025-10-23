US Open: Mieszane nastroje na Wall Street📊IBM traci po wynikach, zyskuje Honeywell

- US100 nieznacznie traci na otwarciu giełdy w USA
- Akcje Tesli oraz IBM spadają po wynikach; zyskują Dow Inc. i Honeywell
- Intel przedstawi wyniki po sesji w USA
Nastroje Wall Street na otwarciu giełdy za oceanem są mieszane. Do 17 października wyniki za trzeci kwartał opublikowało około 12% spółek z indeksu S&P 500. Aż 86% z nich przedstawiło zysk na akcję (EPS) powyżej prognoz analityków — to wynik wyższy niż średnia z ostatnich pięciu lat (78%) i dziesięciu lat (75%). Jednak przeciętna skala przewyższenia oczekiwań wyniosła 5,9%, co jest wynikiem niższym od pięcioletniej średniej (8,4%). Łączne tempo wzrostu zysków (do 17 października włącznie), obejmujące zarówno opublikowane wyniki, jak i szacunki dla spółek, które jeszcze ich nie podały — wynosi obecnie 8,5%, wobec 7,7% w ubiegłym tygodniu i 7,9% na koniec września wg. danych FactSet Research Systems. Indeks US100 ma problem z utrzymaniem się powyżej 25,000 punktów. W średnim terminie benchmark może zmierzać do ponownego testu średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia), zwłaszcza jeśli byki nie zdołają pchnąć benchmarku zdecydowanie powyżej psychologicznie istotnej bariery.
Źródło: xStation5
Tesla otwiera sesję blisko 3% luką spadkową.
Źródło: xStation5
Gigant przemysłowy Honeywell korzysta na udanym raporcie kwartalnym, a akcje spółki wracają powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia), próbując odwrócić średnioterminowy, spadkowy trend.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Tesla (TSLA.US) spadła o 3,5% po tym, jak zyski gwałtownie się obniżyły mimo rekordowej liczby sprzedanych pojazdów.
- Dow Inc. (DOW.US) wzrósł o 6% po tym, jak amerykańska chemiczna przekroczyła prognozy dotyczące operacyjnej EBITDA za trzeci kwartał.
- Honeywell (HON.US) zyskał 4% po publikacji lepszych od oczekiwań skorygowanych wyników na akcję (EPS).
- IBM (IBM.US) spadł o 7%, gdyż przychody w kluczowych segmentach oprogramowania – w tym w jednostce Red Hat – rozczarowały oczekiwania rynku.
- Las Vegas Sands (LVS.US) wzrósł o 5% po ogłoszeniu lepszych od prognoz wyników zysku na akcję za trzeci kwartał.
- LendingClub (LC.US) wzrósł o 11% po przedstawieniu optymistycznych prognoz dotyczących nowych udzielonych pożyczek w czwartym kwartale; JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji do poziomu „overweight”.
- Moderna (MRNA.US) spadła o 4% po tym, jak jej szczepionka przeciwko cytomegalowirusowi nie osiągnęła celu w badaniu późnej fazy.
- Molina Healthcare (MOH.US) załamała się o 18% po obniżeniu prognozy skorygowanego zysku rocznego z powodu wyższych kosztów medycznych we wszystkich segmentach działalności.
- T-Mobile US (TMUS.US) spadł o 1% po publikacji wyników za trzeci kwartał.
- Tractor Supply (TSCO.US) stracił 3% po zawężeniu prognozy całorocznej sprzedaży – środek przedziału znalazł się bliżej dolnej granicy wcześniejszego zakresu.
- Ribbon Communications (RBBN.US) spadł o 14% po rozczarowujących wynikach za trzeci kwartał i słabych prognozach przychodów na czwarty kwartał.
- Ventyx Biosciences (VTYX.US) wzrosła aż o 105% po tym, jak wyniki badań klinicznych fazy pośredniej wykazały znaczące obniżenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z otyłością.
Nvidia w konsolidacji
Amerykańskie indeksy znalazły się w konsolidacji, co doskonale odzwierciedla cena akcji Nvidia. Walory spółki notowane są na poziomie 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
