US Open: Nieśmiały początek nowego tygodnia na Wall Street!

Wall Street wchodzi w nowy tydzień z nieśmiałym, ale nieco pozytywnym akcentem. Najważniejsze indeksy zyskują na wartości, a inwestorzy odbudowują apetyt na ryzyko po ubiegłotygodniowej korekcie. Widać ulgę po weekendzie, kiedy nie doszło do większej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, choć sytuacja w regionie nadal pozostaje napięta i pełna niepewności.

Dobre nastroje częściowo wsparły komentarze prezydenta Donalda Trumpa. Trump stwierdził, że negocjacje z Iranem przebiegają dobrze i że osiągnięcie porozumienia jest możliwe. Jednocześnie jest jasne, że rozmowy wciąż pozostają dalekie od przełomu. Iran oficjalnie zaprzecza prowadzeniu bezpośrednich negocjacji z USA, a kluczowe punkty sporne wciąż dzielą strony. To sprawia, że choć rynek odczuwa chwilową ulgę, potencjał do nagłych zmian i ryzyka geopolitycznego pozostaje wysoki.

Na horyzoncie wciąż wisi widmo możliwej operacji lądowej. Amerykańskie siły wojskowe rozważają różne scenariusze działań, a Iran deklaruje gotowość do odpowiedzi na każdy potencjalny atak. Taki kontekst sprawia, że rynki wciąż podchodzą do napięć wokół Zatoki Perskiej ostrożnie, a każde kolejne doniesienie z regionu może natychmiast wpłynąć na nastroje i wahania indeksów.

Rynek surowców pozostaje pod presją geopolityczną. Ropa Brent oscyluje wokół 110 USD za baryłkę, a ceny energii reagują nie tylko na obecne napięcia w regionie, ale również na obawy o przyszłą podaż i stabilność dostaw. Zmienność na rynku surowców podkreśla, jak silnie globalne wydarzenia mogą przełożyć się na wycenę aktywów i ogólny sentyment inwestorów.

Dodatkową uwagą inwestorów jest dzisiejsze wystąpienie przewodniczącego Fed, Jerome’a Powella, zaplanowane na godzinę 16:30. Bez wątpienia rynki będą analizować każde słowo pod kątem perspektyw inflacyjnych i możliwych decyzji w sprawie stóp procentowych. W obecnym środowisku, gdzie wzrost gospodarczy i kontrola inflacji tworzą trudny dylemat, komentarze Powella mogą wyznaczyć ton całego tygodnia na Wall Street.

Dzisiejsze odbicie indeksów pokazuje, że rynek potrafi reagować na chwilowe wytchnienie, nawet jeśli fundamenty globalne pozostają niepewne.

Dzisiaj kontrakty na US500 (S&P 500) notują wyraźne wzrosty, wspierane przez poprawę nastrojów w obliczu perspektywy stabilizacji sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Impulsem dla rynku są doniesienia o kontynuowanych rozmowach między USA a Iranem, które choć nadal dalekie od przełomu, dają uczestnikom rynku pewien powód do optymizmu co do możliwego złagodzenia napięć w regionie

Wiadomości ze spółek

Akcje CrowdStrike (CRWD.US) rosną dziś w handlu po podwyższeniu rekomendacji dla spółki. Analitycy wskazują, że nadchodzący model AI od Anthropic może przyspieszyć popyt na usługi cyberbezpieczeństwa i wzrost przychodów. Ruch w górę odzwierciedla oczekiwania, że rozwój technologii AI wzmocni zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia ochrony.

Akcje Sysco (SYY.US) spadają dziś ponad 10% po ogłoszeniu przejęcia Jetro Restaurant Depot. Cała transakcja została wyceniona na 29,1 mld USD, z czego akcjonariusze Jetro otrzymają 21,6 mld USD w gotówce oraz 91,5 mln akcji Sysco. Spadek kursu odzwierciedla wysoką wycenę przejęcia oraz potencjalne wyzwania związane z integracją obu firm.

Akcje Palo Alto Networks(PANW.US) zyskują w reakcji na komentarze CEO, który podkreślił konieczność wykorzystania sztucznej inteligencji do walki z cyberzagrożeniami w miarę rozwoju możliwości dużych modeli AI. Wypowiedź sugeruje, że firma może zwiększyć nacisk na rozwiązania oparte na AI, co może wzmocnić jej pozycję w segmencie cyberbezpieczeństwa i poprawić perspektywy wzrostu.

MicroStrategy(MSTR.US) poinformowała, że w ubiegłym tygodniu nie dokonała żadnych zakupów bitcoina, co może wskazywać na chwilowe wstrzymanie popytu lub większą ostrożność wobec zmienności rynku kryptowalut. Brak nowych zakupów sugeruje, że instytucjonalni gracze wstrzymują się z ekspansją pozycji w BTC.