Ostatnia sesja burzliwego tygodnia na Wall Street rozpoczyna się w atmosferze spokoju i ostrożnego optymizmu. Od lokalnego dołka z 31 marca główne indeksy w USA odrobiły już ok. 9%, wracając do poziomów sprzed początku wojny w Iranie, mimo braku solidnych perspektyw na pokój w regionie. Dziś większość kontraktów na główne indeksy oscyluje wokół poziomów otwarcia, ograniczając wzrosty do ok. 0,2%.
Mimo że ceny ropy pozostają blisko pułapu 100 USD za baryłkę, rynek wydaje się ponownie kierować uwagę w stronę sektora technologii oraz AI.
Jednocześnie przyszły tydzień oznacza oficjalne otwarcie kolejnego sezonu wyników. Jako pierwszy raportować będzie sektor finansowy, już w poniedziałek poznamy wyniki Goldman Sachs oraz FB Financial.
Dane makroekonomiczne
BLS opublikowało dane o inflacji w USA. Zgodnie z oczekiwaniami rynku dynamika wzrostu cen wyraźnie przyspieszyła na fali konfliktu z Iranem, jednak odczyt ostatecznie okazał się minimalnie niższy od konsensusu rynkowego. Widać też wyraźną różnicę między inflacją ogólną a bazową, co wskazuje, które kategorie konsumpcji są głównymi kontrybutorami wzrostu cen.
- Inflacja CPI (r/r): 3,3% (oczekiwano: 3,4%; poprzednio: 2,4%)
- Inflacja bazowa CPI (r/r): 2,6% (oczekiwano: 2,7%; poprzednio: 2,5%)
US100 (D1)
Na wykresie widać szybkie i zdecydowane odzyskanie inicjatywy przez kupujących po odbiciu od poziomu 23 000 pkt. Średnie EMA wracają do trendu wzrostowego, a MACD wysyła wyraźny sygnał pro-wzrostowy. Bazowym scenariuszem wydaje się test poziomu 26 000 pkt, jednak strona popytowa musi uważać na rosnący wskaźnik RSI. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- CoreWeave (CRWV.US): Operator infrastruktury chmurowej ogłosił partnerstwo z firmą Anthropic. Jeden z liderów wśród deweloperów modeli AI ma wynajmować od spółki moc obliczeniową. Akcje rosną o ok. 3%.
- Lumentum Holdings (LITE.US): CEO spółki mówił o silnym popycie na rozwiązania firmy, napędzanym przez AI. Akcje rosną o ponad 2%.
- Nike (NKE.US): Koncern odzieżowy otrzymał negatywną rekomendację od jednej z firm inwestycyjnych. Akcje tracą ok. 1%.
- Palantir (PLTR.US): Jeden z liderów rozwiązań AI dla rządów i dużych firm notuje kolejne istotne spadki. Spółka traci głównie w związku z obawami o konkurencję ze strony rozwiązań Anthropic.
- Organon (OGN.US): Spółka farmaceutyczna rośnie o ponad 20% po tym, jak Economic Times opublikował artykuł, w którym donosi, że Sun Pharmaceutical może kupić spółkę za 12 mld USD.
- CrowdStrike (CRWD.US) oraz Palo Alto (PANW.US): Spółki ponownie tracą na fali obaw o możliwości modelu „Claude Mythos” firmy Anthropic.
