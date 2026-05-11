US OPEN: US OPEN: Półprzewodniki utrzymują rynek na szczytach

Indeksy zarówno w Europie, jak i na Wall Street wydają się rozchwiane przez dwa sprzeczne, ale bardzo silne trendy cenowe. Z jednej strony mamy trend wzrostowy wynikający z ogromnego wzrostu oczekiwań wobec wyników spółek technologicznych w kolejnej fali „AI-boomu”. Presję na wyceny wywiera natomiast Donald Trump, który w swoich weekendowych wypowiedziach wyraźnie zmienił ton w sprawie Iranu na bardziej konfrontacyjny. Ceny ropy rosną o prawie 4%.
Sentyment w USA jest jednak mimo wszystko lepszy niż w Europie. Kontrakty na Nasdaq 100 i S&P 500 rosną o niecałe 0,2–0,3%.
W świetle braku dużych konferencji wynikowych w poniedziałek oraz niewielkiej liczby istotnych publikacji makroekonomicznych rynek może przywiązywać większą niż zwykle uwagę do komentarzy napływających ze świata polityki. Zarówno przedstawiciele USA, jak i Iranu mogą próbować eskalować lub deeskalować sytuację, co może wywołać istotne ruchy na rynku.
Warto śledzić też Europę, gdzie wszelkie informacje dotyczące zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją oraz polityki monetarnej EBC będą traktowane z dużą uwagą.
Dane makroekonomiczne:
- Pół godziny po otwarciu sesji amerykańskiej inwestorzy poznają istotne dane o sprzedaży domów w kwietniu. Rynek oczekuje wzrostu z 3,98 mln do 4,05 mln.
US100 (D1)
Kurs na wykresie kontynuuje niemal wertykalny ruch w górę, utrzymując się blisko szczytu wszech czasów. Wskaźnik RSI wskazuje na bardzo wyraźne wykupienie, osiągając poziom najwyższy od września 2025 r. Potencjalnym oporem mogą okazać się poziomy 23,6 i 38,2 zniesienia FIBO. W przypadku odwrócenia trendu lub korekty poziomami wsparcia mogą być zniesienia FIBO 78,6 i 100. Źródło: xStation5
Company news:
- Intel (INTC.US) & Micron (MU.US): Mimo ostrożnego sentymentu na szerokim rynku akcje spółek półprzewodnikowych wciąż notują masywne wzrosty na fali niemal euforycznego nastawienia inwestorów do tego segmentu. Ceny akcji rosną o ponad 5% w notowaniach pozasesyjnych.
- Moderna (MRNA.US): Spółka rośnie o ponad 10% po komunikacie, że pracuje nad szczepionką na hantawirusy.
- Babcock & Wilcox (BW.US): Akcje spółki rosną o ponad 10% po publikacji wyników; segment zasilania zwiększył przychody o 44% rok do roku.
- Lumentum (LITE.US): Spółka rośnie o ok. 4% po ogłoszeniu dołączenia do indeksu Nasdaq 100.
💯Rekordowy sezon na Wall Street - LIVE 07:50
Komentarz giełdowy: Czego chce rynek, a co może dostać?
Wyniki CoreWeave: Ekspansja bez zysku i bez kierunku
SAP: Tymczasowa wyprzedaż czy stała przecena?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.