Akcje z sektora oprogramowania pogłębiają spadki 🚩 Microsoft traci 3%

Akcje spółek z sektora oprogramowania i usług konsultingowych mocno spadają po opublikowaniu przez IBM wstępnych wyników za II kwartał, które rozczarowały zarówno pod względem przychodów, jak i zysku. IBM poinformował o wyraźnej zmianie zachowania klientów korporacyjnych, co inwestorzy odebrali jako potencjalny sygnał słabszych perspektyw dla całego rynku enterprise software. Największe spadki notują m.in.

IBM: ponad -20%

Accenture: około -8%

Cognizant: około -7%

ServiceNow: około -7%

Salesforce: około -5%

Workday: około -5%

Adobe, HubSpot, Datadog oraz Microsoft: ponad -3%

Według IBM firmy ograniczają wydatki na software na rzecz infrastruktury AI - najważniejszym elementem raportu firmy poza samymi (rozczarowującymi) wynikami okazały się komentarze prezesa IBM Arvinda Krishny dotyczące zachowania klientów pod koniec czerwca. Według spółki przedsiębiorstwa zaczęły przesuwać budżety inwestycyjne z oprogramowania, usług IT i projektów cyfrowej transformacji na zakup serwerów, pamięci masowych oraz układów pamięci, chcąc zabezpieczyć dostępność sprzętu przed dalszym wzrostem cen.

Za tym zjawiskiem stoi utrzymujący się globalny niedobór pamięci HBM i DRAM. Ogromny popyt generowany przez hyperscalerów oraz inwestycje w sztuczną inteligencję powoduje wzrost cen komponentów wykorzystywanych w centrach danych. W efekcie przedsiębiorstwa przeznaczają coraz większą część budżetów IT na zakup infrastruktury, ograniczając środki dostępne na licencje, subskrypcje SaaS, usługi konsultingowe oraz nowe wdrożenia oprogramowania.

Rynek obawia się szerszego spowolnienia w sektorze enterprise software

Dla inwestorów kluczowe jest to, że problem może nie dotyczyć wyłącznie IBM. Jeżeli przedsiębiorstwa będą nadal przesuwać nakłady inwestycyjne z oprogramowania na infrastrukturę AI, spółki z sektora software oraz consultingu mogą odczuć spowolnienie wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach. Obawy te trafiły na podatny grunt, ponieważ już wcześniej inwestorzy obawiali się, że AI spowoduje ten spadek zamówień i problemy wielu firm w dłuższym terminie. Dodatkowym czynnikiem, na który zwrócił uwagę IBM, były szybko narastające zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które w końcówce kwartału również odwracały uwagę klientów od realizacji części projektów IT.

Akcje Microsoftu (interwał D1)

Akcje Microsoftu spadły ok 7% poniżej EMA200 (czerwona linia) i od szczytów tracą blisko 30%. Spółka ma za sobą bardzo trudny początek roku, a wskaźnik RSI po ostatnim odbiciu o ok. 10% wzrósł do 51 wskazując na neutralny poziom, z którego w teorii może nadejść silny impuls wzrostowy, jak i spadkowy.

Źródło: xStation5

Akcje Microsoftu w tym roku spadają już o około 20%, a spółka pozostaje jednym z najsłabszych ogniw Wall Street mimo imponującej poprawy wyników rok do roku. Wycena c/z w pobliżu 23 nie jest wymagająca na tle średniej Nasdaq, ale inwestorzy obawiają się m.in. znacznej skali nakładów inwestycyjnych spółki, ekspozycji na potencjalnie spowalniający cykl w sektorze oprogramowania oraz znaczących udziałów w OpenAI, które rywalizuje z innymi firmami AI - w tym z Anthropic.

Źródło: XTB Research