US OPEN: US OPEN: Półprzewodniki utrzymują rynek na szczytach

Indeksy zarówno w Europie, jak i na Wall Street wydają się rozchwiane przez dwa sprzeczne, ale bardzo silne trendy cenowe. Z jednej strony mamy trend wzrostowy wynikający z ogromnego wzrostu oczekiwań wobec wyników spółek technologicznych w kolejnej fali „AI-boomu”. Presję na wyceny wywiera natomiast Donald Trump, który w swoich weekendowych wypowiedziach wyraźnie zmienił ton w sprawie Iranu na bardziej konfrontacyjny. Ceny ropy rosną o prawie 4%.

Sentyment w USA jest jednak mimo wszystko lepszy niż w Europie. Kontrakty na Nasdaq 100 i S&P 500 rosną o niecałe 0,2–0,3%.

W świetle braku dużych konferencji wynikowych w poniedziałek oraz niewielkiej liczby istotnych publikacji makroekonomicznych rynek może przywiązywać większą niż zwykle uwagę do komentarzy napływających ze świata polityki. Zarówno przedstawiciele USA, jak i Iranu mogą próbować eskalować lub deeskalować sytuację, co może wywołać istotne ruchy na rynku.

Warto śledzić też Europę, gdzie wszelkie informacje dotyczące zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją oraz polityki monetarnej EBC będą traktowane z dużą uwagą.

Dane makroekonomiczne:

Pół godziny po otwarciu sesji amerykańskiej inwestorzy poznają istotne dane o sprzedaży domów w kwietniu. Rynek oczekuje wzrostu z 3,98 mln do 4,05 mln.

Kurs na wykresie kontynuuje niemal wertykalny ruch w górę, utrzymując się blisko szczytu wszech czasów. Wskaźnik RSI wskazuje na bardzo wyraźne wykupienie, osiągając poziom najwyższy od września 2025 r. Potencjalnym oporem mogą okazać się poziomy 23,6 i 38,2 zniesienia FIBO. W przypadku odwrócenia trendu lub korekty poziomami wsparcia mogą być zniesienia FIBO 78,6 i 100. Źródło: xStation5

