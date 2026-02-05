US OPEN: Rynek pod presją słabego sezonu wyników

Najważniejsze wnioski Rekordowe nakłady inwestycyjne Alphabet – czy to już nie wystarczy?

Ponury obraz rynku pracy

Qualcomm odrabia straty po początkowym spadku pomimo złych prognoz

Broadcom odnosi korzyści z wyścigu nakładów inwestycyjnych

Amerykańskie indeksy pozostają pod presją spadków na czwartkowej sesji. Od początku tygodnia główne indeksy Wall Street tracą już ponad 6%. Głównym czynnikiem pozostają rozczarowania wynikami niektórych gigantów sektora technologicznego oraz wątpliwości dotyczące zasadności i tempa dalszego cyklu obniżek stóp procentowych w świetle napływających danych. Na otwarciu sesji w USA: Kontrakty na S&P 500 tracą ok. 1,5%.

Kontrakty na Nasdaq 100 tracą ok. 1,2%.

Kontrakty na Russell 2000 tracą ok. 0,7%.

Kontrakty na Dow spadają o 0,4%. Dane makroekonomiczne: Challenger opublikował raport o zwolnieniach. Odczyt wzrósł w styczniu z 35 tys. do 108 tys.

Opublikowano również dane o wnioskach o zasiłek w USA. Dane o wstępnych wnioskach okazały się powyżej konsensusu rynkowego. Inwestorzy oczekiwali wzrostu do 213 tys., jednak odczyt wyniósł 231 tys.

Poniżej oczekiwań rynku znalazły się dane dotyczące wniosków kontynuowanych, które również wzrosły, jednak jedynie do 1,844 mln wobec oczekiwanych 1,850 mln.

JOLTS wykazał również większe niż oczekiwano ochłodzenie: przybyło 6,5 miliona miejsc pracy w porównaniu z oczekiwanymi 7,2 milionami. Oznacza to spadek w porównaniu z 6,9 milionami w poprzednim miesiącu. US100 (D1) Źródło: xStation5 Kurs na indeksie wyraźnie i gwałtownie przełamał linię trendu wzrostowego utrzymywaną od listopada 2025 r. Podaż przejęła zdecydowaną inicjatywę, schodząc również poniżej poziomów wsparcia na FIBO 38,2 oraz EMA 100. Pierwszą silną strefą oporu, na którą natrafia sprzedaż, jest FIBO 50. Jeśli kupujący chcą zahamować potencjalne spadki, konieczny będzie szybki powrót powyżej poziomu FIBO 38,2. Jeśli się to nie uda, prawdopodobny będzie dalszy spadek w kierunku 61,8 FIBO. Wiadomości ze spółek: Alphabet (GOOGL.US): Akcje spadają po zapowiedzi ogromnych nakładów inwestycyjnych. Ma to być aż 185 mld USD w 2026 r. Spółka przecenia się o prawie 4%.

ARM Holdings (ARM.US): Spółka początkowo traci po wynikach, w reakcji na słabe prognozy sprzedaży, szczególnie na rynku smartfonów, jednak z biegiem sesji odrabia straty. Kurs rośnie o ok. 2%.

Hershey Company (HSY.US): Konglomerat spożywczy publikuje wyniki lepsze od oczekiwań. Spółka zwraca uwagę na wzrost cen, nowe linie produktów oraz odporność konsumentów.

Qualcomm (QCOM.US): Spółka podczas konferencji wynikowej opublikowała wyjątkowo rozczarowujące prognozy sprzedaży. Przedstawiciele spółki zwracają uwagę na to, że ceny pamięci weszły w fazę destrukcji popytu, co odbija się na całym rynku urządzeń elektronicznych. Akcje tracą prawie 10%.

Broadcom (AVGO.US): Producent półprzewodników zyskuje aż 4% na fali nowych, rekordowych nakładów CAPEX gigantów technologicznych.

Carrier Global (CARR.US): Producent rozwiązań HVAC opublikował słabe wyniki sprzedaży. Spółka traci ponad 6%.

