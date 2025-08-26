US Open: US100 nieznacznie zyskuje na sesję przed raportem Nvidia 📈Heico rośnie 8% po wynikach

Początek wtorkowej sesji przynosi mieszane nastroje; indeks US2000 rośnie o 0,5%. Dane makro z USA mocniejsze od oczekiwań: zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board oraz indeks Fed z Richmond. EchoStar (SATS.US) skacze o prawie 80% po zawarciu umowy biznesowej z AT&T .

Heico (HEI.US) rośnie o 8,5% po publikacji mocnych wyników kwartalnych.

Nvidia (NVDA.US) opublikuje wyniki po zamknięciu jutrzejszej sesji, a dziś akcje zyskują niemal 0,5% i pozostają blisko historycznego maksimum. Od początku roku kurs wzrósł o 34% , a w poniedziałek spółka była najlepszym komponentem Dow Jones .

Według Conference Board: „Odsetek konsumentów oczekujących recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrósł w sierpniu do najwyższego poziomu od kwietnia. Średnie oczekiwania inflacyjne na najbliższe 12 miesięcy wyniosły 6,2%, wobec 5,7% w lipcu, ale pozostają poniżej kwietniowego szczytu na poziomie 7%.” US100 (interwał H1) Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Wiadomości spółkowe AT&T rośnie po ogłoszeniu planów zakupu licencji na częstotliwości radiowe od EchoStar za 23 mld USD . Transakcja daje spółce wyłączne prawa do fragmentów pasma w kluczowych regionach i wzmacnia jej pozycję w obszarze 5G i światłowodów . Akcje EchoStar poszybowały o niemal 80% .

Interactive Brokers zwyżkuje po informacji, że zostanie włączony do indeksu S&P 500 w miejsce Walgreens Boots Alliance , przejmowanego przez fundusz Sycamore Partners .

Talen Energy rośnie o 4,3% po decyzji o włączeniu do S&P MidCap 400 , również od czwartku.

AMD zyskuje po podwyższeniu rekomendacji przez analityków Truist z Hold na Buy. Cena docelowa podniesiona do 213 USD z 173 USD . Spółka ma szansę zwiększać udział w rynku GPU dla centrów danych , kosztem Nvidii.

Eli Lilly rośnie o ponad 2% po informacji, że eksperymentalna tabletka odchudzająca orforglipron w badaniach III fazy pozwoliła pacjentom z nadwagą i cukrzycą typu 2 schudnąć nawet 10,5% masy ciała .

Palantir Technologies lekko spada po wcześniejszej 1% zniżce w poniedziałek . Prezes Alex Karp sprzedał ponad 400 tys. akcji w ubiegłym tygodniu (zgodnie z dokumentami SEC).

Serina Therapeutics skacze o 31% po uzyskaniu od FDA wsparcia dla dalszych badań nad eksperymentalnym lekiem na chorobę Parkinsona ( SER-252 ).

Semtech zyskuje po publikacji wyników: zysk skorygowany 0,41 USD na akcję (lekko powyżej prognoz), przychody 258 mln USD, wzrost o 20% r/r. Heico rośnie po wynikach Akcje Heico podskoczyły o 8% po publikacji wyników za III kwartał roku obrotowego 2025.

Przychody: 1,15 mld USD (+15,7% r/r, rekordowy poziom).

Zysk na akcję (EPS): 1,26 USD (+30% r/r, wobec 0,97 USD rok wcześniej).

Segment Flight Support Group (FSG): przychody 802,7 mln USD (+17,8% r/r), zysk operacyjny 198,3 mln USD.

Segment Electronic Technologies Group (ETG): przychody 355,9 mln USD (+10,5% r/r), zysk operacyjny 81 mln USD.

Corporate & Intersegment: przychody –10,9 mln USD (–5% r/r), strata operacyjna –14,3 mln USD (lepsza niż oczekiwano).

Wzrost napędzany przez silny popyt organiczny w obu segmentach oraz efekty przejęć.

W lipcu spółka przejęła Gables Engineering, wzmacniając pozycję w segmencie zaawansowanych systemów awionicznych. Heico w III kw. 2025 dostarczyło rekordowe wyniki sprzedaży i zysków, ze stabilnym dwucyfrowym wzrostem w obu głównych segmentach działalności. Źródło: xStation5

