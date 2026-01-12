US Open: Powell w tarapatach, Wall Street w dołku

Po otwarciu sesji na Wall Street Dow Jones Industrial Average spada o 0,5%, S&P 500 traci 0,2%, a Nasdaq Composite obniża się o 0,1%, co odzwierciedla rosnącą niepewność inwestorów w obliczu eskalującego konfliktu politycznego wokół Rezerwy Federalnej. W ostatni weekend amerykańskie prokuratury federalne wszczęły śledztwo karne wobec przewodniczącego Fed, Jerome’a Powella, dotyczące projektu renowacji siedziby banku oraz jego zeznań przed Senatem. Departament Sprawiedliwości wysłał wezwania do ławy przysięgłych i zasugerował możliwość postawienia zarzutów. To bezprecedensowa sytuacja w nowoczesnej historii Fed. Powell odpiera zarzuty, określając je jako politycznie motywowany atak mający na celu wywarcie presji na bank centralny, aby szybciej obniżał stopy procentowe, czego oczekuje administracja prezydenta Donalda Trumpa.

Spadki na rynku akcji są efektem obaw inwestorów o niezależność Fed oraz potencjalny wzrost ryzyka i zmienności w polityce monetarnej. Polityczne naciski na bank centralny mogą wpłynąć na decyzje dotyczące stóp procentowych, koszt finansowania oraz ogólną stabilność amerykańskiej gospodarki, co zwiększa niepewność zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

Żródło: xStation5

Kontrakty na US500(SP500) podczas dzisiejszej sesji spadają pod wpływem rosnących napięć między prezydentem Trumpem a Rezerwą Federalną. Rynki obawiają się eskalacji konfliktu i niepewności co do przyszłych decyzji Fed, które mogą wpłynąć na stopy procentowe, koszty kredytu i stabilność amerykańskiej gospodarki.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje Beam Therapeutics (BEAM.US) rosną o około 20% po ogłoszeniu postępów w rozwijaniu precyzyjnych terapii genetycznych oraz przedstawieniu strategii firmy na 2026 rok. Spółka podkreśliła ostatnie osiągnięcia w obszarze chorób genetycznych wątroby oraz hematologii, przedstawiła priorytety strategiczne na bieżący rok i poinformowała o przedłużeniu przewidywanego okresu finansowania do 2029 roku. Dodatkowo trwa rozbudowa portfela terapii genetycznych ukierunkowanych na wątrobę, a nowy program zostanie ogłoszony w pierwszej połowie 2026 roku.

Akcje Birkenstock (BIRK.US) rosną o ponad 2% po publikacji wstępnych przychodów za pierwszy kwartał fiskalny 2026 w wysokości 402 mln euro, co oznacza wzrost o 11,1% rok do roku w ujęciu raportowanym i 17,8% w stałych kursach walut. Pełne wyniki firma przedstawi 12 lutego.

UnitedHealth Group (UNH.US) tanieje o blisko 2% po informacji, że senacki komitet uznał praktyki firmy za stosowanie „agresywnych taktyk” w celu zwiększania płatności federalnych w programie Medicare Advantage. Firma zaprzecza części zarzutów.