US OPEN: Trump kończy zawieszenie broni, a Wall Street tonie w czerwieni

Sektor technologiczny kontynuuje odwrót od spółek powiązanych z AI, podczas gdy Alibaba zyskuje blisko 10%

Donald Trump ogłasza koniec rozejmu z Iranem; ceny ropy Brent rosną o mocno drugi dzień z rzędu dodając ponad 3%. Ropa Brent zbliża się do 78 USD za baryłkę

Amerykańskie indeksy otwierają się dziś na wyraźnym minusie z powodu powrotu geopolitycznej awersji do ryzyka

Amerykańskie rynki akcji rozpoczynają dzisiejszą sesję kasową pod znakiem drugiej z rzędu silnej wyprzedaży i ucieczki inwestorów w stronę bezpiecznych przystani, m.in. w postaci amerykańskiego dolara. Głównym zapalnikiem do spadków stały się jednoznaczne słowa prezydenta Donalda Trumpa wypowiedziane podczas drugiego dnia szczytu NATO w Ankarze. Trump zadeklarował, że kruche zawieszenie broni z Iranem jest „skończone” i określił negocjacje jako „stratę czasu”. Trump w swoich ostatnich słowach mówił o możliwym kolejnym bombardowaniu w trakcie najbliższej nocy, wskazując na możliwe przejęcie wyspy Kharg oraz atak na infrastrukturę odsalającą wodę. Co więcej, wcześniej Stany Zjednoczone przywróciły sankcje na eksport irańskiej ropy, po dokonaniu ataku na 80 celów w Iranie. Cała eskalacja ze strony USA to odpowiedź na atak Iranu na trzy statki handlowe, co było jawnym złamaniem zapisów memorandum o zawieszeniu broni.

Warto pamiętać, że dzisiaj o godzinie 20:00 opublikowany zostanie zapis rozmów z ostatniego posiedzenia FOMC. Choć znaczenie minutes zmalało w ostatnich latach, to jednak obecnie wraz z nowym szefem i ograniczeniem komunikacji, minutes ponownie może być ważnym wydarzeniem dla całego rynku finansowego.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie i powrót obaw o inflację

Komentarze Donalda Trumpa natychmiastowo przełożyły się na rynki surowcowe i dłużne. Kontrakty na ropę Brent podrożały do poziomu $79 za baryłkę (najwyżej od 22 czerwca), a amerykańska odmiana WTI powróciła powyżej bariery $75. Wizja ponownych zakłóceń w strategicznej Cieśninie Ormuz podbiła oczekiwania inflacyjne, co wywołało nagły skok rentowności obligacji skarbowych (10-letnie benchmarki USA rosną do 4,57%, a 2-letnie do 4,22%).

Wzrost rynkowych stóp procentowych uderza bezpośrednio w wyceny indeksów giełdowych, na których widać pogłębienie trwającej rotacji kapitałowej.

US500 : Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 tracą na otwarciu około 0,5%, spadając w okolice poziomu 7 511 pkt. Szerszy rynek ugina się pod ciężarem obaw o wyższe koszty energii.

US100 : Technologiczny Nasdaq 100 traci nieco mniej na poziomie 0,25% w rejon 29340 punktów. Jest to przedłużenie spadków, które wczoraj było motywowane producentami pamięci i chipów.

US30 : Indeks Dow Jones radzi sobie najgorzej, tracąc około 0,9%.

US2000 : Indeks małych spółek Russell 2000 znajduje się pod silną presją rosnących rentowności obligacji, tracąc obecnie ok. 0,5% i notująć poziom 2981 punktów.

​​​​​​​Dzisiaj obserwujemy odbicie niektórych spółek z sektora pamięci, które znajdowały się pod presją sprzedaży w kilku ostatnich sesjach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Analiza techniczna US500

Po teście 7600 punktów na początku tygodnia, obecnie obserwujemy cofnięcie do poziomów blisko 7500 punktów. Warto jednak zauważyć, że początek sesji jest bardzo zmienny, gdyż przez moment spadki sięgnęły najniższych poziomów od 29 czerwca. Obecnie kluczowym poziomem wsparcia jest okolica 7400 punktów przy zniesieniu 38.2 ostatniej fali spadkowej. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której USA i Iran powrócą do negocjacji, obecne dołki mogą posłużyć jako okazja do zakupów, w szczególności silnie wyprzedanych spółek technologicznych. Warto zauważyć, że US500 znajduje się zaledwie 1,5% od historycznych szczytów.

Najważniejsze informacje o spółkach z otwarcia sesji