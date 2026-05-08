US Open: Sezon wyników i dobry raport NFP napędzają Wall Street!

Po otwarciu sesji na Wall Street obserwujemy wyraźne wzrosty głównych indeksów, a sentyment rynkowy pozostaje zdecydowanie pozytywny. S&P 500, Nasdaq oraz Dow Jones kontynuują ruch w górę, wspierane przez kombinację solidnych danych makroekonomicznych oraz wyjątkowo mocnego sezonu wyników spółek.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy. Odczyt NFP okazał się lepszy od oczekiwań rynku, co potwierdza, że rynek pracy w USA pozostaje relatywnie odporny mimo wyższego poziomu stóp procentowych i bardziej wymagającego otoczenia gospodarczego. Jednocześnie nie jest to raport, który wskazywałby na przegrzanie gospodarki. Dynamika zatrudnienia sugeruje raczej stopniowe schładzanie niż gwałtowne osłabienie czy ponowne przyspieszenie presji inflacyjnej.

Reakcja rynku na dane z rynku pracy pozostaje jednak umiarkowana. Inwestorzy w większym stopniu koncentrują się na szerszym obrazie makro oraz przede wszystkim na wynikach spółek, które w obecnym sezonie publikacji wypadają wyjątkowo dobrze. W wielu przypadkach raportowane zyski przewyższają oczekiwania analityków, a część firm pokazuje wręcz rekordowe wyniki. To wzmacnia narrację o odporności amerykańskich firm, nawet w warunkach podwyższonych kosztów finansowania.

Szczególnie widoczna jest siła sektora technologicznego, który ponownie prowadzi wzrosty i wspiera indeks Nasdaq, utrzymujący się w pobliżu historycznych maksimów. To właśnie spółki wzrostowe i największe firmy technologiczne pozostają głównym motorem całego rynku, przyciągając kapitał mimo niepewności związanej z polityką monetarną.

Na rynku walutowym reakcja na NFP również jest ograniczona, co dodatkowo podkreśla, że inwestorzy nie traktują dzisiejszych danych jako istotnej zmiany scenariusza dla Fed. Wyceny stóp procentowych pozostają relatywnie stabilne, a rynek nadal skupia się na perspektywie kolejnych danych inflacyjnych i ogólnej ścieżce gospodarki.

W efekcie Wall Street kontynuuje trend wzrostowy, w którym kluczową rolę odgrywają wyniki spółek oraz szeroki apetyt na ryzyko. Dane makro, nawet jeśli lepsze od oczekiwań, schodzą obecnie na dalszy plan wobec narracji o sile korporacyjnej i utrzymującej się odporności amerykańskiej gospodarki.

Żródło: xStation5

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) rosną, wspierane zarówno przez relatywnie dobry odczyt NFP, jak i przede wszystkim przez wyjątkowo silny sezon wyników, który pozostaje głównym motorem poprawy sentymentu na rynku akcji. W efekcie obserwujemy kontynuację wzrostów na Wall Street, gdzie inwestorzy utrzymują pozytywne nastawienie do ryzyka.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

CoreWeave(CRWV.US) opublikował wyniki za Q2, które pokazują ekstremalny wzrost przychodów napędzany boomem AI, ale jednocześnie bardzo mocne pogorszenie jakości zysków i rosnącą presję kosztową. Rynek odebrał raport mieszanie, ponieważ skala ekspansji nadal imponuje, ale rentowność pozostaje pod silną presją.

Najważniejsze dane:

Przychody: 2,08 mld USD (+112% r/r)

EPS: -1,4 USD vs oczekiwania ok. -0,9 USD

backlog: 99,4 mld USD (+284% r/r)

skorygowany zysk netto: 21 mln USD (marża ok. 1%), spadek o ponad 76% q/q i 87% r/r

strata netto: 589 mln USD (+392% r/r)

prognoza przychodów na Q2: 2,45–2,6 mld USD vs oczekiwania ok. 2,7 mld USD

W efekcie raport pokazuje klasyczny obraz spółki z fazy hiper-wzrostu w AI: bardzo silna dynamika przychodów i backlogu, ale jednocześnie rosnące straty, wysokie koszty infrastruktury i guidance poniżej oczekiwań. To właśnie ta nierównowaga między skalą wzrostu a rentownością była głównym powodem negatywnej reakcji rynku.

IREN(IREN.US) mocno zyskuje po ogłoszeniu 5-letniego, wartego ok. 34 mld USD kontraktu AI cloud z Nvidią, który obejmuje rozwój ogromnej infrastruktury centrów danych (ok. 5 GW) pod obciążenia AI. Dodatkowo Nvidia(NVDA.US) uzyskała prawo do inwestycji w spółkę do ok. 2,1 mld USD poprzez opcję zakupu akcji, co rynek interpretuje jako silne strategiczne potwierdzenie kierunku rozwoju IREN.

Wendy’s(WEN.US) odnotował lepsze od oczekiwań wyniki za Q1, co przełożyło się na pozytywną reakcję rynku i wzrost kursu. Spółka pokazała, że mimo trudnego otoczenia w USA, jej wyniki okazały się lepsze niż prognoznowano, a jednocześnie przedstawiła relatywnie stabilny outlook, co zostało odebrane jako sygnał poprawy krótkoterminowego sentymentu.

Najważniejsze dane:

Przychody: 540,6 mln USD (+3,3% r/r), powyżej oczekiwań o ponad 22 mln USD

Dywidenda w wysokości 0,14 USD



