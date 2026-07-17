US OPEN: Rynek pogłębia spadki, rosną obawy inwestorów

Giełda w USA otwiera ostatnią sesję tego tygodnia kolejnymi spadkami. Największe spadki można obserwować na kontraktach US100, co odzwierciedla słabnącą kondycję sentymentu wobec sektora technologicznego. Spadki sięgają ok. 1,5%. Indeks NASDAQ 100 od szczytu dzieli już ok. 7%.
Do obaw o kondycję spółek technologicznych, hossy AI oraz półprzewodników coraz wyraźniej dołącza pogłębiająca się eskalacja walk w Cieśninie Ormuz. Iran odpowiedział na wznowienie bombardowań w Iranie atakami na instalacje wojskowe USA w regionie Zatoki Perskiej.
Obaw o inflację nie rozładowują też wieści z Rosji. Coraz poważniejsze stają się obawy o zbiory oraz eksport pszenicy i ropy. Coraz skuteczniejsze ataki Ukrainy paraliżują przemysł naftowy oraz żeglugę na Morzu Azowskim.
Do negatywnych nastrojów kontrybuują najnowsze wyniki Netflix. Lider platform streamingowych rozczarował zarówno wynikami, jak i prognozami. Obawy o kondycję spółki rozlewają się na resztę sektora.
Wiadomości ze spółek:
- Netflix (NFLX.US): Wyniki za Q2 2026 pokazały EPS o włos mieszczące się w przedziale rynkowych oczekiwań, osiągając 0,8 $. Przychody wzrosły do 12,56 miliardów dolarów, co było wartością poniżej oczekiwań Wall Street w przedziale 12,58–13 miliardów dolarów. Najgorzej jednak na akcjach odbiły się prognozy – zarząd zapowiedział EPS na Q3 na poziomie 0,82 $, co również okazało się poniżej prognoz. Akcje tracą ponad 10%.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Producent robotów chirurgicznych da Vinci stracił ok. 10% po wynikach za Q2. Było to spowodowane faktem, że mimo iż kwartalny wynik okazał się lepszy od oczekiwań, spółka nie zdecydowała się na podniesienie prognoz za rok fiskalny.
- SpaceX (SPXC.US): Planowany lot testowy “Starship” został odwołany tuż przed startem w czwartek, w wyniku awarii jednego z silników rakiety. Akcje straciły 4% i obecnie spadają poniżej ceny IPO.
- Spółki półprzewodnikowe oraz pamięci utrzymują się w trendzie spadkowym. Intel, Marvell oraz AMD tracą ok. 4% na otwarciu. Nvidia, Micron i Broadcom tracą ponad 2%.
- Nebius (NBIS.US): Spółka z segmentu “Neo Cloud” wyemitowała 775 milionów USD zabezpieczonych obligacji. Według doniesień zarządu, popyt na instrumenty dłużne znacznie przewyższał podaż. Akcje spółki tracą 14%.
Analiza techniczna US100 (D1)
Podaż przejęła w ostatnim czasie inicjatywę na wykresie, spychając wyceny poniżej oporów na poziomie zniesień FIBO 38,2 oraz 50. Następnym celem dla podaży jest pokonanie poziomu 28445, z którego sprzedający mogą dalej prowadzić korektę w kierunku 27 000 punktów. Na korzyść kupujących działa podwójna strefa oporu wynikająca ze średniej EMA100 oraz zniesienia FIBO 61,8. RSI jest obniżony (40), jednak jeszcze nie w strefie wyprzedania. Na niekorzyść kupujących wciąż działa jednak średnia MACD. Źródło: xStation5
Dane Makroekonomiczne:
- Dane o pozwoleniach na budowę pokazały większy od oczekiwań spadek. W czerwcu wydano 1,36 miliona pozwoleń wobec oczekiwań na poziomie 1,4 miliona.
- Ceny eksportu z USA spadły o 0,6% (powyżej oczekiwań), jednocześnie ceny importu wzrosły o 0,3% (znacznie powyżej oczekiwań).
- Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 0,1% wobec oczekiwań na poziomie 0,2%.
- Sumarycznie publikacje makroekonomiczne pokazują negatywny obraz gospodarki USA, który wciąż wydaje się być maskowany przez nominalnie wysokie wzrosty PKB i spadek inflacji.
- Na pół godziny po otwarciu sesji opublikowane zostaną dane Uniwersytetu Michigan. Rynek oczekuje niewielkiej poprawy sentymentu konsumenta oraz spadku oczekiwań inflacyjnych.
Bliżej rynków - Poranne webinarium (17.07.2026)
(Nie) wszystkie problemy rewolucji AI – Część 1: Szanse i ryzyka
📣Podsumowanie dnia: Niższa inflacja osłabia dolara i budzi złoto i S&P 500 do wzrostów
Najgorzej od bańki Dot-com: Krach na akcjach IBM
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.