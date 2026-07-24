US OPEN: Nasdaq najniżej od miesiąca! Geopolityka ciągnie AI trade w dół!

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe wskazują na powściągliwy przebieg ostatniej sesji tygodnia, a inwestorzy zmagają się z obawami geopolitycznymi, rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi oraz obawami o wydatki kapitałowe (capex) w obszarze AI. Pomimo pojedynczych pozytywnych akcentów w wynikach finansowych, takich jak Intel, wciąż utrzymuje się rosnący sceptycyzm wobec tego, czy obecne wyceny rynkowe adekwatnie odzwierciedlają wewnętrzne ryzyka makroekonomiczne.

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) przewodzą dziś spadkom (-1,4%) i testują obecnie kluczowe wsparcie w postaci 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Kontrakty na S&P 500 i Russell 2000 notują jedynie niewielkie zmiany w porównaniu z technologicznym Nasdaqiem (US500: +0,25%, US2000: +0,2%), podczas gdy odporność kontraktów na Dow Jones (US30: +0,1%) podkreśla rotację kapitału w stronę bardziej tradycyjnych spółek.

Zmienność w sektorach indeksu Nasdaq 100, przy czym sektor technologiczny jest największym przegranym. Źródło: XTB Research

Jednocześnie nasilają się obawy dotyczące pozycjonowania, ponieważ niezwykle niskie poziomy korelacji skłaniają do zamykania pozycji w transakcjach opartych na dyspersji zmienności (volatility dispersion trades). W połączeniu z nowymi amerykańskimi cłami wchodzącymi w życie wobec 60 gospodarek, uczestnicy rynku pozostają ostrożni w kwestii potencjalnych szoków makroekonomicznych w warunkach historycznie niskich premii za ryzyko.

Top 10 spółek zyskujących i tracących w indeksie Nasdaq 100. Spółki z sektora infrastruktury AI notują największe spadki. Źródło: xStation5

Analiza Techniczna: US100 (kontrakty na Nasdaq)

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 testują kluczowy węzeł techniczny w okolicach 28 320 pkt, oscylując bezpośrednio na 100-dniowej średniej EMA (28 389) oraz lokalnym poziomym wsparciu na poziomie 28 409. Indeks znajduje się pod stałą presją sprzedających po przełamaniu w dół swojej 10-dniowej EMA (29 050) oraz 30-dniowej EMA (29 394).

Trwałe wyłamanie poniżej tej kluczowej strefy wsparcia mogłoby wywołać głębsze spadki w kierunku niższych poziomów strukturalnych. Jeśli jednak popyt obroni tę długoterminową średnią kroczącą, odbicie mogłoby zmierzać w stronę pierwszego oporu na poziomie 23,6% zniesienia Fibonacciego w pobliżu 28 966. Przy wskaźniku RSI na poziomie 38,7 przeważa dynamika spadkowa, choć rynek zbliża się do strefy wyprzedania.

Źródło: xStation5

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