US OPEN: Nasdaq najniżej od miesiąca! Geopolityka ciągnie AI trade w dół!

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe wskazują na powściągliwy przebieg ostatniej sesji tygodnia, a inwestorzy zmagają się z obawami geopolitycznymi, rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi oraz obawami o wydatki kapitałowe (capex) w obszarze AI. Pomimo pojedynczych pozytywnych akcentów w wynikach finansowych, takich jak Intel, wciąż utrzymuje się rosnący sceptycyzm wobec tego, czy obecne wyceny rynkowe adekwatnie odzwierciedlają wewnętrzne ryzyka makroekonomiczne.
Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) przewodzą dziś spadkom (-1,4%) i testują obecnie kluczowe wsparcie w postaci 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Kontrakty na S&P 500 i Russell 2000 notują jedynie niewielkie zmiany w porównaniu z technologicznym Nasdaqiem (US500: +0,25%, US2000: +0,2%), podczas gdy odporność kontraktów na Dow Jones (US30: +0,1%) podkreśla rotację kapitału w stronę bardziej tradycyjnych spółek.
Zmienność w sektorach indeksu Nasdaq 100, przy czym sektor technologiczny jest największym przegranym. Źródło: XTB Research
Jednocześnie nasilają się obawy dotyczące pozycjonowania, ponieważ niezwykle niskie poziomy korelacji skłaniają do zamykania pozycji w transakcjach opartych na dyspersji zmienności (volatility dispersion trades). W połączeniu z nowymi amerykańskimi cłami wchodzącymi w życie wobec 60 gospodarek, uczestnicy rynku pozostają ostrożni w kwestii potencjalnych szoków makroekonomicznych w warunkach historycznie niskich premii za ryzyko.
Top 10 spółek zyskujących i tracących w indeksie Nasdaq 100. Spółki z sektora infrastruktury AI notują największe spadki. Źródło: xStation5
Analiza Techniczna: US100 (kontrakty na Nasdaq)
Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 testują kluczowy węzeł techniczny w okolicach 28 320 pkt, oscylując bezpośrednio na 100-dniowej średniej EMA (28 389) oraz lokalnym poziomym wsparciu na poziomie 28 409. Indeks znajduje się pod stałą presją sprzedających po przełamaniu w dół swojej 10-dniowej EMA (29 050) oraz 30-dniowej EMA (29 394).
Trwałe wyłamanie poniżej tej kluczowej strefy wsparcia mogłoby wywołać głębsze spadki w kierunku niższych poziomów strukturalnych. Jeśli jednak popyt obroni tę długoterminową średnią kroczącą, odbicie mogłoby zmierzać w stronę pierwszego oporu na poziomie 23,6% zniesienia Fibonacciego w pobliżu 28 966. Przy wskaźniku RSI na poziomie 38,7 przeważa dynamika spadkowa, choć rynek zbliża się do strefy wyprzedania.
Źródło: xStation5
Informacje ze spółek:
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Oracle (ORCL): Akcje tracą 3,2% pomimo wzrostów w handlu pozasesyjnym w reakcji na pozyskanie 10-letniego kontraktu z Departamentem Obrony USA o wartości 3,31 mld USD w pierwszych pięciu latach i do 6,99 mld USD w przypadku wykorzystania opcji. Umowa obejmuje oprogramowanie stacjonarne (on-premises), aplikacje SaaS oraz usługi profesjonalne dla organizacji obronnych.
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Verizon (VZ): Akcje zyskują 2,7% po wyższych od oczekiwań zysku na akcję w II kwartale (1,30 USD wobec szacowanych 1,27 USD) oraz podniesienia całorocznej prognozy EPS do 4,99–5,04 USD. Przychody okazały się niższe od prognoz i wyniosły 34,3 mld USD, jednak wolne przepływy pieniężne (FCF) wzrosły o 24,4% do 6,4 mld USD, co skłoniło spółkę do zwiększenia całorocznego programu skupu akcji własnych do 4,5 mld USD.
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Intel (INTC): Akcje tracą 3% pomimo wyższej od oczekiwań prognozy przychodów na III kwartał na poziomie 15,8–16,8 mld USD, napędzanej popytem na procesory CPU do centrów danych AI. Przychody za II kwartał wzrosły o 25% r/r do 16,1 mld USD, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,42 USD. Całoroczne nakłady inwestycyjne (capex) ustalono na około 20 mld USD.
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American Express (AXP): Akcje tracą ok. 5,8% w handlu przedsesyjnym, ponieważ przychody za II kwartał (19,64 mld USD) oraz opłaty netto z kart (2,86 mld USD) okazały się nieznacznie niższe od oczekiwań, mimo przebicia prognoz zysku na akcję (4,53 USD). AmEx podniósł prognozę wzrostu przychodów na cały rok do 10%, powołując się na silną dynamikę w portfelu U.S. Consumer Platinum oraz dużą popularność wśród przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów.
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AMD (AMD): Akcje tracą 2% pomimo wydawania lepszych rekomendacji analityków po konferencji produktowej związanej z nowymi rozwiązaniami AI. Podkreślano długoterminowy potencjał wzrostowy platform GPU/CPU firmy AMD, planowane wprowadzenie systemu szafowego AI Helios oraz wielogigawatowe umowy partnerskie.
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