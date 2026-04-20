US OPEN: Powrót obaw geopolitycznych uderza w rynki 💥

Choć rynki wciąż znajdują się pod wpływem napięć geopolitycznych, nastroje uległy pewnej poprawie, a główne indeksy zdołały odzyskać część gruntu i znajdują się obecnie znacznie powyżej porannych minimów. Kontrakty terminowe na Dow Jones Industrial Average tracą obecnie około 0,4% (214 punktów), podczas gdy S&P 500 oraz technologiczny Nasdaq-100 notują zniżki rzędu 0,2%. Skala przeceny została wyraźnie ograniczona w porównaniu do otwarcia handlu przedsesyjnego, kiedy to spadki sięgały 0,8–0,9%.

Głównym czynnikiem sterującym dziś rynkiem jest gwałtowna eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone przejęły i ostrzelały irański statek towarowy w Zatoce Omańskiej, a w odpowiedzi Iran ponownie całkowicie zablokował kluczową dla handlu Cieśninę Ormuz. Zbliżający się koniec rozejmu drastycznie obniżył rynkowe nadzieje na udane negocjacje pokojowe w Islamabadzie. W rezultacie obserwujemy potężny rajd w sektorze energetycznym, gdzie ceny ropy naftowej WTI i Brent podskoczyły momentami nawet o 6-7%, co dodatkowo uderza w nastroje rynkowe i podbija obawy o dłuższą inflację.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny dla Stanów Zjednoczonych jest niemal pusty, a przedstawiciele Fed weszli już w okres ciszy medialnej przed zaplanowaną na 29 kwietnia decyzją w sprawie stóp procentowych. Uwaga rynków skupia się zatem na nadchodzących wydarzeniach z tego tygodnia. Inwestorzy wyczekują przede wszystkim jutrzejszych danych o marcowej sprzedaży detalicznej, która ma wykazać solidne odbicie napędzane droższymi paliwami, oraz kluczowego przesłuchania Kevina Warsha, nominowanego na nowego szefa Rezerwy Federalnej. Powyżej kalendarz publikacji wyników kwartalnych najważniejszych spółek na ten tydzień. Źródło: XTB

Zmienność widoczna na kluczowych rynkach w chwili obecnej. Źródło: xStation

Najważniejsze informacje spółkowe:

American Airlines (AAL) – Akcje przewoźnika spadają o około 3% w handlu przedsesyjnym. Spółka oficjalnie odrzuciła spekulacje o potencjalnej megafuzji z United Airlines, argumentując, że połączenie byłoby szkodliwe dla konkurencji oraz konsumentów. Taka transakcja stworzyłaby największą linię lotniczą na świecie, ale analitycy od dawna wskazywali na znikome szanse jej zatwierdzenia przez organy antymonopolowe. Sektor lotniczy znajduje się dziś pod dodatkową presją z powodu skokowego wzrostu cen paliw wywołanego napięciami na Bliskim Wschodzie.

Marvell Technology (MRVL) – Walory tego producenta układów scalonych zyskują na otwarciu imponujące 7%. Zwyżka jest napędzana przez medialne doniesienia, według których firma prowadzi zaawansowane rozmowy z Google (Alphabet). Współpraca ma dotyczyć zaprojektowania dwóch nowych, wysoce specjalistycznych chipów przeznaczonych do wydajniejszej obsługi modeli sztucznej inteligencji. Perspektywa zacieśnienia relacji technologicznych z tak ogromnym gigantem mocno pozycjonuje spółkę na lukratywnym rynku AI, co tłumaczy dzisiejszą euforię.

TopBuild (BLD) – Akcje dystrybutora i instalatora materiałów izolacyjnych notują potężny wystrzał o ponad 17%. Skokowa zmienność to efekt informacji o przejęciu spółki przez konglomerat QXO za kwotę 17 miliardów dolarów. W ramach tej fuzji udziałowcy TopBuild otrzymają do wyboru gotówkę (505 USD za akcję) lub akcje QXO, co oznacza ponad 23-procentową premię względem piątkowej ceny zamknięcia. Umowa natychmiastowo wygeneruje wzrost zysków nowej grupy, tworząc drugiego co do wielkości dystrybutora materiałów budowlanych w Ameryce Północnej.

AST SpaceMobile (ASTS) – Notowania tej innowacyjnej firmy telekomunikacyjnej zanurkowały dziś rano o 14-15%. Powodem tej wyprzedaży jest nieudana weekendowa misja rakiety New Glenn firmy Blue Origin, która umieściła satelitę AST na niewłaściwej, zbyt niskiej orbicie. Satelita nie będzie w stanie wykorzystać napędu do skorygowania kursu i wkrótce spłonie w atmosferze. Choć zarząd uspokaja inwestorów, że koszt urządzenia zostanie pokryty z polisy ubezpieczeniowej, bolesny incydent rodzi niepewność co do harmonogramu przyszłych komercyjnych wdrożeń.

Sektory na starcie sesji: Energia błyszczy, turystyka w odwrocie

Podczas dzisiejszej sesji obserwujemy wyraźną rotację kapitału i skrajne zachowanie poszczególnych branż. Zdecydowanym liderem jest sektor energetyczny, który silnie zyskuje na fali gwałtownie rosnących cen ropy naftowej, wspierając notowania takich gigantów jak Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips czy APA. Na przeciwnym biegunie znalazła się szeroko pojęta branża turystyczna – w tym przede wszystkim linie lotnicze oraz operatorzy rejsów wycieczkowych (m.in. Carnival i Royal Caribbean) – która znajduje się pod potężną presją wyprzedaży ze względu na obawy o drastyczny wzrost kosztów paliwa. Wraz ze spadkiem apetytu na ryzyko, do grona największych dzisiejszych maruderów dołączyły również spółki cykliczne (w tym sektor motoryzacyjny i bankowy) oraz podmioty powiązane z rynkiem kryptowalut. Źródło: xStation