US OPEN: Nerwowe spadki i powrót SaaS

Rynek na chwilę obecną pozostaje w potrzasku szeregu sprzecznych sygnałów cenowych, ryzyka oraz niepewności. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest obecnie w fazie deeskalacji, spółki technologiczne trzymają rynek w niepewności przed wynikami, a wielu inwestorów zadaje sobie pytanie jak bardzo nowy prezes FED może podążać wypracowanymi przez lata schematami - mimo ich otwartego odrzucania.

Na otwarciu sesji Wall Street, kontrakty US500 tracą ok. 0,3%. Gorzej radzi sobie US100 który osuwa się w dół o ok. 1,5%. Lepiej radzi sobie US30 ze wzrostem na poziomie ok. 0,5%.

W indeksie technologicznym NASDAQ100, dużymi wzrostami wyróżniają się spółki SaaS, liderami są Shopify oraz Workday. Pod presją pozostają spółki półprzewodnikowe oraz pamięci.

Wiadomości ze spółek:

Applied Digital (APLD.US): Dostawca infrastruktury cyfrowej, wyspecjalizowanej głównie w kryptowalutach pokazał wyniki znacznie powyżej oczekiwań rynku - zamieniając stratę EPS na poziomie 0,04$ na zysk w wysokości 0,19$. Przychody wyniosły 258 milionów USD - ponad 2 razy więcej niż konsensus. Akcje rosną ponad 5%.

Amkor Technology (AMKR.US): Producent półprzewodników traci ponad 10% po konferencji wynikowej i prognozach sprzedaży poniżej rynkowych oczekiwań.

Carrier Global (CARR.US) Dostawca rozwiązań HVAC traci ponad 4% po rozczarowaniu wynikami za Q2 2026.

Coca Cola (KO.US): Konglomerat spożywczy opublikował wyniki za Q2 2026. Spółka pokazała EPSy powyżej oczekiwań (0,97$ vs 0,93$), a zarząd podniósł prognozę organicznego wzrostu na koniec roku do 5%. Akcje zyskują ok. 3%.

S&P Global (SPGI.US) Firma analityczno-konsultingowa traci ponad 5% po tym jak wyniki za Q2 2026, wyraźnie rozczarowały inwestorów pod względem rentowności (4,83$ vs 5,02$).

Analiza techniczna US100 (D1)

Rynek przełamał opór wyznaczony przez średnią EMA100, zbliżając się do poziomu FIBO 161,8 fali wzrostowej z okresu maja. RSI [14] osiąga minimum niewidziane od marca 2025 - poniżej 35 punktów. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne: