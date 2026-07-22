US Open: S&P 500 próbuje powstrzymać spadki 🗽 GE Vernova traci 5%

- S&P 500 próbuje zatrzymać spadki, ale słabość półprzewodników i wzrost cen ropy nadal ograniczają apetyt na ryzyko.
- Inwestorzy czekają na wyniki Alphabetu, Tesli, Intela i IBM, które pokażą, czy rekordowe wydatki na AI przekładają się już na wzrost przychodów i marż.
- GE Vernova traci mimo mocnych wyników i podniesienia prognoz - rynek koncentruje się na jakości przepływów pieniężnych i wysokiej wycenie.
- S&P 500 próbuje zatrzymać spadki, ale słabość półprzewodników i wzrost cen ropy nadal ograniczają apetyt na ryzyko.
- Inwestorzy czekają na wyniki Alphabetu, Tesli, Intela i IBM, które pokażą, czy rekordowe wydatki na AI przekładają się już na wzrost przychodów i marż.
- GE Vernova traci mimo mocnych wyników i podniesienia prognoz - rynek koncentruje się na jakości przepływów pieniężnych i wysokiej wycenie.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy cofają się nieznacznie po otwarciu rynku we środę - wcześniejsze odbicie spółek półprzewodnikowych wyhamowuje, a ceny ropy osiągnęły najwyższe poziomy od około 6 tygodni. Inwestorzy czekają przede wszystkim na wyniki Alphabetu, Tesli, Intela i IBM, które mogą nadać kierunek całemu sektorowi technologicznemu po sesji w USA. Rynek będzie szczególnie analizował, czy rekordowe wydatki na AI przekładają się już na szybszy wzrost chmury, lepsze marże i mocniejszy popyt na infrastrukturę.
- Kontrakty na S&P 500 spadają o około 0,1%, a futures na Nasdaq 100 tracą około 0,4%.
- Nvidia traci niespełna 1% i radzi sobie słabiej niż część pozostałych spółek z grupy Magnificent Seven.
- Micron spada o około 3%, SanDisk o 2,2%, Marvell o 2,5%, a Super Micro Computer rośnie około 1% po podniesieniu prognozy marży brutto i informacji o rekordowym backlogu.
- Presję na indeksy zwiększa wzrost cen ropy, związany z napięciami geopolitycznymi wokół wojny Izraela z Iranem.
- Alphabet pozostaje około 13% poniżej majowego rekordu, dlatego wyniki Google Cloud i komentarze o wydatkach na AI będą kluczowe dla sentymentu.
- Rynek oczekuje, że raporty Alphabetu i Intela pokażą, jak rosnące nakłady na sztuczną inteligencję zmieniają układ sił w sektorze technologicznym.
- Wyniki Tesli mają natomiast dać inwestorom lepszy obraz tego, czy biznes motoryzacyjny jest w stanie finansować rozwój Robotaxi, Optimusa i infrastruktury AI.
Wykresy US500 i SanDisk (interwał D1)
Patrząc na dolny cień świecy na US500 widzimy, że byki próbują zatrzymać słabsze momentum na amerykańskiej giełdzie. Kluczowe będzie wybicie powyżej 7550 co mogłoby otworzyć drogę do testu 7600 punktów i historycznych maksimów. Waźne wsparcie stanowi pozio 7470 punktów, gdzie zatrzymały się spadki przy trzech poprzednich sesjach.
Źródło: xStation5
Akcje jednego z kluczowych dostawców układów pamięci notowne są ponad 30% poniżej historycznego maksimum i próbują wrócić powyżej EMA50 (pomarańczowa linia) przy 1700 USD. Ważne wsparcie stanowi poziom 1300 USD wsparty dwoma, istotnymi rekacjami cenowymi.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Akcje Microsoftu, Alphabetu, Amazona, Mety, Apple'a i Tesli lekko rosną w handlu przedsesyjnym, natomiast Nvidia pozostaje blisko poziomów zamknięcia z poprzedniej sesji.
- AT&T zyskuje około 5% po wynikach za II kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków dzięki lepszej liczbie nowych abonentów telefonii bezprzewodowej i wyższym od prognoz zyskom.
- Verizon traci ponad 2%, ponieważ przychody za II kwartał okazały się niższe od rynkowego konsensusu.
- Arrowhead Pharmaceuticals rośnie o około 17% po pozytywnych wynikach badania klinicznego leku na stłuszczeniową chorobę wątroby (MASH).
- Cal-Maine Foods zyskuje około 6% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych.
- Akcje Crocs i Coinbase znajdują się pod presją po obniżeniu rekomendacji przez Raymond James, który wskazał na rosnącą konkurencję.
- Digital Turbine rośnie o około 5% po rozpoczęciu pokrycia analitycznego przez Benchmark z rekomendacją kupuj i ceną docelową 15 USD.
- DocuSign zyskuje około 0,4% po podwyższeniu rekomendacji do "kupuj" przez JMP Securities.
- EQT rośnie o około 1,7% po lepszej od oczekiwań produkcji gazu w II kwartale, choć spółka obniżyła prognozę wydatków inwestycyjnych.
- Reddit traci około 4% po doniesieniach o możliwym ograniczeniu dostępu Google do treści platformy dla modeli AI.
- Spółki z sektora energii odnawialnej zyskują po uchwaleniu przez amerykański Senat nowych ulg podatkowych wspierających rozwój branży.
- Joby Aviation rośnie o około 2% po finalizacji umowy z Virgin Atlantic dotyczącej uruchomienia usługi elektrycznych taksówek powietrznych w Wielkiej Brytanii.
- Summit Therapeutics spada o około 3% po publikacji wyników badania klinicznego, które nie spełniły wysokich oczekiwań inwestorów.
- Super Micro Computer zyskuje około 12% po aktualizacji biznesowej, w której spółka podniosła prognozę marży brutto i poinformowała o rekordowym portfelu zamówień.
Mimo próby zatrzymania spadków akcje półprzewodników nadal radzą sobie słabo na tle pozostałych firm notowanych w indeksie Nasdaq 100. Zdecydowanie lepiej wypada sektor przemysłowy, a akcje Cisco rosną ponad 1%.
Źródło: XTB Research
Wyniki GE rozczarowały analityków
GE Vernova spada o około 5% po wynikach - skorygowana EBITDA nie spełniła oczekiwań rynku pomimo wzrostu sprzedaży. Firma opublikowała bardzo mocne wyniki za II kwartał 2026 roku, podnosząc jednocześnie prognozy przychodów i przepływów pieniężnych na cały rok. Mimo rekordowego portfela zamówień i silnego popytu na infrastrukturę energetyczną, akcje spółki spadały w handlu przedsesyjnym, ponieważ inwestorzy zwrócili uwagę na jakość generowanych przepływów pieniężnych oraz wycenę spółki.
Kluczowe fakty
- Przychody wzrosły o 22% r/r do 11,1 mld USD, a zysk netto zwiększył się do 649 mln USD z 492 mln USD rok wcześniej. Rozwodniony EPS wzrósł o 33% do 2,47 USD.
- Zamówienia wzrosły organicznie o 88% do rekordowych 24,2 mld USD, a backlog osiągnął 176,3 mld USD.
- Spółka podniosła prognozę przychodów na 2026 rok do 45,5–46,5 mld USD oraz zwiększyła prognozę wolnych przepływów pieniężnych o 5 mld USD w środkowym punkcie przedziału.
- Mimo dobrych wyników akcje traciły około 4–5% przed otwarciem rynku, gdyż skorygowana EBITDA nieznacznie rozminęła się z oczekiwaniami, a inwestorzy analizowali źródło rekordowego cash flow.
Rekordowy portfel zamówień potwierdza boom na energetykę i centra danych
Największym pozytywnym zaskoczeniem okazał się popyt. Zamówienia wzrosły o 88% organicznie do 24,2 mld USD, napędzane przede wszystkim segmentami Power i Electrification. Portfel zamówień zwiększył się do 176,3 mld USD, czyli niemal czterokrotności tegorocznych prognozowanych przychodów.
Zarząd poinformował również, że zamówienia związane z centrami danych przekroczyły od początku roku 5 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2025 roku. GE Vernova spodziewa się mieć zakontraktowane co najmniej 125 GW turbin gazowych do końca roku, a roczna produkcja ma wzrosnąć z około 20 GW obecnie do 24 GW w 2028 roku i 30 GW w 2030 roku.
Dlaczego akcje spadają mimo podniesienia prognoz?
Największe wątpliwości inwestorów dotyczą jakości przepływów pieniężnych. W pierwszym półroczu wolne przepływy pieniężne osiągnęły 9,9 mld USD, co stanowi już około 82% nowej całorocznej prognozy. Jednocześnie napływ zobowiązań kontraktowych od klientów wyniósł aż 13,7 mld USD i przewyższył całkowite przepływy operacyjne spółki. Oznacza to, że znacząca część gotówki pochodziła z zaliczek wpłacanych przez klientów na przyszłe dostawy turbin i rezerwację mocy produkcyjnych, a nie z zakończonych kontraktów.
Dodatkowo, choć przychody przewyższyły oczekiwania Wall Street, skorygowana EBITDA okazała się nieco niższa od konsensusu. Po bardzo silnym wzroście kursu akcji w ostatnich miesiącach inwestorzy oczekiwali praktycznie perfekcyjnego raportu. Rynek zwraca również uwagę na utrzymujące się straty segmentu wiatrowego, potencjalny wpływ ceł oraz fakt, że obecna wycena spółki pozostaje wymagająca, mimo ostatniej korekty.
Źródło: xStation5
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