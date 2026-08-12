Wyniki Corewave: Raport uspokoił akcjonariuszy, dwucyfrowe wzrosty

Spółka z branży tzw. „Neo-cloud” opublikowała swoje wyniki za ostatni kwartał. Spółka poniosła druzgocące straty na wykresie w ciągu ostatnich miesięcy – tylko od czerwca spadek wynosi już ok. 50%. Przecena była podyktowana coraz większymi wątpliwościami co do inwestycji w AI oraz przede wszystkim tego, kto będzie ich faktycznym beneficjentem.

O ile model biznesowy oraz model finansowania wydatków inwestycyjnych wciąż pozostawia wiele do życzenia, w ujęciu operacyjnym, spółka odsunęła wątpliwości wielu inwestorów na dalszy plan. Akcje zyskują na otwarciu po publikacji ok. 18%.

Wyniki

Słaby sentyment do pewnego stopnia mógł pomóc odbiorowi wyników, jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że publikacja jest dobra i pokazuje nie tylko nominalny, ale przede wszystkim jakościowy wzrost.

Przychody przekroczyły 2,57 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 2,56 mld USD. Pobicie oczekiwań było tutaj minimalne, choć wciąż jest to wzrost o ponad 100%.

Backlog wzrósł do 104,2 mld USD - prawie 5% kwartał do kwartału.

Prawdziwym zaskoczeniem była rentowność operacyjna. Korzystne wyceny nowych kontraktów pokazują szybką monetyzację uruchamianej mocy – jest to kluczowe dla spółki o tym modelu biznesowym.

Zysk operacyjny wyniósł 128 mln USD - niemal dwa razy więcej od oczekiwanych 66 mln USD.

Dodatkowo marża operacyjna wzrosła do 5%. To niemal 5-krotny wzrost względem poprzedniego kwartału.

CoreWeave, mimo znacznego pobicia oczekiwań, wciąż jest tą samą spółką.

Strata netto wyniosła 567 mln USD, choć jest to mniej od oczekiwanych ok. 677 mln USD.

Strata jest pokłosiem inwestycji spółki.

CAPEX wyniósł 9,35 mld USD – powyżej górnego ograniczenia oczekiwań rynku na poziomie ok. 9 mld USD.

Gdyby nie to, reakcja na wyniki byłaby prawdopodobnie lepsza.

Prognozy

Tezę o poprawiającej się sytuacji fundamentalnej spółki wspierają prognozy zarządu.

Przychody roczne mają przekroczyć 12,4 mld USD.

ARR ma wzrosnąć na koniec roku do ponad 18,5 mld USD.

Zysk ma sięgnąć potencjalnie nawet 1,15 mld USD.

CAPEX jest przewidywany na 35-39 mld USD, wobec wcześniejszych 31-35 mld USD.

Konkluzja

CoreWeave pokazało świetny raport, który pobił oczekiwania rynku tam, gdzie tego potrzebował i kiedy inwestorzy najbardziej potrzebowali powodu do dalszej wiary w spółkę.

Operacyjna poprawa jest widoczna i realna; trudno też oczekiwać, że wyniki miałyby się istotnie pogorszyć w najbliższym czasie.

Co jest najważniejsze dla tezy wzrostowej, to fakt, że spółka zachowuje ogromną dźwignię, która dopiero zacznie pokazywać się w wynikach w najbliższym czasie. Przychody osiągają dwucyfrowy wzrost, jednak wynik EBITDA oraz marża rosną jeszcze szybciej. Nawet strata netto wyraźnie zmniejszyła się, a spółka jest blisko wyjścia na plus w ujęciu netto. Zachowując obecne tempo wzrostu, zysk dla akcjonariuszy może być ogromny już w perspektywie kilku kwartałów.

Nie jest to jednak koniec historii.

Różnica między EBIT a EBITDA to aż 1,3 mld USD. Wynika ona z ogromnej amortyzacji i deprecjacji, jakie ponosi spółka. Jest to jedna z kluczowych słabości biznesów opartych o centra danych – jednak w przeciwieństwie do CoreWeave, dla większości z nich jest to zwykła infrastruktura, a nie główny wehikuł zarabiania pieniędzy. Pokrycie zobowiązań to jedynie 0,41 – o ile spółka może sobie na to obecnie pozwolić, o tyle istotne pogorszenie sytuacji lub sentymentu na rynku długu korporacyjnego może uczynić ją niewypłacalną.

CoreWeave pozostaje jednym z najbardziej jednostronnych i ryzykownych zakładów na rewolucję AI – jednak obecna konferencja wynikowa przesunęła środek ciężkości w stronę wzrostów.

Analiza techniczna Coreweave (D1)

Długoterminowy trend na wykresie pozostaje umiarkowanie negatywny, co widać wyraźnie, wyznaczając szeroki kanał spadkowy od szczytu z połowy 2025 roku. Krótkoterminowo sytuacja również jest problematyczna z uwagi na częste zejścia poniżej EMA200. Jednak ostatnia konferencja wynikowa powinna pomóc spółce wybić się powyżej EMA200 oraz blisko górnego ograniczenia trendu spadkowego - jest to szansa na przełamanie negatywnej passy w ujęciu technicznym. Silna strefa oporu w okolicy 69 USD wyraźnie zapewnia twarde dno, poniżej którego podaż nie jest w stanie zejść i niewiele wskazuje na to, by miało się to zmienić. Źródło: xStation5