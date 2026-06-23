US Open: Rynki odwracają się od AI?

Już w godzinach porannych bardzo mocno zarysowało się pogorszenie sentymentu względem spółek z szeroko pojętego ekosystemu AI. Notowane na koreańskiej giełdzie SK Hynix po osiągnięciu nowego szczytu, straciło przeszło 12%, ciągnąc za sobą cały indeks KOSPI (-10%).
Coraz częściej słychać głosy o przewartościowaniu spółek z sektora, co odbija się dziś mocno zarówno na S&P 500 (-1,3%), jak i Nasdaq Composite (-1,4%). Blisko dna zestawienia znajdziemy dziś takie spółki jak Micron (-11,9%), Sandisk (-11,5%), Marvell (-8,6%), AMD (-7%) czy Intel (-6,7%). Warto w tym miejscu wspomniany Micron już jutro po zamknięciu giełdy czeka publikacja wyników za Q3.
Wykres 1: Dashboard dla Nasdaq 100 (23.06.2026)
Źródło: XTB Research, 23.06.2026
Wykres 2: Zwycięzcy oraz przegrani na Nasdaq 100 (23.06.2026)
Źródło: Bloomberg, 23.06.2026
Wykres 3: Heatmapa sektorowa dla Nasdaq 100 (23.06.2026)
Źródło: XTB Research, 23.06.2026
Analiza techniczna
Wykres 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026)
Źródło: xStation, 23.06.2026
Mimo dzisiejszej przeceny, średniookresowy trend wzrostowy zapoczątkowany w połowie marca pozostaje technicznie niezagrożony. Spadki wpisują się w scenariusz wyczekiwanego schłodzenia rynku po wcześniejszych, silnych wzrostach. Kluczowym obszarem obronnym dla byków staje się teraz rejon 28,9-29 tys. pkt, gdzie przebiega średnia krocząca SMA 50. Dopóki notowania utrzymują się ponad tym pasmem popytowym, dzisiejsze cofnięcie należy interpretować jako ruch o charakterze czysto korekcyjnym w dominującym trendzie.
Dzisiejsze spadki znajdują jednak wyraźne odzwierciedlenie we wskaźnikach pędu, które zaczynają mocniej faworyzować stronę podażową w krótkim terminie. Oscylator RSI spadł w okolice poziomu 52,9 pkt, co neutralizuje wcześniejsze wykupienie i potwierdza stan przejściowej równowagi z lekkim wskazaniem na niedźwiedzie. Z kolei wskaźnik MACD konsekwentnie utrzymuje sygnał sprzedaży, sugerując wygasanie dotychczasowego momentum wzrostowego, co otwiera niedźwiedziom przestrzeń do przetestowania niższych poziomów wsparcia.
Wiadomości ze spółek
- AMC Entertainment (AMC.US): Ceny akcji spadają o przeszło 23% po tym jak spółka zawarła z inwestorami instytucjonalnymi umowę dotyczącą emisji blisko 100 mln nowych akcji zwykłych, z której ma pozyskać około 200 mln USD kapitału. Emisja powoduje znaczne rozwodnienie kapitału akcyjnego.
- IBM (IBM.US): Wzrost notowań (4,3%) jest wspierany przez dwie pozytywne informacje: upgrade rekomendacji do „overweight” przez analityków JPMorgan oraz dołączenie spółki do programu OpenAI Daybreak Cyber Partner Program.
- Primoris Services (PRIM.US): Spółka znacząco obniżyła prognozę skorygowanego zysku na cały 2026 rok, co spotkało się z bardzo negatywną reakcją inwestorów (-28%).
- Avis Budget Group (CAR.US): Informacja o zawarciu ugody z funduszem Pentwater Capital Management oraz podmiotami powiązanymi, oznacza zakończenie sporu sądowego dotyczącego zwrotu zysków z tzw. short-swing profits, czyli wygenerowanych przez insiderów w wyniku kupna i sprzedaży (lub sprzedaży i kupna) akcji własnej firmy w okresie krótszym niż 6 miesięcy. Akcje w górę o 6,7%.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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