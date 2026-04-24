US Open: Nasdaq bije rekord 📈Euforia na akcjach producentów półprzewodników

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) notują ponad 1% wzrost i biją nowy, historyczny rekord wsparte solidnym wzrostem sektora półprzewodników gdzie szarżują akcje Intela i AMD. Finalne nastroje konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan okazały się lepsze, od prognoz - wzrosły też oczekiwania co do przyszłego poziomu inflacji. Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (finalny) : 49,8 (lepiej od prognozy 48,5 i poprzedniego odczytu 47,6)

Indeks oczekiwań konsumentów (finalny) : 48,1 (powyżej prognozy 47,7 i poprzedniego odczytu 46,1)

Indeks bieżących warunków (finalny) : 52,5 (powyżej prognozy 51,0 i poprzedniego odczytu 50,1)

Oczekiwania inflacyjne 5-letnie (finalne) : 3,5% (powyżej prognozy 3,4 i poprzedniego odczytu 3,4%)

: 3,5% (powyżej prognozy 3,4 i poprzedniego odczytu 3,4%) Oczekiwania inflacyjne 1-roczne (finalne): 4,7% (poniżej prognozy 4,8 i poprzedniego odczytu 4,8%) US100 (interwał D1) Źródło: xStation5 Widzimy, że mimo relatywnie mieszanych nastrojów w niemal wszystkich sektorach amerykańskiego rynku akcji, producenci półprzewodników i elektroniki radzą sobie świetnie. Akcje ARM, AMD, Intel czy Qualcomm rosną ponad 10%. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek AbbVie : Spółka otrzymała negatywną decyzję FDA w sprawie eksperymentalnego preparatu przeciwzmarszczkowego trenibotE, ale rynek powinien zwrócić uwagę na istotny szczegół — regulator nie zakwestionował ani bezpieczeństwa, ani skuteczności terapii. Problem dotyczy wyłącznie procesu produkcyjnego, co sugeruje potencjał do ponownego złożenia wniosku bez konieczności prowadzenia nowych badań klinicznych. Procesy rejestracyjne poza USA nadal trwają.

Ameriprise Financial : Wyniki za I kwartał pokazują wyraźną poprawę operacyjną, napędzaną wzrostem aktywów pod zarządzaniem oraz wyższymi opłatami. AUM wzrosło do 1,7 bln USD (+12% r/r), co przełożyło się na skok zysku netto do 915 mln USD. Model biznesowy oparty na opłatach działa efektywnie w środowisku rosnących rynków.

Baker Hughes : Spółka pozytywnie zaskoczyła na poziomie zysku, mimo słabszego segmentu usług wiertniczych. Kluczowym wsparciem okazał się biznes technologii przemysłowych i energetycznych (IET), gdzie zamówienia silnie wzrosły. Widać wyraźną dywersyfikację źródeł przychodów, co amortyzuje regionalne zakłócenia.

Cisco : Firma rozwija strategiczny kierunek w obszarze technologii kwantowych. Zaprezentowany chip przełączający ma umożliwić komunikację między różnymi typami komputerów kwantowych. To krok w stronę budowy infrastruktury „internet of quantum", choć na tym etapie pozostaje to raczej długoterminową opcją niż czynnikiem wpływającym na bieżące wyniki.

Citigroup : Bank wzmacnia kompetencje w bankowości inwestycyjnej, zatrudniając doświadczonego bankiera Klausa Hessbergera do współkierowania nowym segmentem FSI. Ruch wpisuje się w próbę reorganizacji i zwiększenia efektywności działalności w obszarze klientów instytucjonalnych.

Intel : Prognozy na II kwartał wyraźnie powyżej oczekiwań wskazują na odbicie w segmencie data center i AI. Przychody oraz marże wspierane są przez rosnący popyt na procesory serwerowe. Jednocześnie wysoka strata netto w I kwartale pokazuje koszt transformacji i restrukturyzacji.

Newmont : Wyniki wsparte rekordowymi cenami złota pozwoliły przebić oczekiwania, mimo niższego wolumenu produkcji. Spółka sygnalizuje jednak presję kosztową i możliwe spadki produkcji w kolejnych miesiącach, co ogranicza krótkoterminową widoczność.

Nike : Redukcja zatrudnienia o około 1 400 osób to element restrukturyzacji w odpowiedzi na przedłużający się spadek sprzedaży. Strategia zarządu zakłada powrót do kluczowych segmentów sportowych oraz przyspieszenie cyklu wprowadzania nowych produktów.

Palantir : Spółka znalazła się pod presją reputacyjną – pojawiają się wezwania do sprzedaży udziałów przez bank centralny Szwajcarii w związku z działalnością w obszarze nadzoru i egzekwowania prawa. To czynnik ryzyka wizerunkowego, który może wpływać na sentyment inwestorów.

Tesla : Postępy w rozwoju robotaxi są wolniejsze od wcześniejszych oczekiwań. Ostrożniejsze podejście zarządu wynika z wysokiej złożoności wdrożeń i ryzyk operacyjnych. Rynek może to interpretować jako wydłużenie horyzontu monetyzacji technologii autonomicznej.

VeriSign: Stabilny wzrost przychodów i liczby rejestracji domen wskazuje na utrzymujący się trend digitalizacji biznesów, ale akcje spadają po wynikach. Model spółki pozostaje odporny na cykle koniunkturalne, oparty na powtarzalnych przychodach. Jednym z udziałowców spółki jest Berkshire Hathaway. Akcje Verisign (D1 interwał) Akcje zatrzymały spadki na poziomie EMA200 (czerwona linia) Źródło: xStation5 Zmiany w rekomendacjach Blackstone Inc : JPMorgan obniżył cenę docelową dla akcji spółki do 136 USD ze 142 USD po wynikach za I kwartał. Powodem były słabsze od oczekiwań opłaty za zarządzanie.

Monolithic Power Systems Inc : Oppenheimer podniósł cenę docelową do 1600 USD z 1500 USD , wskazując na mocne perspektywy wzrostu związane z popytem na centra danych napędzanym przez AI.

Nasdaq Inc : JPMorgan podniósł cenę docelową do 111 USD ze 110 USD po lepszych od oczekiwań wynikach za I kwartał, wspieranych solidnym wzrostem organicznych przychodów i stabilnymi marżami.

Roper Technologies Inc : Piper Sandler podniósł cenę docelową do 540 USD z 530 USD po solidnych wynikach spółki za I kwartał.

West Pharmaceutical Services Inc: Jefferies podniósł cenę docelową do 365 USD z 295 USD po mocnym raporcie kwartalnym, który pokazał bardziej zrównoważony wzrost oraz poprawę marż. Wykres Nasdaq Inc (D1) Źródło: xStation5

