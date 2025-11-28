US Open: Po Dniu Wolnym Wall Street Rozpoczyna Sesję na Plusie

Na Wall Street panuje dziś wyraźny optymizm, a główne indeksy rosną w trakcie sesji. S&P 500 zyskuje 0,2%, a Nasdaq rośnie o 0,3%. Dow Jones utrzymuje pozytywny kierunek, wspierany głównie przez sektory technologiczne i przemysłowe.

Dzisiejsze wzrosty są w dużej mierze napędzane oczekiwaniami dotyczącymi obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed) w grudniu. Rynki wyceniają obecnie ponad 80% prawdopodobieństwo, że grudniowe posiedzenie zakończy się cięciem stóp o 25 punktów bazowych, co dodatkowo wspiera nastroje byków i utrzymuje wzrosty akcji. Pozytywny wpływ mają również spekulacje dotyczące potencjalnego bardziej „gołębiego” następcy przewodniczącego Fed, którego polityka sprzyjałaby utrzymaniu łagodnego kursu monetarnego, co oznacza niższe koszty finansowania i dalsze wsparcie dla gospodarki oraz rynków kapitałowych.

Sektor technologiczny pozostaje dziś głównym beneficjentem optymizmu na rynku, napędzanego wysokim prawdopodobieństwem obniżki stóp procentowych w grudniu. Łagodniejsza polityka monetarna sprzyja większemu apetytowi na ryzyko, co w naturalny sposób zwiększa popyt na akcje firm technologicznych.

W tle pozostaje element niepewności: kluczowe dane ekonomiczne, w tym preferowany przez Fed indeks cen PCE, będą publikowane dopiero w przyszłym tygodniu. Opóźnienia związane z wcześniejszym zamknięciem rządu USA oznaczają, że Fed będzie miał ograniczoną ilość informacji przy grudniowym posiedzeniu. Mimo to dzisiejsza sesja pokazuje, że rynek wykorzystuje cienką, świąteczną płynność do pozytywnego zakończenia miesiąca.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na indeks S&P 500 rosną dziś, a kupujący wyraźnie odzyskali przewagę po ostatniej korekcie, co wskazuje na powrót optymizmu na rynku. Dobre informacje dotyczące potencjalnej grudniowej obniżki stóp procentowych dodatkowo wspierają stronę popytową, zachęcając rynki do zwiększonej aktywności. Wzrosty są napędzane również oczekiwaniami, że niższe stopy sprzyjać będą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu i poprawie wyników spółek, co daje perspektywę kontynuacji ruchu w górę w nadchodzących sesjach..

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Alphabet(GOOGL.US) zdecydował się wycofać swoją skargę antymonopolową w UE przeciwko praktykom Microsoftu(MSFT.US) w sektorze chmur, tydzień po rozpoczęciu przez regulatorów własnego dochodzenia. Wcześniej Google zarzucał Microsoftowi ograniczanie konkurencji poprzez utrudnienia dla klientów platformy Azure. Wycofanie skargi jest wynikiem uruchomienia niezależnego postępowania przez Komisję Europejską, które ma ocenić praktyki w chmurze. Mimo tego dochodzenie UE trwa, a Microsoft pozostaje pod obserwacją regulatorów, podczas gdy Google może skoncentrować się na rozwoju własnych usług chmurowych.

Akcje Nvidii(NVDA.US) tracą po doniesieniach, że chińskie firmy technologiczne, takie jak Alibaba i ByteDance, szkolą swoje modele sztucznej inteligencji w zagranicznych centrach danych, aby obejść ograniczenia eksportowe chipów wprowadzone przez USA. Firmy te korzystają z centrów danych należących do podmiotów spoza Chin, co pozwala im nadal uzyskać dostęp do zaawansowanych układów Nvidii pomimo restrykcji. Sytuacja ta podkreśla napięcia geopolityczne w sektorze półprzewodników i wprowadza dodatkową niepewność na rynku, wpływając tymczasowo na wyceny akcji Nvidii, mimo że długoterminowy popyt na chipy AI pozostaje wysoki.

Akcje Intela(INCT.US) rosną dziś o 5% w trakcie sesji, mimo że w Tajwanie przeprowadzono nalot w domu inżyniera Wei-Jena Lo w związku z obawami o przeniesienie technologii związanych z bezpieczeństwem narodowym ze swojego poprzedniego pracodawcy. Lo wcześniej pracował w Taiwan Semiconductor i został sprowadzony do Intela, a firma wszczęła własne dochodzenie w sprawie możliwego przywłaszczenia tajemnic handlowych.

Akcje Oracle (ORCL.US) spadają dziś o blisko 2% w trakcie sesji. Rynek pozostaje sceptyczny wobec prognoz gigantycznych przychodów i wyraża obawy dotyczące skali zadłużenia spółki.