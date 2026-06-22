US Open: Wall Street kupuje nadzieję na pokój

Wall Street rozpoczyna tydzień od umiarkowanych wzrostów, choć nastroje inwestorów pozostają dalekie od euforii. Po długim weekendzie uwaga rynku skupia się przede wszystkim na wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Sytuacja wokół Iranu i w Zatoce Perskiej pozostaje bardzo niepewna, a w ostatnich dniach nie brakowało doniesień o kolejnych napięciach i wymianie gróźb między stronami konfliktu. Jednocześnie pojawiają się sygnały wskazujące na postępy w rozmowach dyplomatycznych, co podtrzymuje nadzieje na ograniczenie eskalacji i skłania inwestorów do ostrożnego powrotu do bardziej ryzykownych aktywów.

Pomimo podwyższonego ryzyka geopolitycznego główne amerykańskie indeksy notują dziś niewielkie wzrosty. Rynki zdają się zakładać, że najgorszy scenariusz związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie może zostać oddalony. Sam konflikt już wywołał zakłócenia w globalnym handlu i transporcie surowców, jednak inwestorzy coraz mocniej koncentrują się na perspektywie stopniowej normalizacji sytuacji. Nadzieje na deeskalację oraz wznowienie płynnego tranzytu przez Cieśninę Ormuz wspierają poprawę sentymentu, choć uczestnicy rynku zdają sobie sprawę, że odbudowa zerwanych łańcuchów dostaw i pełne usunięcie skutków ostatnich wydarzeń będzie procesem wymagającym czasu.

Na poprawę nastrojów wpływają również informacje o postępach w rozmowach pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem. Wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował o dużym postępie osiągniętym podczas weekendowych negocjacji, co rynek odebrał jako sygnał zwiększający szanse na dalszą deeskalację napięć w regionie. Choć sytuacja pozostaje dynamiczna, inwestorzy wyraźnie koncentrują się obecnie na możliwości wypracowania trwałego porozumienia, a nie na scenariuszach zakładających rozszerzenie konfliktu na cały region.

W kalendarzu makroekonomicznym początek tygodnia prezentuje się stosunkowo spokojnie, dlatego inwestorzy już teraz koncentrują uwagę na wydarzeniach zaplanowanych na kolejne dni. Szczególnie istotny będzie czwartkowy odczyt inflacji PCE, czyli wskaźnika cen preferowanego przez Rezerwę Federalną. Dane mogą mieć istotny wpływ na oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki stóp procentowych w USA. W ostatnich tygodniach przedstawiciele Fed sygnalizowali ostrożne podejście do dalszego luzowania polityki monetarnej, dlatego każdy sygnał dotyczący presji inflacyjnej pozostaje dla rynku niezwykle istotny.

Równie dużym zainteresowaniem cieszą się oczekiwane wyniki kwartalne Micron, które mogą okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń tygodnia dla całego sektora półprzewodników. Inwestorzy liczą, że spółka potwierdzi utrzymujący się silny popyt związany z rozwojem infrastruktury sztucznej inteligencji, centrów danych oraz zaawansowanych układów pamięci. Dobre wyniki mogłyby stać się kolejnym argumentem przemawiającym za kontynuacją trwającej od wielu miesięcy siły sektora technologicznego.

Na razie jednak inwestorzy wybierają ostrożny optymizm, licząc na dalszą deeskalację napięć geopolitycznych oraz utrzymanie dobrej kondycji amerykańskich spółek. Początek tygodnia pokazuje, że rynek pozostaje skupiony przede wszystkim na scenariuszu stopniowej normalizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, choć prawdziwy test dla obecnych nastrojów może nadejść już w drugiej połowie tygodnia wraz z publikacją kluczowych danych makroekonomicznych i wyników spółek.

Kontrakty na indeks S&P 500 (US500) zyskują na wartości, ponieważ inwestorzy coraz śmielej zakładają scenariusz trwałej deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Doniesienia o postępach w rozmowach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rosnące oczekiwania dotyczące formalizacji porozumienia wspierają globalny apetyt na ryzyko. Rynki liczą, że potencjalny rozejm pozwoli na stopniową normalizację sytuacji w regionie, w tym przywrócenie pełnej płynności transportu przez Cieśninę Ormuz, która odgrywa kluczową rolę w światowym handlu surowcami.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Micron(MU.US) zyskuje przed publikacją wyników kwartalnych, które będą jednym z najważniejszych wydarzeń tygodnia dla sektora półprzewodników. Inwestorzy liczą na potwierdzenie utrzymującej się poprawy sytuacji na rynku pamięci, gdzie silny popyt spotyka się z relatywnie ograniczonym wzrostem podaży. Dodatkowym wsparciem pozostaje rozwój sztucznej inteligencji, który zwiększa zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania pamięciowe wykorzystywane w centrach danych. Wyniki spółki mogą mieć istotne znaczenie dla oceny kondycji całego segmentu AI.

Akcje SpaceX(SPCX.US) znajdują się pod presją po informacji o rozpoczęciu pierwszej emisji obligacji korporacyjnych. Ruch ten pojawia się po bardzo udanym okresie dla notowań spółki i jest przez część inwestorów traktowany jako okazja do realizacji zysków. Jednocześnie pozyskany kapitał może wesprzeć finansowanie kolejnych projektów rozwojowych, które pozostają kluczowym elementem długoterminowej strategii firmy.

Akcje Super Micro Computer(SMCI.US) rosną po tym, jak na rynku pojawiły się bardziej optymistyczne oceny dotyczące perspektyw spółki. Inwestorzy zdają się stopniowo odsuwać na bok obawy związane z rozwodnieniem kapitału, koncentrując się przede wszystkim na utrzymującym się silnym popycie na serwery wykorzystywane w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Dodatkowym wsparciem pozostają oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu zamówień na infrastrukturę obliczeniową, która jest jednym z kluczowych beneficjentów boomu AI.

Akcje Cerebras(CBRS.US) pozostają w centrum uwagi inwestorów przed publikacją wyników kwartalnych. Rynek koncentruje się przede wszystkim na zdolności spółki do realizacji ambitnych planów rozwoju oraz utrzymania wysokiego tempa wzrostu biznesu. Perspektywy firmy wspierają strategiczne partnerstwa zawarte w ostatnich miesiącach, które ograniczają obawy o popyt na oferowane rozwiązania.