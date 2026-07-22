US Open: S&P 500 próbuje powstrzymać spadki 🗽 GE Vernova traci 5%

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy cofają się nieznacznie po otwarciu rynku we środę - wcześniejsze odbicie spółek półprzewodnikowych wyhamowuje, a ceny ropy osiągnęły najwyższe poziomy od około 6 tygodni. Inwestorzy czekają przede wszystkim na wyniki Alphabetu, Tesli, Intela i IBM, które mogą nadać kierunek całemu sektorowi technologicznemu po sesji w USA. Rynek będzie szczególnie analizował, czy rekordowe wydatki na AI przekładają się już na szybszy wzrost chmury, lepsze marże i mocniejszy popyt na infrastrukturę.

Kontrakty na S&P 500 spadają o około 0,1%, a futures na Nasdaq 100 tracą około 0,4%.

Nvidia traci niespełna 1% i radzi sobie słabiej niż część pozostałych spółek z grupy Magnificent Seven.

Micron spada o około 3%, SanDisk o 2,2%, Marvell o 2,5%, a Super Micro Computer rośnie około 1% po podniesieniu prognozy marży brutto i informacji o rekordowym backlogu.

Presję na indeksy zwiększa wzrost cen ropy, związany z napięciami geopolitycznymi wokół wojny Izraela z Iranem.

Alphabet pozostaje około 13% poniżej majowego rekordu, dlatego wyniki Google Cloud i komentarze o wydatkach na AI będą kluczowe dla sentymentu.

Rynek oczekuje, że raporty Alphabetu i Intela pokażą, jak rosnące nakłady na sztuczną inteligencję zmieniają układ sił w sektorze technologicznym.

Wyniki Tesli mają natomiast dać inwestorom lepszy obraz tego, czy biznes motoryzacyjny jest w stanie finansować rozwój Robotaxi, Optimusa i infrastruktury AI. Wykresy US500 i SanDisk (interwał D1) Patrząc na dolny cień świecy na US500 widzimy, że byki próbują zatrzymać słabsze momentum na amerykańskiej giełdzie. Kluczowe będzie wybicie powyżej 7550 co mogłoby otworzyć drogę do testu 7600 punktów i historycznych maksimów. Waźne wsparcie stanowi pozio 7470 punktów, gdzie zatrzymały się spadki przy trzech poprzednich sesjach.

Źródło: xStation5

Akcje jednego z kluczowych dostawców układów pamięci notowne są ponad 30% poniżej historycznego maksimum i próbują wrócić powyżej EMA50 (pomarańczowa linia) przy 1700 USD. Ważne wsparcie stanowi poziom 1300 USD wsparty dwoma, istotnymi rekacjami cenowymi.

Źródło: xStation5

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