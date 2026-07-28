US OPEN: Nerwowe spadki i powrót SaaS

Rynek na chwilę obecną pozostaje w potrzasku szeregu sprzecznych sygnałów cenowych, ryzyka oraz niepewności. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest obecnie w fazie deeskalacji, spółki technologiczne trzymają rynek w niepewności przed wynikami, a wielu inwestorów zadaje sobie pytanie jak bardzo nowy prezes FED może podążać wypracowanymi przez lata schematami - mimo ich otwartego odrzucania.
Na otwarciu sesji Wall Street, kontrakty US500 tracą ok. 0,3%. Gorzej radzi sobie US100 który osuwa się w dół o ok. 1,5%. Lepiej radzi sobie US30 ze wzrostem na poziomie ok. 0,5%.
W indeksie technologicznym NASDAQ100, dużymi wzrostami wyróżniają się spółki SaaS, liderami są Shopify oraz Workday. Pod presją pozostają spółki półprzewodnikowe oraz pamięci.
Wiadomości ze spółek:
- Applied Digital (APLD.US): Dostawca infrastruktury cyfrowej, wyspecjalizowanej głównie w kryptowalutach pokazał wyniki znacznie powyżej oczekiwań rynku - zamieniając stratę EPS na poziomie 0,04$ na zysk w wysokości 0,19$. Przychody wyniosły 258 milionów USD - ponad 2 razy więcej niż konsensus. Akcje rosną ponad 5%.
- Amkor Technology (AMKR.US): Producent półprzewodników traci ponad 10% po konferencji wynikowej i prognozach sprzedaży poniżej rynkowych oczekiwań.
- Carrier Global (CARR.US) Dostawca rozwiązań HVAC traci ponad 4% po rozczarowaniu wynikami za Q2 2026.
- Coca Cola (KO.US): Konglomerat spożywczy opublikował wyniki za Q2 2026. Spółka pokazała EPSy powyżej oczekiwań (0,97$ vs 0,93$), a zarząd podniósł prognozę organicznego wzrostu na koniec roku do 5%. Akcje zyskują ok. 3%.
- S&P Global (SPGI.US) Firma analityczno-konsultingowa traci ponad 5% po tym jak wyniki za Q2 2026, wyraźnie rozczarowały inwestorów pod względem rentowności (4,83$ vs 5,02$).
Analiza techniczna US100 (D1)
Rynek przełamał opór wyznaczony przez średnią EMA100, zbliżając się do poziomu FIBO 161,8 fali wzrostowej z okresu maja. RSI [14] osiąga minimum niewidziane od marca 2025 - poniżej 35 punktów. Źródło: xStation5
Dane Makroekonomiczne:
- Na pół godziny po otwarciu notowań, opublikowany zostanie sentyment konsumenta wg Conference Board. Rynkowy konsensus zakłada wzrost do 92,1 punktów.
- Krótko po zakończeniu notowań w USA, opublikowane zostaną zapasy ropy naftowej wg API. Rynek obecnie wycenia spadek o ok. 1,35 mn baryłek wobec wzrostu o 2,6 mn baryłek wcześniej.
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