US Open: Nasdaq zyskuje 1% 🔼 Niższe dane CPI nastroje, sektor oprogramowania traci

Indeksy na Wall Street rosną po publikacji niższych od oczekiwań danych o inflacji w USA, które osłabiły obawy przed szybką podwyżką stóp procentowych przez Fed. Dow Jones zyskuje 0,2% wspierany m.in. przez mocny wzrost akcji Goldman Sachs, ale obciążony przez panikę na akcjach IBM. Skala zwyżek pozostaje ograniczona przez gwałtowny wzrost cen ropy oraz spadki spółek z sektora oprogramowania gdzie ma miejsce 25% krach notowań IBM (największy od 1987 roku) po ostrzeżeniu o słabszym popycie w segmencie oprogramowania i infrastruktury. Inwestorzy próbują więc ocenić, czy słabsza inflacja wystarczy, by podtrzymać wzrosty na giełdzie mimo rosnących ryzyk geopolitycznych, presji cenowej na rynku energii i mieszanych wyników spółek.

Kontrakt na Nasdaq 100 notuje dziś ostrożne wzrosty i oddał większą część zwyżki, zapoczątkowanej odczytem CPI o 14:30. Kluczowym poziomem oporu wydaje się 29,900 - 30,000 punktów (górna granica oporu), podczas gdy istotą strefą wsparcia są okolice 29,400 punktów, gdzie widzimy istotne reakcje cenowe i 23,6 zniesienie Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Akcje Goldman Sachs, Caterpillar i Honeywell są dziś największymi wygranymi sesji, a wśród przegranych widzimy spółki z sektora oprogramowania - tracą IBM, Salesforce, Microsoft i gigant farmaceutyczny Merck.

Źródło: XTB Research

IBM (IBM.US)

Akcje IBM spadają o blisko 25% po opublikowaniu wstępnych wyników za II kwartał oraz obniżeniu oczekiwań dotyczących przychodów i rentowności. Jeżeli skala przeceny utrzyma się do końca sesji, będzie to najgorszy jednodniowy spadek kursu od tzw. Czarnego Poniedziałku z 19 października 1987 r., kiedy akcje straciły 23,7%. Byłby to również największy jednodniowy spadek w historii spółki według danych sięgających 1972 roku. IBM poinformował, że przedsiębiorstwa ograniczają wydatki na oprogramowanie i usługi IT, przesuwając budżety na zakup infrastruktury AI.

JPMorgan Chase (JPM.US)

JPMorgan przedstawił wyniki przekraczające oczekiwania rynku. Bank osiągnął 6,14 USD zysku na akcję (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) przy przychodach 58,02 mld USD, wobec prognoz wynoszących odpowiednio 5,85 USD oraz 50,19 mld USD. Akcje rosną prawie 1,5% pół godziny po otwarciu giełdy w USA.

Goldman Sachs (GS.US)

Akcje Goldman Sachs rosną o ponad 5% po znacznie lepszych od oczekiwań wynikach za drugi kwartał. Bank wypracował zysk na akcję (EPS) w wysokości 20,98 USD wobec oczekiwanych 14,48 USD, a przychody wyniosły 20,34 mld USD, również wyraźnie przekraczając konsensus analityków na poziomie 16,13 mld USD. Wyniki wspierają notowania całego sektora finansowego i należą do najmocniejszych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu wyników.

Citigroup (C.US)

Citigroup również opublikował wyniki lepsze od prognoz Wall Street. Bank osiągnął 3,15 USD zysku na akcję przy przychodach 24,77 mld USD, podczas gdy konsensus zakładał odpowiednio 2,74 USD oraz 23,74 mld USD. Mimo solidnych rezultatów akcje spadają o około 2%, co sugeruje realizację zysków lub wysokie wcześniejsze oczekiwania inwestorów.

Bank of America (BAC.US)

Bank of America również pokonał oczekiwania analityków. Spółka wypracowała 1,21 USD zysku na akcję wobec prognozowanych 1,13 USD, a przychody wyniosły 31,7 mld USD, przewyższając konsensus na poziomie 30,72 mld USD.

Wells Fargo (WFC.US)

Wells Fargo opublikował lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne, osiągając 2,00 USD zysku na akcję przy przychodach 22,62 mld USD. Konsensus analityków zakładał odpowiednio 1,72 USD EPS oraz 21,84 mld USD przychodów. Mimo pozytywnego zaskoczenia akcje tracą około 1%.