US OPEN: Półprzewodniki napędzają korektę wzrostową

Wtorkowa sesja przynosi powrót popytu na najważniejszych rynkach. Wzrosty rozchodzą się z Azji, przez Europę aż po USA. Głównym impulsem jest odbicie na półprzewodnikach po okresie głębokich przecen. Większość indeksów giełdy amerykańskiej notuje wzrosty ograniczone do 0,5%, liderem wzrostów jest NASDAQ, którego kontrakty zyskują wyraźnie powyżej 1%.
Drugorzędnym, lecz wciąż istotnym dla sentymentu komunikatem jest potencjalne 10-dniowe zawieszenie broni między USA a Iranem. Mimo zademonstrowanej kruchości wszelkich umów i prób deeskalacji między USA a Iranem, rynek wciąż traktuje doniesienia tego typu poważnie.
Pesymistycznym zwrotem w narracji są kolejne cła na kanadę wprowadzone przez USA. Dotyczą one głównie konsumenckich produktów regionalnych (jak wino i sprzęt sportowy) oraz materiałów budowlanych.
Wiadomości ze spółek
- General Motors (GM.US): Amerykański konglomerat motoryzacyjny opublikował zaskakująco dobre wyniki za Q2 2026. Przychód wyniósł 48 miliardów USD wobec oczekiwań na poziomie 47 miliardów, ESP wyniósł aż 3,57 USD wobec oczekiwanych ~3,2 USD. Szczególnie pozytywnym akcentem jest podniesienie prognoz na koniec roku fiskalnego o kilka procent w kluczowych metrykach operacyjnych. Kurs pozostaje jednak bez istotnej reakcji.
- Nebius (NBIS.US): Jeden z liderów sektora “neo-cloud” rośnie na otwarciu o ok. 6% po tym jak Nvidia upubliczniła udział w wysokości 9,3% w spółce.
- Eli Lilly (LLY.US): Spółka otrzymała pozew od Novo Nordisk. Jak wynika z treści publikacji, duński koncern farmaceutyczny oskarża Eli Lilly o szereg nieuczciwych i antykonsumenckich praktyk, głównie dotyczących marketingu. Na chwilę obecną Eli Lilly nie udzieliła komentarza. Akcje spółki tracą ok. 1%.
- Northrop Grumman (NOC.US): Amerykański koncern zbrojeniowy opublikował wyniki. Mimo rekordowych przychodów i zamówień, spadek marży operacyjnej z 13,8% do 10% skutkuje spadkiem o prawie 8%.
- 3M (MMM.US): Koncern opublikował wyniki za Q2 2026, które znacznie przekroczyły oczekiwania rynku. Wyraźny wzrost EPS do 2,24 USD oraz przychodów do 6,5 mld USD zostały wzbogacone o podniesienie prognoz na koniec roku - co skutkuje wzrostem na otwarciu o ok. 6%.
- SaaS: Morgan Stanley opublikował szereg raportów i rekomendacji dla spółek z sektora SaaS. Mimo pozytywnych akcentów oraz „atrakcyjnego” spojrzenia na całość sektora, rynek skupił się niemal wyłącznie na negatywach, a spółki z sektora tracą na otwarciu nawet do 5%.
Analiza Techniczna US100 (D1)
Cena na wykresie utrzymuje się w zakresie konsolidacji między poziomami 30900-28450 punktów. Mimo obrony oporu na dolnym ograniczeniu kanału konsolidacji, krótkoterminowy trend wciąż pozostaje wyraźnie spadkowy. Kluczowym poziomem dla podaży jest wybicie się z trendu spadkowego w okolicy poziomu ~29750 punktów. Źródło: xStation5
Dane Makroekonomiczne
- Na 40 minut po zamknięciu sesji w USA, Instytut “API” opublikuje swój raport na temat zapasów ropy w USA. Rynek oczekuje kolejnego tygodniowego spadku, na poziomie 0,5 mln baryłek.
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