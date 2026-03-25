US Open: Plan Trumpa odrzucony przez Iran. S&P 500 pozostaje wysoko

Ryzyko w łańcuchu dostaw: Mimo wzrostów w sektorze technologicznym, Nvidia stoi w obliczu ryzyka związanego z napięciami na Bliskim Wschodzie, które zagrażają dostawom helu , gazu niezbędnego do produkcji półprzewodników.

Historyczny zwrot Arm: Akcje Arm wystrzeliły o 15% po ogłoszeniu planu produkcji własnych procesorów AGI CPU . Spółka celuje w 15 mld USD rocznych przychodów z tego segmentu, a jej pierwszym klientem została Meta .

„Trump Put” kontra sceptycyzm Iranu: Rynki rosną dzięki nadziei na 15-punktowy plan pokojowy USA, choć oficjalne odrzucenie propozycji przez Teheran i trwające starcia utrzymują zmienność na wysokim poziomie.

Kontrakty na amerykańskie indeksy zyskiwały umiarkowanie przed otwarciem sesji na Wall Street, a ostatecznie indeksy otworzyły się na niewielkim plusie, niesione nadzieją na dyplomatyczny przełom na Bliskim Wschodzie. Choć Iran oficjalnie odrzucił propozycję zawieszenia broni, rynki zdają się wierzyć w skuteczność „zarządzania przekazem” przez Donalda Trumpa. Prawdziwą gwiazdą amerykańskiego poranka jest jednak sektor technologiczny, a konkretnie spółka Arm, która ogłosiła rewolucyjną zmianę modelu biznesowego.

Między dyplomacją a eskalacją

Wczesne popołudnie na rynkach upływa pod znakiem dużej zmienności wywołanej sprzecznymi sygnałami z Bliskiego Wschodu. Po wczorajszej mieszanej sesji sytuacja w Azji wygląda znacząco lepiej. Nikkei 225 zdołał dodać dzisiaj do swojej wartości niemal 3%, Shanghai Composite wzrósł o 1,3%, a koreański KOSPI zaliczył wzrost na poziomie 1,6%. W Europie indeksy radzą sobie nieco lepiej, gdyż większość wzrostów oscyluje na poziomach ok. 1,5% i zdecydowana większość indeksów nie jest znacząco oddalona od historycznych szczytów

W USA kontrakty na S&P 500 (US500) zyskują około 0,15%, a kontrakty na Nasdaq 100 (US100) rosną również o ok. 0,15%. VIX pozostaje na podwyższonym poziomie. Optymizm podsycał przez większość czasu 15-punktowy plan pokojowy USA, który zakłada m.in. złagodzenie sankcji wobec Iranu w zamian za przywrócenie swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz. Plan ten zakłada jednak praktyczne porzucenie aspiracji nuklearnych Iranu, co było wcześniej do częśćiowego wynegocjowania, ale po rozpoczęciu walk Iran nie akceptuje żadnych podobnych propozycji. Niemniej ceny ropy naftowej zniżkują nawet w okolicach 5% wobec przepływu kilku statków przez Cieśninę Ormuz w ostatnich kilkunastu godzinach.

Nastroje ostatecznie zostały nieco schłodzone po doniesieniach agencji Fars, według której Teheran uznaje rozmowy za „nielogiczne” i nie akceptuje warunków zawieszenia broni. Jak zauważają analitycy, mamy do czynienia z tzw. „Trump Put”. Rynek zakłada, że administracja prezydenta nie dopuści do trwałego załamania, nawet jeśli fakty na ziemi wskazują na dalszą wymianę ognia. Izrael w dalszym ciągu dokonuje ataków na Iran, co oczywiście prowadzi do dwustronnej wymiany ognia.

Analiza techniczna i fundamenty: S&P 500 w obliczu malejącej wyceny.

Indeks S&P 500 (US500) znajduje się w kluczowym punkcie. Cena pozostaje powyżej kluczowego wsparcia związanego ze zniesieniem 23.6 oraz poziomem 6600 punktów. W tym momencie US500 porusza się w spadkowym kanale trendowym i wybicie górnego limitu mogłoby doprowadzić do próby przetestowania strefy przy 6800 punktów.

Warto również zwrócić uwagę na wyceny fundamentalne. Wskaźnik Forward P/E (cena do prognozowanych zysków) dla indeksu S&P 500 oscyluje w granicach 21, co jest poziomem powyżej 10-letniej średniej (ok. 18), ale jednocześnie jest to znacznie mniej niż szczyty z ostatnich dwóch lat na poziomie 24 punktów. Choć nie wydaje się być jeszcze bardzo tanio (zakres 14-18), to jednak w przypadku faktycznego rozwiązania konfliktu można uznaczać, że akcje z S&P 500 będą mogły nabrać wiatru w żagle.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Wieści ze spółek: Uwaga skupiona na ARM i innych producentach Chipów

Największym „moverem” podczas dzisiejszej sesji jest Arm Holdings (ARM), którego akcje zyskują ponad 15%. Spółka ogłosiła historyczną zmianę strategii: po raz pierwszy w swojej historii Arm zacznie produkować i sprzedawać własne układy scalone (tzw. AGI CPU), zamiast jedynie licencjonować architekturę innym producentom.

Cele finansowe: Nowy biznes ma generować 15 mld USD przychodu rocznie w ciągu 5 lat. Łączne przychody spółki mają w tym czasie wzrosnąć do 25 mld USD (obecnie ok. 5 mld USD).

Klienci: Pierwszym dużym odbiorcą nowych procesorów (posiadających 136 rdzeni i produkowanych przez TSMC) będzie Meta Platforms.

Analyticy: Raymond James podniósł rekomendację dla ARM do „Outperform” z ceną docelową 166 USD, uznając ten ruch za transformacyjny dla modelu biznesowego spółki.

W sektorze półprzewodników uwaga skupia się również na Nvidii (NVDA) (+2,5%). Mimo wzrostów, nad sektorem wisi ryzyko podażowe. Intensyfikacja konfliktu w Iranie i potencjalne uszkodzenia infrastruktury gazowej w regionie mogą wpłynąć na dostępność gazów szlachetnych, takich jak hel, który jest niezbędny w procesie litografii i produkcji wafli krzemowych. Bliski Wschód (szczególnie Katar) jest jednym z kluczowych dostawców helu, a raportowane uszkodzenia terminali LNG mogą w dłuższym terminie przełożyć się na wzrost kosztów produkcji chipów.

Inne spółki: