US Open: US100 zyskuje 1% 📈 Nvidia przewodzi wzrostom w USA

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosną po otwarciu sesji, co sugeruje powrót popytu po ostatnich spadkach. Nastroje globalnie wspiera również optymistyczny obraz na rynku akcji poza USA. Kontrakty na Nasdaq 100 rosną o ponad 1%. Pozytywne nastroje obserwujemy zwłaszcza w sektorze finansowym, bankach i rynku ropy, a wśród spółek BigTech wzrostami wyróżniają się Nvida i Amazon. Źródło: xStation5 US100 dwukrotnie zareagował na wsparcie ze strony 200-sesyjnej EMA200 (czerwona linia) i dziś wznawia wzrosty. Potencjalny powrót powyżej 25500 punktów mógłby zwiastować trwalsze odwrócenie sentymentu na wzrostowy. Źródło: xStation5 Magnificent Seven – Nvidia wyraźnie najmocniejsza Nvidia (NVDA.US): +1,7% – zwyżka po informacji, że Meta ma wdrożyć „miliony” procesorów Nvidii w kolejnych latach, co podkreśla rosnącą skalę inwestycji w AI i wzmacnia relacje między kluczowymi graczami sektora.

Amazon (AMZN.US): +1,6%

Microsoft (MSFT.US): +0,5%

Tesla (TSLA.US): +0,4%

Alphabet (GOOGL.US): +0,3%

Apple (AAPL.US): +0,2%

Meta Platforms (META.US): -0,5% Największe wzrosty Global-e Online (GLBE.US): +24% – wyniki za IV kw. powyżej oczekiwań oraz pozytywna prognoza.

Rush Street (RSI.US): +20% – przychody i skorygowana EBITDA za IV kw. lepsze od konsensusu.

Mister Car Wash (MCW.US): +17% – Leonard Green & Partners przejmuje spółkę prywatnie po 7 USD za akcję

Wingstop (WING.US): +13% – solidne wyniki i wzrost sprzedaży porównywalnej w USA powyżej prognoz.

BioAge Labs (BIOA.US): +13% – podniesienie rekomendacji do „kupuj”; rynek gra potencjał kluczowej terapii.

Verisk Analytics (VRSK.US): +11% – wyniki za IV kw. lepsze od oczekiwań.

Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9% – zarząd zatwierdził plan analizy możliwego wydzielenia biznesu Knicks i Rangers do dwóch osobnych spółek giełdowych.

Moderna (MRNA.US): +8,1% – FDA przyjęła do oceny wniosek dot. kandydata na sezonową szczepionkę przeciw grypie.

Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8% – skorygowany zysk za IV kw. powyżej konsensusu.

Constellium (CSTM.US): +6,8% – przychody IV kw. +28% r/r na mocnym popycie w opakowaniach i motoryzacji.

Caesars Entertainment (CZR.US): +6% – lepsza od oczekiwań skorygowana EBITDA w ujęciu „same store”.

Palantir (PLTR.US): +5% – podniesienie rekomendacji po silnym wzroście i poprawie marż.

Pitney Bowes (PBI.US): +5% – wyniki powyżej prognoz i mocny outlook na 2026.

Upwork (UPWK.US): +5% – spółka ogłosiła program skupu akcji własnych o wartości 300 mln USD.

New York Times (NYT.US): +1,7% – wzrost po ujawnieniu budowy pozycji przez Berkshire Hathaway. Największe spadki Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34% – negatywna reakcja po informacji o działaniach Departamentu Sprawiedliwości USA w sprawie federalnego postępowania dot. weta dla projektu Pebble (Alaska).

SimilarWeb (SMWB.US): -21% – wyniki IV kw. poniżej oczekiwań i rozczarowująca prognoza.

Axcelis Technologies (ACLS.US): -13% – słabsza od oczekiwań prognoza na I kw.

Palo Alto Networks (PANW.US): -7% – słabsza prognoza skorygowanego zysku na III kw. i cały rok.

MKS Instruments (MKSI.US): -6,7% – rynek negatywnie ocenił wyniki i perspektywy.

ICL Group (ICL.US): -4,3% – zysk i przychody za IV kw. poniżej konsensusu.

Crocs (CROX.US): -1% – obniżenie rekomendacji, argumentem ma być słabnący popyt na rynku krajowym.

Workday (WDAY.US): -0,8% – obniżenie rekomendacji do neutralnej. Akcje Nvidia rosną prawie 2% i przekraczają okolice 50-sesyjnej wykładczniej średniej kroczącej EMA50, co sugeruje powrót wzrostowego momentum. Źródło: xStation5 Akcje Palantir rosną 5% na fali rekomendacji Mizuho Upgrade od Mizuho: bank podniósł rekomendację do Outperform z Neutral i utrzymał cenę docelową 195 USD. Uzasadnienie: po „resetcie” wyceny relacja risk/reward ma być bardziej atrakcyjna, a spółka ma być wg. analityków jedyną w swojej kategorii. Kontekst wyceny: mimo zeszłorocznej hossy na narracji AI, kurs w 2026 r. jest ok. 25% niżej , co rynek wiąże m.in. z korektą mnożników.

Sygnał popytu: Mizuho wskazuje na rosnące zainteresowanie w segmencie komercyjnym w USA dla platformy AIP oraz mniejsze obawy o dalszą kompresję mnożników po wcześniejszym spadku.

Zmiana siedziby: Palantir ogłosił przeniesienie headquarters do Miami (z Denver) , bez dodatkowych szczegółów.

Co obserwują inwestorzy: czy poranne wzrosty utrzymają się po otwarciu (napływ nowych kupujących vs. krótkie domykanie shortów).

Ryzyka: spółka nadal jest wyceniana jak firma wysokiego wzrostu; spowolnienie „commercial wins” lub słabszy popyt rządowy mogłyby ponownie uderzyć w kurs. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.