US OPEN: Rynek pogłębia spadki, rosną obawy inwestorów

Giełda w USA otwiera ostatnią sesję tego tygodnia kolejnymi spadkami. Największe spadki można obserwować na kontraktach US100, co odzwierciedla słabnącą kondycję sentymentu wobec sektora technologicznego. Spadki sięgają ok. 1,5%. Indeks NASDAQ 100 od szczytu dzieli już ok. 7%.

Do obaw o kondycję spółek technologicznych, hossy AI oraz półprzewodników coraz wyraźniej dołącza pogłębiająca się eskalacja walk w Cieśninie Ormuz. Iran odpowiedział na wznowienie bombardowań w Iranie atakami na instalacje wojskowe USA w regionie Zatoki Perskiej.

Obaw o inflację nie rozładowują też wieści z Rosji. Coraz poważniejsze stają się obawy o zbiory oraz eksport pszenicy i ropy. Coraz skuteczniejsze ataki Ukrainy paraliżują przemysł naftowy oraz żeglugę na Morzu Azowskim.

Do negatywnych nastrojów kontrybuują najnowsze wyniki Netflix. Lider platform streamingowych rozczarował zarówno wynikami, jak i prognozami. Obawy o kondycję spółki rozlewają się na resztę sektora.

Wiadomości ze spółek:

Netflix (NFLX.US): Wyniki za Q2 2026 pokazały EPS o włos mieszczące się w przedziale rynkowych oczekiwań, osiągając 0,8 $. Przychody wzrosły do 12,56 miliardów dolarów, co było wartością poniżej oczekiwań Wall Street w przedziale 12,58–13 miliardów dolarów. Najgorzej jednak na akcjach odbiły się prognozy – zarząd zapowiedział EPS na Q3 na poziomie 0,82 $, co również okazało się poniżej prognoz. Akcje tracą ponad 10%.

Intuitive Surgical (ISRG.US): Producent robotów chirurgicznych da Vinci stracił ok. 10% po wynikach za Q2. Było to spowodowane faktem, że mimo iż kwartalny wynik okazał się lepszy od oczekiwań, spółka nie zdecydowała się na podniesienie prognoz za rok fiskalny.

SpaceX (SPXC.US): Planowany lot testowy “Starship” został odwołany tuż przed startem w czwartek, w wyniku awarii jednego z silników rakiety. Akcje straciły 4% i obecnie spadają poniżej ceny IPO.

Spółki półprzewodnikowe oraz pamięci utrzymują się w trendzie spadkowym. Intel, Marvell oraz AMD tracą ok. 4% na otwarciu. Nvidia, Micron i Broadcom tracą ponad 2%.

Nebius (NBIS.US): Spółka z segmentu “Neo Cloud” wyemitowała 775 milionów USD zabezpieczonych obligacji. Według doniesień zarządu, popyt na instrumenty dłużne znacznie przewyższał podaż. Akcje spółki tracą 14%.

Analiza techniczna US100 (D1)

Podaż przejęła w ostatnim czasie inicjatywę na wykresie, spychając wyceny poniżej oporów na poziomie zniesień FIBO 38,2 oraz 50. Następnym celem dla podaży jest pokonanie poziomu 28445, z którego sprzedający mogą dalej prowadzić korektę w kierunku 27 000 punktów. Na korzyść kupujących działa podwójna strefa oporu wynikająca ze średniej EMA100 oraz zniesienia FIBO 61,8. RSI jest obniżony (40), jednak jeszcze nie w strefie wyprzedania. Na niekorzyść kupujących wciąż działa jednak średnia MACD. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne: