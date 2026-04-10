Ostatnia sesja burzliwego tygodnia na Wall Street rozpoczyna się w atmosferze spokoju i ostrożnego optymizmu. Od lokalnego dołka z 31 marca główne indeksy w USA odrobiły już ok. 9%, wracając do poziomów sprzed początku wojny w Iranie, mimo braku solidnych perspektyw na pokój w regionie. Dziś większość kontraktów na główne indeksy oscyluje wokół poziomów otwarcia, ograniczając wzrosty do ok. 0,2%.

Mimo że ceny ropy pozostają blisko pułapu 100 USD za baryłkę, rynek wydaje się ponownie kierować uwagę w stronę sektora technologii oraz AI.

Jednocześnie przyszły tydzień oznacza oficjalne otwarcie kolejnego sezonu wyników. Jako pierwszy raportować będzie sektor finansowy, już w poniedziałek poznamy wyniki Goldman Sachs oraz FB Financial.

Dane makroekonomiczne

BLS opublikowało dane o inflacji w USA. Zgodnie z oczekiwaniami rynku dynamika wzrostu cen wyraźnie przyspieszyła na fali konfliktu z Iranem, jednak odczyt ostatecznie okazał się minimalnie niższy od konsensusu rynkowego. Widać też wyraźną różnicę między inflacją ogólną a bazową, co wskazuje, które kategorie konsumpcji są głównymi kontrybutorami wzrostu cen.

Inflacja CPI (r/r): 3,3% (oczekiwano: 3,4%; poprzednio: 2,4%)

Inflacja bazowa CPI (r/r): 2,6% (oczekiwano: 2,7%; poprzednio: 2,5%)

US100 (D1)

Na wykresie widać szybkie i zdecydowane odzyskanie inicjatywy przez kupujących po odbiciu od poziomu 23 000 pkt. Średnie EMA wracają do trendu wzrostowego, a MACD wysyła wyraźny sygnał pro-wzrostowy. Bazowym scenariuszem wydaje się test poziomu 26 000 pkt, jednak strona popytowa musi uważać na rosnący wskaźnik RSI. Źródło: xStation5

