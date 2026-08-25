US OPEN: Tańsza ropa rozbudza apetyt na ryzyko! Tech w górę (25.08.2026)

Wall Street odżywa dzisiaj dzięki kontynuacji spadków na cenach ropy, choć wolumeny pozostają nieco przygaszone w oczekiwaniu na wyniki Nvidii, inflację PCE oraz sympozjum banków centralnych w Jackson Hole.

Powrót apetytu na ryzyko potwierdzają zyski na Nasdaqu (US100: +0,3%) oraz przygaszone wyniki DJIA (US30: +0,05%). Optymizm nie omija również S&P 500 (US500: +0,1%) czy Russella 2000 (US2000: +0,1%)

Zauważalnym dzisiaj trendem jest zbiorowe odbicie na spółkach związanych ze sztuczną inteligencją. Ostatni wzrost rentowności obligacji USA, obawy o piramidę długu spółek AI oraz trwające wciąż wyczekiwanie na raport Nvidii wywoływały presję na akcjach z sektora. Odbiciu przewodzą producenci pamięci (Micron +1,7%, Sandisk +1,7%), chipów (Intel +1,6%, AMD +3,75%) oraz dostawcy energii dla centrów danych (Fluence +2,9%).

Optymizm jest również widoczny w szerszym sektorze technologicznym (Communication Services, np. Uber +0,7%, Meta +0,8%, Netflix +1,2%), natomiast tracą głównie sektory defensywne jak energia czy dobra konsumenckie.

Zmienność na spółkach S&P 500. Dominują półprzewodniki, hardware, software i usługi komunikacyjne. Źródło: XTB Research

Analiza techniczna: US100 / Nasdaq fut. (D1)

Notowania kontraktów na Nasdaq 100 (US100) znajdują się w fazie korekcyjnej na wykresie dziennym, testując kluczową strefę popytową w przedziale 29 140 – 29 300 pkt. Ten horyzontalny poziom wsparcia jest dodatkowo wzmocniony przez 38,2% zniesienie Fibonacciego (29 141,84 pkt). Indeks spadł poniżej krótkoterminowych średnich kroczących – EMA 10 (29 447,31 pkt) oraz EMA 30 (29 399,12 pkt) – co sygnalizuje osłabienie byczego momentum. Wskaźnik RSI (14), osuwając się w stronę neutralno-niedźwiedziego poziomu 47,6 pkt, nie wykazuje jeszcze wyprzedania rynku, pozostawiając przestrzeń do pogłębienia korekty. Trwałe wybicie poniżej 29 141 pkt otworzy drogę w rejon 50% zniesienia Fibo (28 772,21 pkt) oraz średniej EMA 100 (28 664,11 pkt).

Źródło: xStation5

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