US OPEN: Rynek spokojny, mimo niepewności

Zamknięcie rządu w USA po raz pierwszy od siedmiu lat wywołało pewne zaniepokojenie, ale reakcja rynku pozostaje umiarkowana. Mimo że część agencji federalnych wstrzymała działalność, a wypłaty dla niektórych pracowników zostały zawieszone, inwestorzy nie dali się ponieść panice. Rynki zdążyły już zdyskontować ryzyko związane z tym impasem, przez co obserwowane spadki są stosunkowo niewielkie i nie przypominają gwałtownej wyprzedaży.
Istotnym czynnikiem pozostaje jednak brak publikacji kluczowych danych makroekonomicznych, takich jak cotygodniowy raport o zatrudnieniu (NFP), co wprowadza dodatkową niepewność i ogranicza zdolność rynku do precyzyjnej oceny kondycji gospodarki. Mimo to większość uczestników rynku zakłada, że impas budżetowy będzie miał ograniczony, krótkotrwały wpływ na gospodarkę i spodziewa się szybkiego porozumienia między stronami.
Polityczne napięcia wynikające z rywalizacji między Demokratami a Republikanami oraz nadchodzące wybory w 2026 roku pozostają czynnikiem ryzyka, jednak na ten moment Wall Street koncentruje się przede wszystkim na danych gospodarczych i decyzjach Fed. Rezerwa Federalna, uwzględniając podwyższoną niepewność, prawdopodobnie będzie bardziej ostrożna w kwestii dalszych podwyżek stóp procentowych.
Mimo że sytuacja polityczna w Waszyngtonie pozostaje niestabilna, rynki finansowe wydają się być przygotowane na tego typu scenariusze i na ten moment nie przewidują gwałtownych zawirowań. Umiarkowany spokój inwestorów sugeruje, że obecne zamknięcie rządu zostało w dużej mierze już zdyskontowane, a potencjalne negatywne skutki dla gospodarki będą ograniczone i krótkotrwałe.
US500 (interwał H1)
Kontrakty na indeks S&P 500 (US500) rosną w trakcie porannego handlu, mimo utrzymujących się zawirowań związanych z zamknięciem rządu USA. Polityczny impas w Waszyngtonie oraz wstrzymanie działalności części instytucji federalnych nie wywołały gwałtownej reakcji na rynku, co sugeruje, że inwestorzy postrzegają sytuację jako tymczasową i o ograniczonym wpływie na gospodarkę.
Source: xStation5
Wiadomości ze spółek:
IBM (IBM.US) i AMD (AMD.US) nawiązały strategiczną współpracę, aby dostarczyć zaawansowaną infrastrukturę AI dla firmy Zyphra, specjalizującej się w otwartym oprogramowaniu i badaniach nad sztuczną inteligencją. Zyphra to firma z San Francisco, która tworzy otwartoźródłowe rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji, rozwijając zaawansowane modele i technologie AI. Dzięki temu porozumieniu Zyphra zyska dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych w chmurze IBM, co pozwoli na rozwój i trenowanie nowoczesnych modeli AI na dużą skalę. Współpraca jest ważnym krokiem w rozwoju zaawansowanych technologii generatywnej sztucznej inteligencji i pokazuje, jak duże firmy technologiczne łączą siły, by wspierać innowacje w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Zyphra, która niedawno zakończyła rundę finansowania na poziomie miliarda dolarów, planuje wykorzystać te zasoby do dalszego rozwoju przełomowych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji.
Fortress Biotech (FBIO.US) traci na wartości podczas środowej sesji, notując spadek około 34% po decyzji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), która odmówiła zatwierdzenia leku CUTX-101 na rzadką chorobę Menkesa. Ta negatywna informacja wywołała silną presję sprzedażową, wpływając na spadek ceny akcji firmy.
Akcje Nike (NKE.US) zyskują ponad 3% podczas środowej sesji po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał, które przewyższyły średnie prognozy analityków. To potwierdza, że firma skutecznie skupia się na kluczowych dyscyplinach sportowych, takich jak bieganie i koszykówka, co zaczyna przynosić wymierne efekty. Największym pozytywnym impulsem były przychody z kanału hurtowego, które wzrosły dzięki współpracy z Amazonem i Foot Lockerem. Ponadto, Nike odnotowało również wyraźną poprawę sprzedaży w segmencie butów do biegania. Te pozytywne wyniki spotkały się z entuzjastyczną reakcją inwestorów, co przełożyło się na wzrost popytu na akcje firmy.
Akcje Marvell Technology (MRVL.US) spadają obecnie o około 3% po tym jak rekomendacja dla spółki została obniżona. Analitycy podkreślają, że działalność Marvell w segmencie centrów danych rośnie niemal trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat, napędzana sukcesami we wdrażaniu niestandardowych procesorów XPU oraz silnym portfolio układów sieciowych wspierających sztuczną inteligencję. Mimo to ograniczona widoczność rynku oraz rosnąca konkurencja w segmencie niestandardowych procesorów XPU, zwłaszcza po niedawnym szybkim wzroście kursu akcji, powodują, że analitycy podchodzą do spółki z większą ostrożnością.
Podsumowanie Dnia: Mocny Russel i metale, ATH w Wielkiej Brytanii
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
Kontrakty na emisje szybują w górę! 📈🏭
