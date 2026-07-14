Komentarz Giełdowy: Trzy dobre wiadomości dla amerykańskiego rynku

Wtorkowa sesja na Wall Street przynosi inwestorom zestaw informacji, które wzajemnie się uzupełniają i budują coraz bardziej optymistyczny obraz amerykańskiej gospodarki. Mocny początek sezonu wyników w sektorze bankowym zbiegł się z niższym od oczekiwań odczytem inflacji CPI oraz wystąpieniem Kevina Warsha przed Kongresem. Wszystkie te wydarzenia prowadzą rynek do jednego pytania: czy Rezerwa Federalna będzie mogła pozwolić sobie na obniżkę stóp procentowych jeszcze przed końcem roku?

Sezon wyników rozpoczął się znacznie lepiej, niż oczekiwali analitycy. JPMorgan, Goldman Sachs oraz Citigroup zaprezentowały wyniki wyraźnie przewyższające rynkowe prognozy, korzystając z rekordowej aktywności klientów na rynkach kapitałowych, bardzo dobrych rezultatów segmentów tradingowych oraz ożywienia w bankowości inwestycyjnej. Nieco słabiej na tle konkurencji wypadły Bank of America i Wells Fargo, jednak trudno mówić o rozczarowaniu. Ich rezultaty pozostają solidne, a cały sektor wysyła sygnał, że amerykańskie banki wchodzą w drugą połowę roku w bardzo dobrej kondycji. To również ważna wskazówka dla inwestorów, ponieważ sektor finansowy często postrzegany jest jako jeden z najlepszych barometrów kondycji całej gospodarki.

Jeszcze większe znaczenie dla rynku miały jednak dane makroekonomiczne. Czerwcowy odczyt inflacji CPI okazał się niższy od oczekiwań, a tempo wzrostu cen wyraźnie spowolniło. To kolejny argument przemawiający za tym, że proces dezinflacji postępuje szybciej, niż zakładano jeszcze kilka tygodni temu. W takiej sytuacji coraz częściej pojawia się pytanie, czy obecny poziom stóp procentowych nie staje się po prostu zbyt restrykcyjny dla gospodarki. Jeśli inflacja rzeczywiście będzie kontynuowała trend spadkowy, presja na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp przez Fed może wyraźnie wzrosnąć.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabrało dzisiejsze wystąpienie Kevina Warsha przed Kongresem. Podkreślił on, że Rezerwa Federalna nie może tolerować utrzymywania się wysokiej inflacji, jednocześnie zwracając uwagę na pozytywny wpływ boomu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją na produktywność i potencjał wzrostowy amerykańskiej gospodarki. Choć jego wystąpienie nie przyniosło jednoznacznej zapowiedzi zmiany polityki monetarnej, to właśnie dzisiejszy odczyt CPI sprawia, że Fed zyskuje znacznie większy komfort przed kolejnymi posiedzeniami FOMC. Malejąca presja inflacyjna oznacza bowiem większą elastyczność przy podejmowaniu decyzji o przyszłym poziomie stóp procentowych.

Rynek zaczyna więc coraz odważniej dyskontować scenariusz, w którym pierwsza obniżka stóp procentowych mogłaby nastąpić jeszcze w tym roku. Na taki rozwój wydarzeń od dawna liczy administracja Donalda Trumpa, argumentując, że przy wyraźnie słabnącej inflacji utrzymywanie obecnych kosztów finansowania nie znajduje już mocnego uzasadnienia.

Połączenie bardzo mocnych wyników największych banków, wyraźnie lepszych danych inflacyjnych oraz rosnących oczekiwań wobec przyszłej polityki Fed tworzy dziś wyjątkowo korzystne otoczenie dla amerykańskiego rynku akcji. Inwestorzy otrzymali jednocześnie potwierdzenie, że gospodarka pozostaje odporna,instytucje finansowe nadal generują wysokie zyski, a presja cenowa stopniowo ustępuje. To właśnie taki scenariusz od wielu miesięcy był dla rynku najbardziej pożądany i dzisiejsze wydarzenia znacząco zwiększają szanse na jego realizację.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB