Akcje z sektora oprogramowania pogłębiają spadki 🚩 Microsoft traci 3%

- Akcje spółek software spadają przed otwarciem giełdy w USA
- IBM ostrzegł, że klienci korporacyjni tną wydatki na oprogramowanie
- Inwestorzy obawiają się, że cała branża możę wejść w okres spadku zamówień
- Akcje spółek software spadają przed otwarciem giełdy w USA
- IBM ostrzegł, że klienci korporacyjni tną wydatki na oprogramowanie
- Inwestorzy obawiają się, że cała branża możę wejść w okres spadku zamówień
Akcje spółek z sektora oprogramowania i usług konsultingowych mocno spadają po opublikowaniu przez IBM wstępnych wyników za II kwartał, które rozczarowały zarówno pod względem przychodów, jak i zysku. IBM poinformował o wyraźnej zmianie zachowania klientów korporacyjnych, co inwestorzy odebrali jako potencjalny sygnał słabszych perspektyw dla całego rynku enterprise software. Największe spadki notują m.in.
- IBM: ponad -20%
- Accenture: około -8%
- Cognizant: około -7%
- ServiceNow: około -7%
- Salesforce: około -5%
- Workday: około -5%
- Adobe, HubSpot, Datadog oraz Microsoft: ponad -3%
Według IBM firmy ograniczają wydatki na software na rzecz infrastruktury AI - najważniejszym elementem raportu firmy poza samymi (rozczarowującymi) wynikami okazały się komentarze prezesa IBM Arvinda Krishny dotyczące zachowania klientów pod koniec czerwca. Według spółki przedsiębiorstwa zaczęły przesuwać budżety inwestycyjne z oprogramowania, usług IT i projektów cyfrowej transformacji na zakup serwerów, pamięci masowych oraz układów pamięci, chcąc zabezpieczyć dostępność sprzętu przed dalszym wzrostem cen.
Za tym zjawiskiem stoi utrzymujący się globalny niedobór pamięci HBM i DRAM. Ogromny popyt generowany przez hyperscalerów oraz inwestycje w sztuczną inteligencję powoduje wzrost cen komponentów wykorzystywanych w centrach danych. W efekcie przedsiębiorstwa przeznaczają coraz większą część budżetów IT na zakup infrastruktury, ograniczając środki dostępne na licencje, subskrypcje SaaS, usługi konsultingowe oraz nowe wdrożenia oprogramowania.
Rynek obawia się szerszego spowolnienia w sektorze enterprise software
Dla inwestorów kluczowe jest to, że problem może nie dotyczyć wyłącznie IBM. Jeżeli przedsiębiorstwa będą nadal przesuwać nakłady inwestycyjne z oprogramowania na infrastrukturę AI, spółki z sektora software oraz consultingu mogą odczuć spowolnienie wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach. Obawy te trafiły na podatny grunt, ponieważ już wcześniej inwestorzy obawiali się, że AI spowoduje ten spadek zamówień i problemy wielu firm w dłuższym terminie. Dodatkowym czynnikiem, na który zwrócił uwagę IBM, były szybko narastające zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które w końcówce kwartału również odwracały uwagę klientów od realizacji części projektów IT.
Akcje Microsoftu (interwał D1)
Akcje Microsoftu spadły ok 7% poniżej EMA200 (czerwona linia) i od szczytów tracą blisko 30%. Spółka ma za sobą bardzo trudny początek roku, a wskaźnik RSI po ostatnim odbiciu o ok. 10% wzrósł do 51 wskazując na neutralny poziom, z którego w teorii może nadejść silny impuls wzrostowy, jak i spadkowy.
Źródło: xStation5
Akcje Microsoftu w tym roku spadają już o około 20%, a spółka pozostaje jednym z najsłabszych ogniw Wall Street mimo imponującej poprawy wyników rok do roku. Wycena c/z w pobliżu 23 nie jest wymagająca na tle średniej Nasdaq, ale inwestorzy obawiają się m.in. znacznej skali nakładów inwestycyjnych spółki, ekspozycji na potencjalnie spowalniający cykl w sektorze oprogramowania oraz znaczących udziałów w OpenAI, które rywalizuje z innymi firmami AI - w tym z Anthropic.
Źródło: XTB Research
US Open: Nasdaq zyskuje 1% 🔼 Niższe dane CPI nastroje, sektor oprogramowania traci
Goldman Sachs wygrywa, Citigroup przegrywa. Dlaczego rynek inaczej ocenił dwa mocne raporty?
Najgorzej od bańki Dot-com: Krach na akcjach IBM
Przegląd rynkowy: Europa spada po eskalacji w Ormuz, rynek czeka na CPI z USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.