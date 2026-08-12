Wyniki Lumentum: Branża fotoniki rozpędza się dzięki AI

Lumentum wypadło na konferencji wynikowej za Q2 2026 - wyraźnie lepiej od oczekiwań, jeszcze większym pozytywnym zaskoczeniem okazała się prognoza na kolejne miesiące.
Producent komponentów optycznych korzysta z gwałtownego dalszego wzrostu inwestycji w centra danych AI, który napędza popyt na przełączniki optyczne oraz zaawansowane lasery.
Akcje spółki zyskują ok. 8% na otwarciu po-wynikowych notowań.
Wyniki
- Przychody spółki przekroczyły psychologiczną granicę 1,006 mld USD, wobec oczekiwanych przez rynek ~988 mln USD.
- Jest to wzrost o ok. 109% rok do roku i 24% kwartał do kwartału.
- EPS sięgnął 3,23 USD i przebił konsensus na poziomie ok. 2,9–3 USD.
- Zysk na akcję wzrósł o zawrotne 267% rok do roku – istotnie powyżej optymistycznego wariantu prognoz zarządu.
To właśnie ogromny wzrost zysków był jednym z elementów kluczowych dla inwestorów.
- Marża brutto (non-GAAP) wzrosła do 50,4%, z 47,9% w poprzednim kwartale, natomiast marża operacyjna osiągnęła 36,6%, przekraczające górną granicę wcześniejszej prognozy spółki.
- Raportowana strata netto GAAP w wysokości 7,16 mld USD wygląda dramatycznie, ale nie odzwierciedla kondycji operacyjnej Lumentum.
- Wynika przede wszystkim z jednorazowej, bezgotówkowej straty księgowej związanej z konwersją długu.
Lumentum skutecznie wykorzystuje wysokie zapotrzebowanie, by wprowadzać na rynek korzystniejszy miks produktowy. Wzrost jest nie tylko duży, ale też jakościowy, a jak twierdzą przedstawiciele spółki, jest to dopiero początek.
Prognozy
Jest to zdecydowanie najmocniejszy punkt publikacji wynikowej.
- Zarząd Lumentum oczekuje przychodów w przedziale 1,225–1,275 mld USD. Dotychczasowy konsensus zakładał około 1,16 mld USD.
- Prognoza skorygowanego EPS wynosi od 4,05 do 4,35 USD, wobec oczekiwanych ~3,60 USD.
Konkluzja
Motorem wzrostu pozostaje infrastruktura przeznaczona dla sztucznej inteligencji. Spółka znajduje się w awangardzie branży fotoniki – czyli wykorzystania komponentów optycznych w celu przesyłania danych. Branża ta prawdopodobnie będzie absolutnie kluczowa w dalszych etapach rozbudowy infrastruktury AI. Wynika to z nieprzekraczalnych ograniczeń dotychczasowej architektury centrów danych.
Zwykłe kable oraz przełączniki oznaczają górny limit prędkości wynikający z właściwości fizycznych komponentów. Dodatkowo:
- Komponenty tego typu nagrzewają się, marnując energię, zamieniając ją najpierw w ciepło...
- ...a potem drugi raz, kiedy to samo ciepło musi być odprowadzone, by zachować efektywność działania.
Fotonika używa laserów, światłowodów i szkła, by uniknąć większości tych problemów, jednocześnie podnosząc prędkość przesyłu blisko limitu wyznaczonego nam przez dotychczasowe rozumienie praw fizyki.
Jeszcze do niedawna zastosowanie fotoniki na dużą skalę zwyczajnie nie miało sensu, ale w obliczu absolutnie bezprecedensowych inwestycji oraz nienasyconego głodu spółek technologicznych na moc obliczeniową – z ciekawostki branża ta staje się fundamentem całego boomu inwestycyjnego. Rezultaty dopiero zaczynają być widoczne w wynikach.
- Dostawy przełączników OCS podwoiły się względem poprzedniego kwartału, a w kolejnym okresie ich sprzedaż ma wyraźnie przekroczyć 100 mln USD.
- Spółka zwiększa również produkcję transceiverów 1.6T oraz laserów EML, CW i high-power. Popyt pozostaje na tyle mocny, że możliwości produkcyjne w części kategorii nadal ograniczają tempo realizacji zamówień.
Wyniki potwierdzają, że Lumentum jest jednym z głównych beneficjentów rozbudowy infrastruktury AI. Jednocześnie bardzo wysoka wycena akcji oznacza, że rynek oczekuje dalszych podwyżek prognoz i niemal bezbłędnego zwiększania produkcji. Ocena atrakcyjności samych akcji staje się coraz bardziej wymagająca – zwłaszcza po silnym wzroście kursu.
Analiza techniczna Lumentum (D1)
Mimo istotnej przeceny w okresie kwiecień-czerwiec, trend wzrostowy został obroniony przy odbiciu od poziomu ~620. Kurs oddalił się od średniej EMA200, a tak długo jak pozostaje powyżej poziomu FIBO 100 poprzedniej fali wzrostowej, sytuacja techniczna spółki pozostaje wzrostowa, z potencjalnym kierunkiem na szczyt wyznaczony przez FIBO 161,8. Źródło: xStation5
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