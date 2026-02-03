US Open🚨 US100 traci 0,5% pod presją sektora IT 📉Akcje ServiceNow nurkują po wynikacj

Nastroje Wall Street pogarszają się dziś na fali spadków w sektorze softawre, gdzie mocno tracą akcje takich firm jak Intuit, ServiceNow, czy Accenture. Rynek wydaje się obawiać o niższe tempo wzrostu firm z sektora i towarzyszącą im popularyzację AI - uderzającej w długoterminowe perspektywy rozwoju i modele biznesowe wielu firm.

Kontrakt na Nasdaq 100 traci 0,5%, nieco mniej traci US500. Kontrakt na DJIA (US30) notuje niewielkie wzrosty

Akcje ServiceNow (NOW.US) spadają 6% i osiągają najniższy poziom od wiosny 2024 roku mimo dość mocnych wyników finansowych i blisko 20% wzrosty przychodów r/r

Ponad 7% nurkuje także gigant sektor usług konsultingowych, Accenture (ACN.US) - skala spadków budzi obawy o kondycje całej branży

WalMart (WMT.US) pierwszy raz w historii przekroczył dziś 1 bilion USD kapitalizacji rynkowej; analitycy Piper Sandler podnieśli rekomendację dla spółki do 130 USD za walor.

US100 (interwał D1)

Nastroje w sektorze oprogramowania i usług IT są dziś bardzo słabe: nurkują akcje Eccenture, IBM, Shopify, Salesforce, czy ServiceNow. Źródło: xStation5

