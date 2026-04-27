US Open: Tydzień trzech sił. Iran, AI i decyzja Fed testują rynki!

Na Wall Street rozpoczyna się ostatni poniedziałek miesiąca, który jednocześnie otwiera tydzień o podwyższonej wrażliwości rynkowej. W tym samym czasie nakładają się na siebie trzy kluczowe czynniki: sytuacja geopolityczna związana z Iranem, oczekiwania wobec wyników największych spółek technologicznych oraz środowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Taka kombinacja zwykle nie tworzy jednego dominującego impulsu, lecz raczej środowisko, w którym rynek szybciej reaguje na informacje i ma znacznie mniejszą tolerancję na rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistymi danymi.

Najbardziej bieżącym elementem pozostaje sytuacja wokół Iranu, gdzie pojawiają się doniesienia o możliwych próbach deeskalacji napięć. W przestrzeni medialnej mówi się o propozycjach, które mogłyby obejmować czasowe złagodzenie konfliktu oraz odsunięcie w czasie bardziej bezpośrednich rozmów dotyczących programu nuklearnego, w zamian za otwarcie cieśniny Omruz. Każdy sygnał dotyczący stabilizacji lub eskalacji wpływa bezpośrednio na ceny surowców oraz ogólną ocenę ryzyka geopolitycznego, co przekłada się na krótkoterminowe ruchy na rynkach finansowych.

Drugim kluczowym obszarem są wyniki największych spółek technologicznych, które obecnie pełnią rolę głównego motoru sentymentu na rynku akcji. W tym tygodniu raportować będą między innymi Microsoft, Meta, Amazon oraz Google. Oczekiwania wobec tego sektora są wyjątkowo wysokie, ponieważ inwestorzy nie skupiają się już wyłącznie na tym, czy wyniki będą lepsze od prognoz, ale przede wszystkim na tym, czy skala wzrostu potwierdzi narrację związaną ze sztuczną inteligencją. Cały sektor technologiczny ma według konsensusu osiągać bardzo dynamiczny wzrost zysków, wyraźnie przewyższający szeroki rynek, przy jednoczesnym dalszym wzroście przychodów i poprawie marż, mimo ogromnych nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury AI. W takim otoczeniu nawet dobre wyniki mogą być niewystarczające, jeśli nie pokażą przyspieszenia zgodnego z bardzo wysokimi oczekiwaniami, natomiast każde rozczarowanie prognozami może prowadzić do gwałtownej rewizji wycen.

Trzecim elementem wpływającym na nastroje jest środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Decyzje i komunikaty Fed mają bezpośredni wpływ na globalne warunki finansowe, ponieważ determinują koszt kapitału oraz oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej. W obecnym momencie szczególnie istotne jest to, czy bank centralny utrzyma ostrożne podejście wobec inflacji i wzrostu gospodarczego, czy też zasugeruje większą elastyczność w przyszłości. Dla sektora technologicznego, który jest bardzo wrażliwy na poziom stóp procentowych, nawet subtelna zmiana tonu może mieć istotne znaczenie dla wycen.

Całość tworzy tydzień, w którym trzy niezależne siły oddziałują jednocześnie na rynek. Z jednej strony mamy ryzyko geopolityczne związane z Iranem, które wpływa na ceny surowców i ogólną awersję do ryzyka. Z drugiej strony znajduje się sezon wyników największych spółek technologicznych, który testuje wiarygodność narracji o sztucznej inteligencji i przyszłym wzroście zysków. Trzecim elementem jest polityka monetarna Fed, która wpływa na globalną wycenę aktywów poprzez koszt pieniądza. W takim układzie rynek nie porusza się w jednym kierunku, lecz reaguje dynamicznie na zmieniające się oczekiwania, a zmienność często wynika bardziej z interpretacji informacji niż z samych danych.

Żródło: xStation5

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) oscylują dziś w okolicach zera, a rynek pozostaje w trybie wyczekiwania. Nastroje wciąż częściowo podtrzymuje relatywnie dobry przebieg sezonu wyników, który sprzyja ostrożnemu optymizmowi wobec akcji. Jednocześnie inwestorzy koncentrują się na środzie, kiedy poznamy wyniki największych spółek technologicznych, takich jak Microsoft, Meta, Amazon i Google, oraz decyzję Rezerwy Federalnej, co utrzymuje podwyższoną ostrożność w krótkim terminie.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Microsoft(MSFT.US) spada na giełdzie po informacji, że OpenAI zmienia strukturę współpracy i Microsoft nie będzie już otrzymywał udziału w przychodach (revenue share) z działalności OpenAI. Wcześniej ten element umowy był jednym z kluczowych sposobów, w jaki Microsoft korzystał finansowo na rozwoju OpenAI. Rynek odebrał to jako pewne osłabienie bezpośrednich korzyści Microsoftu z boomu na sztuczną inteligencję, mimo że sama współpraca między firmami nadal pozostaje bardzo bliska.

Akcje Domino’s Pizza(DPZ.US) spadają po tym, jak wyniki za pierwszy kwartał 2026 rozczarowały przede wszystkim w zakresie sprzedaży porównywalnej w istniejących lokalizacjach. Wskaźnik same-store sales okazał się niższy od oczekiwań rynku, co zostało odebrane jako sygnał słabszego popytu konsumenckiego. Największe rozczarowanie dotyczyło rynku amerykańskiego, przy jednoczesnym nieco słabszym wyniku na rynkach zagranicznych.

Akcje Verizon(VZ.US) rosną po tym, jak spółka zaskoczyła rynkowo dodatnią liczbą nowych klientów mobilnych. W I kwartale 2026 przybyło ok. 55 tys. abonentów, podczas gdy oczekiwano spadku. Dodatkowo Verizon podniósł prognozy zysków na cały 2026 rok, co rynek odebrał jako sygnał poprawy trendów operacyjnych i skuteczności działań promocyjnych.

Supermicro(SMCI.US) przekazuje informacje o otwarciu największego jak dotąd kampusu firmy w Dolinie Krzemowej, który ma przyspieszyć dostawy infrastruktury dla centrów danych AI nowej generacji. Rozbudowa ma zwiększyć zdolności produkcyjne i integracyjne spółki w obszarze serwerów oraz systemów dla sztucznej inteligencji

Alphabet(GOOGL.US) jest w centrum uwagi po doniesieniach, że spółka może współpracować z MediaTek przy produkcji 8. generacji układów TPU. Chodzi o wykorzystanie MediaTek przy części nowych chipów AI, co ma pomóc Google zwiększyć moc obliczeniową oraz jednocześnie obniżyć koszty w Google Cloud.